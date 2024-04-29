Казанскому ТСЖ на Калинина предъявили самозахват участка под подземный паркинг
Снести въезд в подземный паркинг
Исполком Казани в лице администрации Вахитовского и Приволжского районов потребовал признать незаконным использование ТСЖ «Калинина, 30» участка общей площадью 669 кв. м у дома, потребовав снести ограждение и капитальную постройку — въезд в подземную парковку. Чиновники предъявили товариществу собственников жилья самозахват этой земли и в случае неисполнения решения требовали неустойку в размере 1 тысячи рублей за каждый день просрочки.
К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли Управление Росреестра по РТ, Комитет земельных и имущественных отношений и Управление архитектуры и градостроительства Казани. Но в суд представители этих ведомств не явились, разбирательство прошло без их участия.
На очередном заседании в марте представитель исполкома Казани представила для приобщения к материалам дела актуальный акт выездного обследования от 29 февраля 2024 года с фототаблицами к нему и пояснила, что часть спорного участка площадью 603 кв. м предоставлена ответчику в целях размещения элементов благоустройства, проезда на основании соответствующего разрешения от 09.02.2024 №192/КЗИО-ПК. По этой причине она просила уточнить исковые требования, обязав ТСЖ освободить самовольно занятый земельный участок общей площадью 72 кв. м, путем сноса въезда на подземную парковку.
В иске отказать
В ТСЖ требования исполкома Казани не признали, указав, что получили разрешение на использование части спорной земли площадью 603 кв. м. Попросили приобщить к делу цветную распечатку расположения участка на публичной кадастровой карте. В оставшейся части спорной земли — там, где расположен въезд в паркинг, настаивали, что «данный въезд был предусмотрен при строительстве многоквартирного дома» и подтвердили это документами.
Для предоставления других доказательств слушания отложили. А когда в апреле разбирательство по делу продолжили, суд отказал в иске исполкому Казани. Пока опубликована только резолютивная часть решения, которое может быть обжаловано в течение месяца.
Многоквартирный десятиэтажный дом на Калинина, 30 был построен в 2008 году. С февраля 2009-го им управляет одноименное товарищество собственников жилья. С 2018 года часть площадей на первом этаже здания занял под свой офис Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.