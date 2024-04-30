В ходе рейдов в Татарстане и Чувашии 57 мигрантов поставили на воинский учет

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Cледком и военкомы проверили стройки

Сегодня 384-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации проинформировал граждан, в том числе из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России, о результатах проведенных рейдов на территории Татарстана и Чувашии.



Сотрудники отдела во взаимодействии с военными комиссариатами обоих регионов, а также с Управлениями по вопросам миграции МВД РТ и МВД ЧР провели оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» на крупных строительных объектах Советского, Вахитовского и Приволжского районов Казани, а также в Чебоксарах и Новочебоксарске с целью противодействия незаконной миграции, а также для выявления лиц, приобретших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

Сотрудники отдела во взаимодействии с военными комиссариатами обоих регионов провели рейды по нелегальным мигрантам. предоставлено realnoevremya.ru 384 военным следственным отделом СК РФ

Рейды по нелегальным мигрантам продолжатся

— В результате проведенной работы на воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан и Чувашской Республики поставлены 57 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Проверочные мероприятия будут продолжены, — сообщили в 384-м военном следственном отделе СК РФ.

Ранее, как сообщало «Реальное время», на крупных стройках Казани прошли другие проверки. Так, 19 апреля сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на строящихся объектах на набережной реки Казанки.

Ранее в Казани провели рейд на строящихся объектах на набережной реки Казанки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе рейда стражи порядка проверили 200 иностранных граждан. У 152 из них были выявлены нарушения миграционного законодательства. Полицейские начали устанавливать юридических лиц, чьи представители не проверили законность осуществления мигрантами трудовой деятельности. Их привлекут к административной ответственности.

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства будут продолжены, сообщили в ведомстве.

Василя Ширшова