Недвижимость по сельской ипотеке приобрели более 4,5 тысячи татарстанских семей

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Более 4,5 тысячи татарстанских семей приобрели недвижимость по сельской ипотеке. С момента запуска программы ключевым оператором направлено более 13 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Росреестра республики. По их данным, наибольшее количество сделок зарегистрировано в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тукаевском и Арском районах.

Как подчеркнула директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова, только в этом году татарстанские семьи получили 2 миллиарда рублей. По ее словам, республика регулярно входит в тройку лидеров по реализации сельской ипотеки.

— Чаще всего жители республики приобретают в сельской местности готовые индивидуальные жилые дома: на основании договоров купли-продажи регистрируются 90% прав. Также в рамках программы в Татарстане регистрируются договоры участия в долевом строительстве и права собственности на вновь созданные объекты индивидуального жилищного строительства. Но покупка квартиры в строящемся доме или самостоятельное строительство собственного дома у татарстанцев менее популярны, — заявил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

С начала действия программы сельской ипотекой воспользовались более 100 тысяч семей со всей России. В портрет заемщика входят семейные пары с детьми в возрасте от 21 до 37 лет.

По итогам 2023 года Татарстан стал лидером по реализации сельской ипотеки среди регионов России. За четыре года поддержку в размере 11 млрд рублей получили более 4 200 семей в Татарстане.

Елизавета Пуншева