Сбер не видит ипотечного пузыря на рынке жилья

Фото: Максим Платонов

Зампредседателя правления банка Анатолий Попов в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) заявил, что банк не фиксирует перегрева на рынке жилой недвижимости. По его мнению, разница между ценами на первичное и вторичное жилье является адекватной.

Попов подчеркнул, что тот факт, что вторичное жилье стоит меньше, чем первичное, это нормально. Он также отметил, что средняя стоимость квартиры средней площади в большинстве регионов находится в диапазоне пяти-семи ежегодных доходов среднего домохозяйства, что сопоставимо с показателями в других крупных странах.

Задолженность по отношению к ВВП по ипотеке составляет 11%, что, по словам Попова, не является критическим значением для возникновения пузыря. В развитых странах задолженность может достигать 60% и 70%.

Напомним, за 4 месяца 2024 года в Татарстане выдали 3,9 тыс. ипотек на покупку новостроек. Это по сравнению с прошлым годом на 5% меньше.



Рената Валеева