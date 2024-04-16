За минувший год в Татарстане рынок новостроек вырос на 11%

Фото: Надира Хасанова

В Татарстане наблюдается активное развитие рынка новостроек. За год количество новых квартир в республике выросло на 11,8% — с 18,8 тыс. до 21 тыс. объектов, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Авито Недвижимости».

— Это свидетельствует о привлекательности региона для инвесторов и потенциальных покупателей жилья, — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

При этом объем предложений долгосрочной аренды в Татарстане снизился на 14,4%.

— Это может быть связано с тем, что часть потенциальных покупателей переходит на рынок аренды жилья. В результате предложение постепенно вымывается, — дополнил он.

Отметим, что в марте 2024 года объем предложения вторичных квартир в Татарстане сократился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее, в марте 2023-го, на платформе было доступно 34 тысячи объектов, а сейчас — только 23,5 тысячи.

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Олег Исаков