В Татарстане зафиксирован рост жилищного строительства на 14%

Фото: Максим Платонов

Росстат опубликовал данные, согласно которым за первые 5 месяцев 2024 года в Татарстане объем жилищного строительства вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млн кв. м.

В лидерах списка по прежнему находится Московская область. Там показатели превысили татарстанские в два раза — 4,4 млн кв. м, однако в этом регионе зафиксировано снижение объема ввода на 11%. Также в топ лидеров регионов с наибольшим объемом жилищного строительства вошли Краснодарский край и Ленинградская область.

В целом по России за январь — май 2024 года введено на 1% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели за этот период времени составляют 43,8 млн кв. м.

Напомним, что более семи тысяч человек приобрели недвижимость в Татарстане по программам сельской и IT-ипотек. При этом сумма всех выданных кредитов составила более 27,5 млрд рублей.

