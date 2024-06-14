В Татарстане разработают методическое пособие по жилищным услугам на содержание многоквартирного дома

Фото: Максим Платонов

В Татарстане разработают методические рекомендации по жилищным услугам на содержание многоквартирного дома. В ней будут указаны нормативы по утверждению жилищных тарифов, по уборке общих территорий, вывозу снега и т. д. Об этом сообщил председатель Комиссии по ЖКХ и экологии республики Дмитрий Романов.

— Сегодня задается много вопросов о том, как должна быть проведена уборка придомовой территории, уборка мест общего пользования, вывоз снега. Не все понимают, что происходит. У нас есть минимальный перечень... который включает все услуги по содержанию многоквартирного дома. Поэтому рекомендации, которые утвердят, будут направлены во все органы местного самоуправления, — пояснил он.

По его словам, с начала года в Комитет по тарифам поступило 463 обращения. Они были связаны с начислениями за коммунальные и жилищные услуги, с вопросами капремонта дома, лекарственными препаратами, транспортом и тарифами.

— В разрезе обращений нужно понимать, что по вопросам ЖКХ звонят в Комитет по тарифам. Но Комитет по тарифам отвечает только за коммунальные услуги, но с учетом специфики работы мы стараемся разъяснять гражданам и вопросы по жилищным услугам или рекомендуем обращаться в жилищную инспекцию, — подчеркнул Романов.

В мае сообщалось, что стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастет в ряде регионов России с 1 июля 2024 года. Эксперт по ЖКХ Надежда Блинкова тогда отметила, что индексация коснется только коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение), тарифы на содержание и ремонт жилья устанавливаются региональными властями или жителями.

Елизавета Пуншева