«Татарстан способен на решение фантастических вопросов, которые другим не под силу — Путин это учитывает»

Президент России с очередным визитом в Казани — открывает новый формат совещаний по вопросам ОПК

Президент России прибыл в Казань — Татарстан стал первым регионом, с которого Владимир Путин начал анонсированную накануне его пресс-секретарем серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Встречи в подобном формате пройдут и в других регионах. В татарстанской столице в этот раз, похоже, глава государства намерен лично выяснить причины пробуксовки проекта тяжелого беспилотника «Альтаир», считают эксперты, опрошенные «Реальным временем». Подробности — в нашем материале.

Путин снова в Казани

Самолет президента приземлился сразу на площадке Казанского авиационного завода около двух часов дня. На его территории и прошло первое из серии совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса в новом формате, который предполагает, что за проблемами и ходом разработки военных проектов глава государства будет следить лично, непосредственно на объектах. Сопровождал Путина президент Татарстана Рустам Минниханов.

О том, что глава государства собирается приехать после майских праздников, стало известно в конце апреля. В этом году президент уже был в Казани 12 февраля и участвовал в работе расширенного заседания президиума Госсовета. В отличие от прошлого визита, в этот раз прессу не допустили освещать приезд Путина, ограничившись лишь несколькими видеокамерами федеральных каналов.

Как уточняет официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, обсуждение будет фокусироваться исключительно на вопросах оборонной тематики: «[Путин] проводит серию совещаний по военно-промышленному комплексу, в основном [такие совещания] проходят в Сочи. Новый формат подразумевает, что в том числе на самих предприятиях он будет проводить совещания. В данном случае это Казанский авиационный завод, то есть он коротко посмотрит самолеты, которые там выставлены, и тут же проведет совещание».

Галимова отметила, что Путина сопровождают президент Татарстана Рустам Минниханов, министр обороны Сергей Шойгу и глава Министерства промышленности РФ Денис Мантуров — все, кто задействован в гособоронзаказе.

Президенту РФ расскажут о реконструкции аэродромной базы, обновлении командно-диспетчерского пункта, ангаров и закрытых стоянок для самолетов, говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана. Ему расскажут о техническом перевооружении производственных помещений: ремонте цехов подготовки производства сварных узлов и агрегатов, других производственных мощностей.

Отметим, что во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Казань в этом году в январе он тоже посетил Казанский авиационный завод, который реализует программу возрождения производства Ту-160, стратегических бомбардировщиков, известных также под названием «Белый лебедь». Модернизированный самолет, как планируется, должен стать главной ударной силой стратегической авиации России.

Еще год назад, также в январе, во время визита Путина на КАЗ, был подписан контракт на производство 10 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160.



Несмотря на то, что, как отмечал тогда глава Минобороны, работа не выбивается из графика, эксперты, опрошенные «Реальным временем», ранее говорили о сложностях на производстве. Некоторые технологии производства, такие как обработка титана, были утрачены.

Готовность ОПК проверит лично

Накануне визита Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что визит в Казань — начало серии совещаний в новом формате. Об идее «обновления» президент говорил на встрече с Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым в феврале.

— До этого все мероприятия по обсуждению вопросов оборонно-промышленного комплекса проходили дважды в год в формате традиционных заседаний, в резиденции президента. Ну а сейчас формат, я так понимаю, предусматривает непосредственно посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса и обсуждение проблем на месте, — говорит военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Сам Путин в конце осени прошлого года на совещании по военной тематике поставил задачу контролировать мобилизационную готовность предприятий ОПК, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Тогда же, как сообщали СМИ, он говорил об оснащении современным вооружением армии и флота, но без вовлечения в гонку вооружений.

«Казань — известный и мощный центр оборонной промышленности. Здесь и авиационный завод, и вертолетный завод, и кораблестроение есть. Не будем забывать Набережные Челны», — продолжает Мураховский.

Проблемы «Альтаира»

Однако Мураховский отмечает, что встреча может быть спровоцирована «неудачей» с разработкой беспилотника «Альтаир» по проекту «Альтиус»: «Есть что посмотреть, и по некоторым вопросам есть проблемы — по беспилотной и стратегической авиации, в которых надо лично Верховному главнокомандующему убедиться, наметить пути решения: у предыдущего разработчика проект был закрыт и передан другому предприятию, но несколько месяцев прошло, а он дальше не двигается».

Ранее БПЛА «Альтаир» разрабатывал ОКБ им. Симонова, за проект взялись в 2011 году. В СМИ писали о нарушении сроков и мошенничестве, поэтому осенью прошлого года проект передали Казанскому филиалу Уральского завода гражданской авиации. В конце 2018 года сообщалось о небольшом отставании в графике проекта, а уже в мае или начале лета должен был состояться первый пробный полет.

«Сроки сдачи уже сорваны, можно сказать, а направление весьма перспективное, актуальное для Вооруженных сил, поэтому кое-что надо решать. Но тема такая — о проблемах предпочитают не говорить», — резюмирует эксперт.

Без посредников

«Руководство страны и председатель правительства всегда стремятся обсуждать проблемы не в узком кругу, а с участием специалистов конкретных оборонных предприятий, которые сосредоточены в том или ином субъекте», — говорит генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, отрицая наименование формата — «новый». По словам собеседника, совещания на территории оборонных предприятий существовали всегда, а новшество здесь — участие президента: «Раньше такими вещами занимался премьер, но [из-за] динамичности самого президента он такую тему тоже разруливает».

Михайлов отмечает, что выбор как самого формата, так и республики не случаен — так президент может узнавать о проблемах напрямую, без посредников, «то есть без чиновников, которые, как правило, формируют мнение руководителя страны, и это очень важно»:

— Надо сказать, что и Казань в этой теме играет не последнюю роль, очень много и оборонных предприятий, авиационная инфраструктура. Мне думается, что отношения главы вашей республики с Путиным достаточно добрые и правильные. И вообще, зная татарский менталитет, который позволяет решать большие задачи в короткие сроки, — для этого нужно правильно выстраивать отношения с Татарстаном, потому что Татарстан, как я и сказал, способен на решение фантастических вопросов, которые некоторым субъектам не под силу. Путин это учитывает. Конечно, проще всего приехать в Казань, пригласить представителей других оборонных предприятий или вообще этой темы, обсудить вопросы развития — это серьезнейший вопрос сегодня. Это правильный формат для серьезного обсуждения.

Куда еще может полететь президент

Встреча не продлится больше двух часов: «Никаких мероприятий в городе с его участием не запланировано — исключительно оборонная тематика. Состоится очень короткий визит, поскольку дальше он отправится уже в другой регион», — уточняет Лилия Галимова, но следующий регион в графике Путина назвать затруднилась, отметив, что «не уполномочена давать информацию».

В России есть еще мощные регионы, в которых есть оборонные предприятия, предполагает возможных дальнейших кандидатов для визитов Мураховский: «Уральский регион — Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск. У нас есть достаточно мощные предприятия в Подмосковье, я имею в виду Тулу, например, — это целый конгломерат по различным направлениям оборонной промышленности. Но куда именно Верховный [главнокомандующий] направится — [предугадать сложно]».

Дело не столько в Казани, сколько в Казанском авиационном заводе, говорит военный обозреватель Павел Фельгенгауэр: «Был бы завод, где делают бомбардировщики, в другом месте — поехал бы туда. Это не связано с Татарстаном. Связано и с ремонтом, и с производством — но не связано напрямую с Казанью».



После Казани Путин отправится в Сочи, где у него запланировано совещание по работе ВПК, продолжает Фельгенгауэр: «Сегодня вечером; будет китайский министр иностранных дел (Ван И, — прим. ред.) — непонятно, встречается с Путиным или нет, потом прилетает Помпео (госсекретарь США Майк Помпео, — прим. ред.) завтра, и у него вроде как встреча с Помпео».