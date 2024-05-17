Рустам Минниханов о ЖК «Яналиф»: «Так держать! Это только начало»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Вице-премьер России Марат Хуснуллин и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили стенд СМУ-88 на KazanForum 2024

Марат Хуснуллин высоко оценил концепцию реновации промзоны у речного порта Казани. В сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова он осмотрел экспозицию выставки недвижимости International Property Market 2024, представленную на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Первым стал стенд казанской группы компаний «СМУ-88», представившей на форуме свой флагманский проект — ЖК «Яналиф». Для этого застройщик специально изготовил макет жилого комплекса площадью 10 кв. метров и высотой в человеческий рост — в верхней точке он достигает 1,7 метра.

ЖК «Яналиф» — флагманский проект группы компаний «СМУ-88». предоставлено пресс-службой СМУ-88

Жилой комплекс делегации презентовал генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев, он ознакомил гостей с параметрами ЖК и ходом строительства. «Молодцы, так держать! Это только начало», — оценил «Яналиф» Рустам Минниханов.

Напомним, в сентябре 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству ЖК «Яналиф» и полномасштабной реновации территории промзоны возле речного порта, получившей название «Новая Портовая». ЖК представляет собой 20 домов средней этажности, архитектурно-пространственную концепцию которых разработало одно из ведущих бюро России «Цимайло Ляшенко и Партнеры». За время строительства проект стал обладателем множества региональных и федеральных премий в области архитектуры и строительства. Только в прошлом году «Яналиф» получил пять федеральных наград, среди которых Urban Awards, Good Innovations, Proestate&Toby Awards и другие.

Архитектурно-пространственную концепцию ЖК «Яналиф» разработало одно из ведущих бюро России «Цимайло Ляшенко и Партнеры». предоставлено пресс-службой СМУ-88

СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а проекты СМУ-88 входят в топ самых востребованных ЖК в Казани. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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