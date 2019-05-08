Новости общества

15:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре

14:12, 08.05.2019
МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре
Фото: pixabay.com

С 9 по 13 мая, по данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами по республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

МЧС прогнозирует, что из-за жары городские жители захотят выехать на природу. В связи с этим ведомство призывает жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, а также не сжигать мусор и сухую траву.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18.00 7 мая до 18 часов 8 мая.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров