МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре

С 9 по 13 мая, по данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами по республике ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.



МЧС прогнозирует, что из-за жары городские жители захотят выехать на природу. В связи с этим ведомство призывает жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, а также не сжигать мусор и сухую траву.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18.00 7 мая до 18 часов 8 мая.