Казанскому ТСЖ на Калинина предъявили самозахват участка под подземный паркинг

Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Снести въезд в подземный паркинг

Исполком Казани в лице администрации Вахитовского и Приволжского районов потребовал признать незаконным использование ТСЖ «Калинина, 30» участка общей площадью 669 кв. м у дома, потребовав снести ограждение и капитальную постройку — въезд в подземную парковку. Чиновники предъявили товариществу собственников жилья самозахват этой земли и в случае неисполнения решения требовали неустойку в размере 1 тысячи рублей за каждый день просрочки.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли Управление Росреестра по РТ, Комитет земельных и имущественных отношений и Управление архитектуры и градостроительства Казани. Но в суд представители этих ведомств не явились, разбирательство прошло без их участия.

На очередном заседании в марте представитель исполкома Казани представила для приобщения к материалам дела актуальный акт выездного обследования от 29 февраля 2024 года с фототаблицами к нему и пояснила, что часть спорного участка площадью 603 кв. м предоставлена ответчику в целях размещения элементов благоустройства, проезда на основании соответствующего разрешения от 09.02.2024 №192/КЗИО-ПК. По этой причине она просила уточнить исковые требования, обязав ТСЖ освободить самовольно занятый земельный участок общей площадью 72 кв. м, путем сноса въезда на подземную парковку.

Исполком потребовал от ТСЖ освободить самовольно занятый участок и снести въезд на подземную парковку. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

В иске отказать

В ТСЖ требования исполкома Казани не признали, указав, что получили разрешение на использование части спорной земли площадью 603 кв. м. Попросили приобщить к делу цветную распечатку расположения участка на публичной кадастровой карте. В оставшейся части спорной земли — там, где расположен въезд в паркинг, настаивали, что «данный въезд был предусмотрен при строительстве многоквартирного дома» и подтвердили это документами.

Для предоставления других доказательств слушания отложили. А когда в апреле разбирательство по делу продолжили, суд отказал в иске исполкому Казани. Пока опубликована только резолютивная часть решения, которое может быть обжаловано в течение месяца.

С 2018 года часть площадей на первом этаже дома занял под свой офис Республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков. скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Многоквартирный десятиэтажный дом на Калинина, 30 был построен в 2008 году. С февраля 2009-го им управляет одноименное товарищество собственников жилья. С 2018 года часть площадей на первом этаже здания занял под свой офис Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Василя Ширшова