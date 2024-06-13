Дело о взятках против главы Тукаевского района выросло до пяти эпизодов и 8,5 миллиона

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На этой неделе СК будет ходатайствовать о продлении срока ареста главы Тукаевского района Фаила Камаева. В СИЗО его водворили по обвинению во взятке 1,3 млн рублей в апреле, на днях в деле появились еще четыре коррупционных эпизода, сообщают источники «Реального времени».



Общая сумма вменяемых ВИП-чиновнику взяток превысила 8,5 млн рублей. Три новых эпизода дела связаны со строительством дома Камаевых в поселке Новый в 2022—2023 года. По версии силовиков, предметом взяток выступила земля, а также строительные материалы и часть внутренней обстановки дома. Еще один свежий эпизод касается получения участка под Челнами, в садовом товариществе «Савино».

Напомним, на старте расследования Камаеву предъявили взятку по тому же дому в поселке Новый, официально оформленному на сестру главы. По версии СК, в 2022 году глава района получил вознаграждение в виде работ по строительству своего дома, денег и стройматериалов от представителя стройфирмы — за содействие ей в заключении контрактов по объектам района и своевременной оплате.

Вину на избрании ареста и рассмотрении жалоб в Верховном суде Татарстана Фаил Камаев отрицал. Заявлял, что стал жертвой оговора и «земельных войн».