Поволжская неделя: несданные стадионы Самары и Саранска, дело о «грязной» нефти, декларации губернаторов

События уходящих семи дней в ПФО

За минувшую неделю «Реальное время» представило анализ зарплатных фондов крупнейших предприятий Башкирии и поразмышляло о туризме в республике вместе с экономистом Константином Кузьминых. Представитель ПСО «Казань» на суде по поводу строительства стадионов в Самаре и Саранске, где в прошлом году состоялись матчи чемпионата мира по футболу, заявил, что объекты еще не сданы. В Самаре задержаны первые подозреваемые по делу о «грязной» нефти. Губернаторы продолжают отчитываться о своих доходах. В Ижевске прекратила вещание телекомпания «Новый регион», просуществовавшая 25 лет. Об этих и других событиях в округе — в материале «Реального времени».

Башкирия

«Реальное время» проанализировало зарплаты в крупнейших компаниях Башкирии. Большая часть фонда оплаты труда 29 крупных предприятий республики пришлась на первые 10 из них (45,3 млрд из 47,6 млрд рублей). При этом почти 75% всего ФОТ «обеспечили» лишь пять компаний: УМПО, «Башнефть», «Башкирская содовая компания», «Учалинский ГОК» и «Газпром Газораспределение Уфа».



В Белорецке суд приговорил бывшего гендиректора ОАО «Белсталь» Кадыра Джаббарова к 2 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,1 млн рублей. Он был признан виновным в невыплате зарплаты, растрате и попытке дать взятку следователю.



Бывшего владельца уфимского банка «Восток» Рафиса Кадырова суд обязал выплатить 29,8 млн рублей основного долга и $230 тысяч неустойки предпринимателю, бывшему вице-спикеру Госдумы России Валерию Язеву. Позицию последнего в споре об оплате акций ОАО GTL заняли уже две инстанции: Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд.

В то же время Камилю Аблязову не удалось урегулировать вопрос о банкротстве группы «Башкирская лесопромышленная компания» (БашЛПК). Задолженность компаний группы перед ВТБ, Сбербанком, «Юникредит банком», «Ак Барс» Банком и «Запсибкомбанком» превышает 12 млрд рублей. Кредиторы не согласились перевести банкротство из стадии наблюдения на стадию внешнего управления и отказались реструктуризировать задолженность группы.

В Белорецке суд приговорил бывшего гендиректора ОАО «Белсталь» Кадыра Джаббарова (на фото — второй справа) к 2 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,1 млн рублей. Фото orenburg-gov.ru

Колумнист «Реального времени» Константин Кузьминых рассказал о том, какие действия необходимо предпринять властям Башкирии для развития туристической отрасли в республике. Он вспомнил об исследовании ученых о барьерах, мешающих развитию этой сферы в РБ, и констатировал: специалисты не услышаны и сейчас.



На этой неделе в Башкирии установилась аномальная жара, местами температура достигает +30°С. По данным республиканского Гидрометцентра, до 13 мая среднесуточная температура будет превышать норму на 7 градусов и более.



Из-за высокой пожарной опасности в нескольких районах Башкортостана решено закрыть доступ в леса. Посещать их запрещено в Абзелиловском, Белорецком, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском и Учалинском районах. Местный Минлесхоз сообщил, что с середины апреля общая площадь лесных пожаров в РБ составила 1 118 га.



В Уфе, как и ряде других городов РФ, прошла очередная волна эвакуаций из торговых центров. Вследствие этого распространились слухи о готовящихся терактах. Башкортостанское управление ФСБ опровергло эти сообщения.



Самара

Представители ПСО «Казань» и СК «Татдорстрой» Равиля Зиганшина заявили, что стадионы в Самаре и Саранске еще не сданы. Первая, как генподрядчик строительства стадионов, потребовала от второй 8,5 млрд рублей. Однако суд отказался признать ПСО кредитором «Татдорстроя» из-за их аффилированности.



«Реальное время» изучило декларации депутатов Самарской губернской думы за 2018 год. Суммарно их семейные доходы выросли до 649 млн рублей. При этом председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев увеличил доход в 50 раз, вложив в общую копилку сразу 105 млн рублей.



ФСБ задержала в Самаре первых четырех подозреваемых в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Фото russian.rt.com

ФСБ задержала в Самаре первых четырех подозреваемых в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Следствие полагает, что они входили в группу, которая похищала сырье, пытаясь скрыть недостачу с помощью содержавшего хлор топлива.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали офицера МВД в Тольятти. Он подозревается в «крышевании» борделей.

Пермский край

Губернатор Пермского края Максим Решетников раскрыл доходы за 2018 год. По сравнению с предыдущим годом они снизились на 1 млн рублей и составили 7,6 млн рублей.



Прокуратура потребовала осудить бывшего акционера АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина на 10 лет лишения свободы. Он обвиняется в хищении более 220 млн рублей.

Пермский предприниматель Наталья Соловьева, арендовавшая здание на углу улиц Ленина и Островского, выкупила дом. По данным СМИ, бывший владелец «Амкара» Геннадий Шилов может построить на этом месте офисный центр.

Удмуртия

В Удмуртии также введен особый режим, запрещающий посещение лесов из-за высокой пожароопасности.



В Ижевске закрылась телекомпания «Новый регион», работавшая 25 лет. 30 апреля вышел последний выпуск программы «Живу в Ижевске», в котором журналисты попрощались со зрителями. В качестве основных причин закрытия канала называют цифровизацию вещания и централизацию рекламных бюджетов.

30 апреля вышел последний выпуск программы «Живу в Ижевске», в котором журналисты попрощались со зрителями. Фото vk.com/zhivu_v_izhevske

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде во вторник, 7 мая, прошла эвакуация из торговых центров и с рынков. Звонки с ложными сообщениями поступили в ТЦ «Бурнаковкий», «Крым», «Новый век», БЦ «Лобачевский плаза» и на рынки «Верхне-Печерский» и «Автозаводский». Аналогичная ситуация наблюдалась в Самаре, Уфе, Воронеже, Новосибирске и Волгограде.



По сообщениям активистов, во время реставрации в Нижнем снесли «Игорный дом Троицкого» («шахматный дом» на улице Пискунова). Подрядчик сохранил только входную группу — пилоны и двери. Стены и перекрытия были сломаны.

Городской администрации предложили разработать и внедрить систему автоматического управления дорожным движением (АСУДД). На первом этапе в систему планируется включить 277 из 505 действующих в Нижнем Новгороде светофоров.

Марий Эл

На прошедшей неделе суд в Нижнем Новгороде начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Он обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов.



Республика отметилась и позитивными новостями: победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная» стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова.



«Миссис Россия — Вселенная» стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова. Фото news.myseldon.com

Чувашия, Мордовия и Саратовская область

Губернаторы Чувашии, Мордовии и Саратовской области также отчитались о доходах за 2018 год. Глава Мордовии Владимир Волков задекларировал 3,3 млн рублей. Его коллега из Чебоксар Михаил Игнатьев довел свой доход до 5,4 млн рублей. Саратовский губернатор Валерий Радаев указал только 3,2 млн рублей.

