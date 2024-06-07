Из Сан-Паулу — в СИЗО: в РФ экстрадируют сбежавшего из-под домашнего ареста казанского бизнесмена

Фото: Максим Платонов

Спустя четыре года в Россию вернут директора и совладельца фирмы «Стройкерамика» Дениса Асфандьярова, обвиняемого в мошенническом хищении средств застройщика «ЖИК-Строй». Он сбежал из-под домашнего ареста еще в 2020-м, а сегодня, по сообщению МВД, будет доставлен из Бразилии на территорию РФ.



На момент побега ущерб по делу Асфандьярова и его предполагаемой подельницы Вероники Лебедевой составлял 34 млн рублей. Сегодня МВД России проинформировало уже о сумме в 67 млн рублей.

— Сотрудниками НЦБ, Интерпола, МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилия экстрадирован россиянин Денис Асфандьяров. Ему инкриминируется мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, — говорится в официальном релизе правоохранительного ведомства.

Спустя четыре года в Россию вернут директора и совладельца фирмы «Стройкерамика» Дениса Асфандьярова. скриншот сайта МВД РФ

Дело расследуется в ГСУ МВД Татарстана. По версии силовиков, с 2017 по 2018 год обвиняемый, будучи коммерческим директором фирмы и действуя в сговоре с гендиректором организации, подписал с двумя строительными компаниями контракты на поставку строительно-отделочных материалов. А в обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся ЖК «Победа» в Казани. Но обязательства не выполнил. В середине мая 2019 года Асфандьяров был задержан и водворен в СИЗО в качестве обвиняемого в мошенничестве. Однако Верховный суд РТ счел нужным смягчить эту меру пресечения и 31 мая отпустил обвиняемого под домашний арест — в частном доме деревни Сафоново Зеленодольского района. С тех пор эта мера пресечения не раз продлевалась. В последний раз — до 27 января 2020 года.

По данным УФСИН по РТ, нареканий у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции не было. Пока вечером 4 ноября Асфандьяров самовольно не покинул периметр действия стационарного устройства. По сообщению оператора, на место отправились сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, но арестанта не нашли. Уже 6 ноября Асфандьярова вместе с его предполагаемой подельницей Вероникой Лебедевой объявили в розыск, сначала в федеральный. Изменение меры пресечения потребовалось для объявления Асфандьярова уже в международный розыск. Хотя до потерпевших по уголовному делу довели оперативную информацию — скрылась парочка вместе и, вероятнее всего, покинула страну.

Задержали его в 2023-м на территории Бразилии. И сегодня в аэропорту Сан-Паулу власти другого государства и сотрудники Интерпола передали Асфандьярова российским силовикам для доставки в РФ транзитом через Турецкую Республику, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подробности уголовного преследования и побега Асфандьярова и его подруги — в материале «Реального времени».