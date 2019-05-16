Маски-шоу в «Радужном»: особо опасного убийцу взяли тепленьким

Детали поимки беглеца, уже признавшегося в расстреле владельца сети ломбардов Казани

Настоящая спецоперация развернулась накануне вечером на окраине Казани. В жилом комплексе «Радужный» собрались бойцы спецподразделений ФСБ и МВД, получившие оперативную информацию о местонахождении особо опасного преступника — 55-летнего предпринимателя Рината Раимджанова. Его искали пять месяцев после расстрела владельца сети ломбардов. Но визит силовиков стал для Раимджанова большим шоком.

Штурм не понадобился



Сотрудники ФСБ, угрозыска и отдела БГП МВД Татарстана готовились к сопротивлению, были готовы ломать дверь и штурмовать квартиру подозреваемого через окна. Все оказалось проще. Беглец сам открыл дверь и был ошарашен, увидев с десяток силовиков с оружием и в масках. Был в одних трусах, сопротивления не оказывал. До этого 55-летний Ринат Раимджанов весьма успешно прятался на съемных квартирах на протяжении почти пяти месяцев.

Следствию еще предстоит разобраться — на какие средства подозреваемый в громком убийстве снимал жилье и приобретал наркотики — в его «берлоге» нашли коробок с гашишем. А еще оружие!

На распространенных полицией кадрах хорошо слышны крики: «Где пистолеты?» — «Я отдам-отдам», — отвечает подозреваемый, которого поднимают с пола. Позже из пакета в шкафу оперативники достали пистолет. Из этого ли ствола Раимджанов стрелял 25 декабря 2018 года, пока неясно. Оружие направлено на экспертизу.



Сам же беглец сходу начал признавать свою вину в преступлении. Напомним, за несколько дней до нового года у кафе «Стамбул» на улице Островского немолодой мужчина расстрелял двух человек.

В тот вечер директор и совладелец сети ломбардов «Гарант» Ришат Садыков со своим знакомым Сергеем Мазановым вышли из ломбарда на Университетской, дошли до угла и сели в припаркованную машину Садыкова. К авто со стороны проезжей части подошел немолодой мужчина и постучал по стеклу. Садыков вышел, получил выстрел в голову и упал — все зафиксировала камера наружного наблюдения.

Мазанов тоже выскочил из машины, попытался отнять пистолет и получил ранение в живот. Стрелок скрылся, а раненых в тяжелом состоянии доставили в седьмую горбольницу. Садыков скончался 5 января, Мазанов выжил.

Потерпевший. Подозреваемый. Невменяемый?

Первоначально действия нападавшего в Следкоме квалифицировали как покушение на убийство. Личность стрелка установили довольно быстро. Силовикам этот герой был хорошо известен в качестве... пострадавшего от преступлений ОПС «Тукаевские».

— Раимджанов действительно признан потерпевшим по делу организованного преступного сообщества. Его здоровью был причинен вред, поэтому фигурантам дела предъявлены обвинения в этой части, — отвечал на вопрос «Реального времени» недавно заместитель министра — начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак.

Первоначально действия нападавшего в Следкоме квалифицировали как покушение на убийство. Скриншот видео

Главный следователь полиции республики также подтверждал — на Раимджанова со стороны «Тукаевских» были встречные заявления, однако их проверка статуса этого потерпевшего не изменила.

— У него навязчивая идея, что все должны ему денег. Однажды пришел на рынок и угрожал людям гранатой и пистолетом, требуя денег. Тогда его вывели, но поскольку никто не понимал, что он требует, пошли к нему объясниться. Однако Раимджанов все выставил так, будто это его ограбили и унесли из гаража биту. И сейчас этот эпизод фигурирует как разбой с хищением биты стоимостью 1,5 тысячи рублей, и он проходит потерпевшим, — делился в декабре на условиях анонимности человек из близкого окружения обвиняемых.

Версию о долгах, которые Раимджанов требовал с Садыкова, «Реальному времени» подтверждали и иные источники. Теперь этого потерпевшего-обвиняемого ждет психиатрическая экспертиза.

Отметим, Ринат Махсудович Раимджанов и сам является предпринимателем. Он владелец компаний «Шифа-8» и «Гулькай» по розничной торговле продуктами, напитками и табачными изделиями. Первая зарегистрирована в Лениногорске в 2009 году, участвовала в госпоставках для ЦРБ, нефтяного техникума и АО «Транснефть-Прикамье». Вторая компания имеет казанскую прописку с 2005 года. Также Раимджанов значится учредителем двух ликвидированных фирм «Квадра» и «Маятник» по торговле автомобилями.

Покойный Ришат Садыков был директором и соучредителем ООО «Ломбард Гарант»

Золотая дорога на тот свет

Покойный Ришат Садыков был директором и соучредителем ООО «Ломбард Гарант» — равным партнером второго совладельца Рината Шагивалеева. С 6 февраля 2019 года компанией руководит Асия Хамитовна Садыкова.

В то же время убитый по-прежнему числится в открытых источниках директором ООО «Ломбард Сириус» и компании «Алтын Юл» («Золотая дорога» в переводе с татарского) по оптовой торговле золотом и другими драгметаллами. В последнем он указан и в качестве единственного учредителя. Согласно данным rusprofile, в 2017-м году эта «Золотая дорога» задекларировала активы всего на 10 тысяч рублей.

Также за Садыковым сохраняются доли в «Ломбард Гаранте» и «Ломбард Сириусе», а также ООО «Флеш» по производству ювелирных изделий и медалей из драгоценных металлов и камней. Отметим, три из четырех компаний были созданы совместно и в равных долях с Ринатом Шагивалеевым.

В ближайшее время в Казани ожидается арест подозреваемого в убийстве.