ФСК «Регион» проводит акцию для покупателей ЖК «ФоРест»

Фото: предоставлено пресс-службой «ФСК Регион»

Акция распространяется на квартиры будущего ЖК «ФоРест», который в Зеленодольском районе Республики Татарстан строит ФСК «Регион», входящая в структуру ГК ФСК. По ее условиям, ставка по семейной ипотеке составит 0,01% на первый год.

Приобрести по акции можно любую квартиру в ЖК «Форест» без ограничений по стоимости, площади или видовым характеристикам, при этом время акции ограничено.

«Выгода в ежемесячном платеже на период строительства составит более 50%. Это позволит клиентам снимать квартиру или, например, откладывать деньги на ремонт. К примеру, при покупке квартиры за 6 млн рублей со сроком ипотеки 30 лет первоначальный взнос составит 1 206 000 рублей. По стандартной семейной ипотеке платеж в 6% — 28 742 рублей, но при покупке по акции — 13 298 рублей на первый год», — прокомментировал директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад Евгений Мартынов.

Жилой комплекс «ФоРест» — первый проект ФСК «Регион» в Республике Татарстан. Его формат предусматривает наличие всех удобств городского жилья, но при этом — проживание за городом в окружении леса и реки.

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