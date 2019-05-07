Экс-глава РБ, сохранив место в «Башнефти», не получил ни рубля, а новый мэр Уфы — 30 миллионов

Объем вознаграждений директоров крупнейших башкирских компаний вырос в полтора раза, а средняя зарплата рабочих — всего на 500 рублей

Среднее вознаграждение члена совета директоров крупнейших башкирских компаний выросло в 2018 году в полтора раза, составив 1,67 млн рублей. Средний размер вознаграждения члена коллегиального управления достиг при этом почти 5 млн рублей, а средняя зарплата выросла лишь на 500 рублей — до 43,5 тыс. «Реальное время», проанализировав показатели ФОТ компаний РБ, выяснило, что на УМПО сократили персонал, но средняя зарплата всего равно снизилась, экс-главе Башкортостана не принесло денег членство в совете директоров «Башнефти», а годовая зарплата нового мэра Уфы на «газовой работе» составляла 30 млн рублей.

На 10 крупнейших компаний приходится 95% фонда оплаты труда



Напомним, в нашем прошлогоднем материале мы отмечали, что большая часть фонда оплаты труда 29 крупных башкирских предприятий (43,2 млрд рублей) исчерпывается ФОТами 10 крупнейших из них — на них приходится 41,8 млрд рублей, то есть 96,7%. По итогам же 2018 года на 10 крупнейших компаний РБ приходилось чуть меньше — 95,3% фонда оплаты труда (45,3 млрд из 47,6 млрд рублей), при этом почти 75% всего ФОТ «обеспечили» лишь пять компаний: УМПО, «Башнефть», «Башкирская содовая компания», «Учалинский ГОК» и «Газпром Газораспределение Уфа».

Средняя зарплата по 29 башкирским компаниям составляла в 2017 году 33,58 тыс. рублей, увеличившись за год на 12% (с 29,9 тыс. рублей). Однако по 15 крупнейшим башкирским компаниям средняя зарплата была гораздо выше — 43 тыс. рублей. В 2018 году она чуть увеличилась, до 43,5 тыс. рублей. За год численность рабочих на этих предприятиях выросла на восемь с лишним тысяч человек, составив 80,3 тыс. (годом ранее было 72,1 тыс.), фонд оплаты труда же вырос на 4,8 млрд рублей (или на 11,4%), до 47,5 млрд.

Впрочем, связано это со статистической лакуной 2017 года, когда отсутствовала информация по «Башкирской содовой компании», в которой, как выяснилось в 2018 году, как раз и работают более 8 тыс. человек (8 752), и ФОТ в прошлом году вырос примерно на сумму ФОТ «БСК», составившего по итогам года 4,4 млрд рублей. Если исключить «БСК» из расчетов, окажется, что по остальным крупным 14 компаниям региона ФОТ в 2018 году вырос на 415 млн рублей, а сами компании расстались с 500 работниками.

На УМПО сократили персонал, но средняя зарплата все равно снизилась

В двух крупных компаниях РБ в минувшем году прошли сокращения: в ПАО «ОДК-УМПО» и «Башнефти». В УМПО численность персонала сократилась на 171 человека, до 23 044, одновременно упал и фонд заработной платы — на 314,4 млн рублей (до 12,8 млрд). В результате сократилась и средняя зарплата на предприятии — с 47,3 до 46,5 тыс. рублей. По объему ФОТ «УМПО» остается крупнейшей башкирской компанией, в ней работает больше человек, чем в трех других башкирских компаниях, входящих в топ-5 («Башнефть», «БСК» и «Учалинский ГОК» — всего 22,4 тыс. человек), вместе взятых. Сокращение персонала на моторостроительном объединении достаточно любопытный факт, поскольку в 2017 году только на этом предприятии произошел рост числа сотрудников (почти на 2 тыс.).

В УМПО численность персонала сократилась на 171 человека, одновременно упал и фонд заработной платы — на 314,4 млн рублей. Фото lexema.ru

«УМПО» входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, в свою очередь находится в составе «Ростеха» Сергея Чемезова). В 2011 году УМПО назначили головным предприятием по выпуску двигателей для боевой авиации, сегодня оно считается основным разработчиком двигателей для «Сухого» и «Иркута» — здесь производят двигатели для истребителей поколения 4++ Су-35/Су-35С, и «перспективного двигателя» для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). УМПО также серийно выпускает турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-35С (АЛ-41Ф-1С), Су-27 (АЛ-31Ф), семейства Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), узлы для вертолетов «Ка» и «Ми».

Мы уже писали, что УМПО входит в топ-100 авиастроительных компаний РФ, однако за 2 года оно опустилось в нем с третьего на пятое место. И это несмотря на рост оборота на 7,2% — он составил 73,7 млрд рублей (кредитная нагрузка — 23 млрд рублей). Чистая прибыль компании выросла зато сразу в 3,5 раза, с 3,5 млрд до 12,5 млрд рублей (а по МСФО составила 16,1 млрд рублей). В первом полугодии 2018 года УМПО еще на треть увеличило прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (до 6 млрд рублей), выручка выросла на четверть, составив 34,5 млрд рублей. Однако по итогам всего года оказалось, что чистая прибыль ОДК-УМПО хоть и выросла, но лишь на 14%, составив 14,3 млрд рублей. Оборот компании увеличился лишь на 1%, до 75 млрд рублей, а кредитная нагрузка сократилась до 16 млрд рублей.

Перевод на гражданские рельсы потребовал от УМПО инвестиций почти на 9 млрд рублей

Один из гражданских проектов в рамках исполнения президентского указа о наращивании выпуска гражданской продукции до 30% к 2024 году стартовал в 2018 году. УМПО в ходе кооперации предприятий ОДК развернуло работу по производству деталей для новейшего российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, гражданская модификация которого должна стать штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Возобновление его серийного производства планируется в России. Одновременно башкирская компания собиралась вложить более 1 млрд рублей в первый этап реконструкции производства роторов турбины и компрессора двигателя и поставку оборудования для реконструкции и технического перевооружения механосборочного производства для изготовления узлов авиационных двигателей.

Всего в 2018 году компания вложила в реконструкцию производства более 3,13 млрд руб., введя в эксплуатацию оборудование, транспорт и вычислительную технику на 4,73 млрд руб., и провела модернизацию оборудования на 907 млн руб. В апреле 2019 года было объявлено о том, что ПАО «ОДК-УМПО» получит в кредит 500 млн рублей от Фонда развития промышленности по программе «Цифровизация промышленности»: для создания «информационного пространства для поддержки и планирования производства узлов новейшего гражданского авиационного двигателя ПД-14».

В феврале этого года после визита и. о. главы РБ Радия Хабирова на предприятие стало известно, что в 2019 году УМПО готовится к открытию трех новых цехов, которые будут выпускать узлы и компоненты для нескольких вертолетов гражданского и военного назначения. Интересно, что при этом Хабирову рассказали, что зарплата на УМПО — «сорок тысяч в месяц» (а не 46,5 тыс., как предполагают наши расчеты). В этой связи можно вспомнить мартовскую скандальную новость этого года о расстреле одним из рабочих УМПО своего начальника — «предположительно из-за невыплаченной зарплаты».

В феврале этого года стало известно, что в 2019 году УМПО готовится к открытию трех новых цехов, которые будут выпускать узлы и компоненты для нескольких вертолетов гражданского и военного назначения. Фото rb7.ru

Любопытно, что несмотря на относительные успехи, какого-либо вознаграждения члены совета директоров компании в 2018 году не получили. Годом ранее вознаграждение директорам выросло в 1,5 раза, составив 20,8 млн рублей, почти по 3 млн рублей на каждого из семи директоров.

Прибыль «Башнефти» выросла в 1,5 раза, но оказалась все равно меньше, чем годом ранее

Еще в 2016 году лидерство по объему ФОТ принадлежало «Башнефти». В 2017-м ФОТ нефтяной компании сократился более чем на 20%. Одновременно прошли относительно массовые увольнения в головной компании (минус 617 сотрудников), число сотрудников «Башнефти» сократилось на 8,2%. В прошлом году прибыль «Башнефти» выросла в 1,5 раза (по МСФО), составив 97,1 млрд рублей. Однако по итогам 2017 года чистая прибыль компании по МСФО составляла 142 миллиарда рублей — тогда в «Башнефти» сообщали, что без учета компенсации убытков по мировому соглашению с АФК «Система» показатель прибыли составил 61,9 миллиарда. Имеется в виду решение Арбитражного суда РБ от 26 декабря 2017 года по иску «Роснефти», «Башнефти» и Башкортостана о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» 170,6 миллиарда рублей. Именно часть этих миллиардов осела в чистой прибыли за 2017 год, что позволило компании распределить 20% прибыли в качестве дивидендов.

В том же году «Роснефть» наполовину сократила московский офис «Башнефти», всего мероприятия по сокращению дублирующих функций работников привели к увольнению более 600 человек. Необходимость снижения расходов сказалась на отмене вознаграждений 10 членам совета директоров по итогам 2017 года. В 2016 году десяти членам СД направили 51,2 млн рублей (в среднем на каждого пришлось по 5,1 млн рублей). Кроме того, «Башнефть» почти в 10 раз снизила объем вознаграждения коллегиальному органу управления (четыре вице-президента, один президент и еще два человека): с 1 млрд рублей в 2016 году до 114,2 млн рублей в 2017-м. На каждого пришлось, в среднем, 16,3 млн рублей (в 2016 году — 152,7 млн рублей).

В 2018 году уровень чистого долга снизился на треть, до 61,7 млрд рублей, выручка выросла на 28,2%, до 860,2 млрд рублей. Добыто было 19 млн тонн нефти. Могло быть и больше, но на показатель повлияли действовавшие в первом полугодии ограничения в рамках сделки ОПЕК+. После снятия ограничений с III квартала 2018 года началось восстановление уровня добычи.

В 2017 году «Роснефть» наполовину сократила московский офис «Башнефти», всего мероприятия по сокращению дублирующих функций работников привели к увольнению более 600 человек. Фото oilcapital.ru

Экс-глава Башкортостана сохранил за собой членство в СД «Башнефти», но денег ему это пока не принесло

«Башнефть» в прошлом году продолжила сокращения на предприятии, лишившись 237 работников. Численность сотрудников в 6,6 тыс. человек по итогам 2018 года — это цифры головной компании «Башнефть». Отдельно заметим, что всего с учетом сервисных и подрядных организаций на предприятиях «Башнефти» трудятся порядка 100 тыс. человек. Объем ФОТ головной компании в итоге сократился с 10 до 9,5 млрд рублей. А средняя зарплата на предприятии сократилась со 121,4 тыс. до 120,5 тыс. рублей. В компании, несмотря на успехи прошлого года, отказались от выплат вознаграждения совету директоров: восемь из них работают в «Роснефти», Олег Полстовалов исполняет обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкортостан, Рустэм Хамитов вошел в СД еще будучи главой РБ. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года появились слухи о том, что Хамитову предложили занять пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Однако этого не произошло. Председателем оставили первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова, но и сам Хамитов был переизбран, хотя, наряду с остальными директорами, вознаграждения по итогам 2018 года ему это не принесет.

Зато компания выплатила вознаграждение коллегиальному органу — президенту и правлению (всего семь человек): правда, объем выплат упал на 18,2 млн рублей, составив 96 млн, или 13,7 млн рублей на каждого члена правления, включая президента Андрея Шишкина (выходец из «Роснефти»).

Хамитов был переизбран, хотя, наряду с остальными директорами, вознаграждения по итогам 2018 года ему это не принесет. Фото bash.news

После двукратного падения прибыли в «Уфаоргсинтезе» полетела голова гендиректора

В топ-15 вошла еще одна «дочка» «Роснефти», в которой тоже весь прошлый год снижали операционные и другие издержки, «Уфаоргсинтез». У команды Игоря Сечина амбициозные планы на нее: «Роснефть» намерена создать три нефтехимических кластера и вложить в них суммарно около 30 млрд долларов США. Никаких выплат ни совету директоров, ни коллегиальному органу управления не было ни в 2017, ни в 2018 году. В 2017 году «Роснефть» сократила 3,4% персонала «Уфаоргсинтеза», или 114 человек, в прошлом году еще 24, теперь там работает 3 271 сотрудник, средняя зарплата в итоге выросла с 77,2 до 80,7 тыс. рублей, так как ФОТ увеличили с 3 до 3,16 млрд рублей. В прошлом году «Уфаоргсинтез» модернизировал установку по производству кумола почти на 2 млрд рублей и еще столько же вложил в строительство комплекса полиолефинов.

2017 год компания начала со смены командного состава: экс-директор «Уфаоргсинтеза» Фархад Самедов ушел во власть, став вице-премьером Башкортостана, в его кресло сел ранее работавший первым замгендиректора в команде Самедова Сергей Заруцкий (выходец из «БСК» — см. ниже). Но эти кадровые перестановки теперь вызывают вопросы, так как в сентябре прошлого года полномочия Заруцкого неожиданно были досрочно прекращены, и новым гендиректором компании стал Юрий Дудников, который до этого работал… главой управления «Росприродназдора». А Самедов в январе лишился должности вице-премьера, став лишь советником главы РБ по вопросам промышленности и ТЭК.

Возможно, «голова» Заруцкого полетела после объявления итогов первого полугодия 2018 года, когда оказалось, что чистая прибыль компании рухнула почти в два раза, составив 2 млрд рублей, прибыль от продаж упала в 10 раз, до 250,6 млн рублей, при выручке в 15,3 млрд рублей. Чистая прибыль «Уфаоргсинтеза» еще в 2017 году по РСБУ составила 5,41 млрд руб, что было на 7% меньше показателя 2016 года. В компании надеялись на то, что в проекты вложится и команда Рустэма Хамитова – РБ планировала инвестировать до 80 млрд рублей. Но после того как Хамитов ушел, договариваться, очевидно, придется с новой командой.

Самедов в январе лишился должности вице-премьера, став лишь советником главы РБ по вопросам промышленности и ТЭК. Фото gtrk.tv

Почему «содовый спор» БСК с властями мог привести к отставке Хамитова

Объем ФОТ АО «Башкирская содовая компания» почти совпадает с ФОТ АО «Учалинский ГОК», превышая последний лишь на несколько миллионов рублей. По итогам 2018 года он составил 4,4 млрд рублей. При численности сотрудников на предприятии в 8 752 человека получается, что средняя зарплата на предприятии составила в прошлом году 42 тыс. рублей. В 2018 году БСК получила чистую прибыль в размере 11,6 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем годом ранее. Выручка по МСФО выросла на 18,5%, до 61,2 млрд рублей. БСК остается крупнейшим производителем кальцинированной и пищевой соды в РФ, компания на 57,2% принадлежит группе «Башхим», еще на 38,28% — правительству Башкортостана через госинвесткомпанию «Региональный фонд».

Летом прошлого года БСК набрала кредитов, одобрив возобновляемую кредитную линию в Росбанке на 5,5 млрд рублей и лимит на проведение операций торгового финансирования в Сбербанке на полмиллиарда рублей. Деньги направили на модернизацию производства и разработку новых месторождений. Перед БСК в последние годы остро стоит сырьевая проблема, которая находится в остром же противоречии с культурно-исторической проблематикой региона. До сих пор сырьевой базой для «Башкирской содовой компании» была гора Шахтау, один из четырех шиханов, остатков древних коралловых рифов, которые находились на дне Пермского моря. В настоящее время гора почти срыта, запасов, по утверждению самой компании, хватит лишь до 2022 года (!). Остальные же шиханы — Юрактау, Куштау и Тратау (Торатау) — не только популярные туристические места, два из них носят статус особо охраняемых территорий.

Тем не менее Российский союз химиков заявил, что единственным вариантом вывода компании из сырьевого кризиса является разработка памятников природы — гор Торатау и Юрактау, в противном случае он затронет порядка 300 предприятий отрасли. А глава Минпромторга РФ и вовсе отрезал: «Шиханы — всего лишь источник полезных ископаемых и представляют ценность только в этом качестве». Одним из рычагов влияния БСК были угрозы сокращения персонала в Стерлитамаке, прозвучавшие летом прошлого года. Конфликт властей РБ с БСК, считают местные наблюдатели, мог послужить одной из причин отставки Рустэма Хамитова. Тем более что новый глава (точнее, и. о.) Радий Хабиров в конце прошлого года принял решение отдать «Башкирской содовой компании» для разработки шихан Куштау близ Стерлитамака, чем вызвал, разумеется, негодование башкирской общественности.

Пока суд да дело, БСК выплатила по итогам 2018 года вознаграждение 12 представителям коллегиального органа управления во главе с гендиректором Ан Ен Доком в размере 150 млн рублей, то есть по 13,7 млн рублей на брата. Однако в свете ли скандала вокруг шиханов, или по какой-то другой причине, но объем выплат сильно сократился: годом ранее на выплату директорам направили 8,7 млрд рублей, то есть, по 728 млн рублей на директора. Одновременно БСК предприняла неожиданный ход, рекомендовав в конце апреля этого года начислить сумму выплат акционерам компании в 2 млрд рублей (сумма промежуточных выплат может составить 3 млрд руб.), что на 35,5% меньше, чем годом ранее, послав башкирскому правительству, владеющему 38% акций БСК, сигнал о том, что дела у компании, несмотря на финансовую отчетность, идут не очень, и Куштау, мол, назад забирать не стоит.

БСК выплатила по итогам 2018 года вознаграждение 12 представителям коллегиального органа управления во главе с гендиректором Ан Ен Доком в размере 150 млн рублей. Фото medium.com

Из-за «Лондона» у УГОК были финансовые проблемы, а из-за сибайской экологической катастрофы появились и репутационные

Еще одна компания, зависящая от добычи полезных ископаемых, «Учалинский ГОК» Искандера Махмудова, увеличила фонд оплаты труда на 331,5 млн рублей. По итогам 2018 года он составил 4,4 млрд рублей. Численность сотрудников сократилась на 45 человек, до 7 071 работника. В итоге средняя зарплата на предприятии поднялась с 47,6 тыс. до 51,8 тыс. рублей. В прошлом году компания выплатила вознаграждение членам совета директоров в размере 22,5 млн рублей, на каждого из восьми членов СД пришлось по 2,8 млн рублей (по итогам 2016 года вознаграждений не было). По итогам 2018 года размер вознаграждения снизился до 21 млн рублей, или до 2,6 млн рублей на директора.

Напомним, что вознаграждения директорам выплачиваются на фоне падения прибыли и добычи руды. Уже в 2017 году УГОК второй год подряд снижал добычу. В мае 2017 года было объявлено, что предприятие планирует добыть и переработать 5,95 тыс. тонн медной и медно-цинковой руды, на 22,5% меньше, чем годом ранее. Себестоимость продаж тогда выросла на 20,7%, до 4 млрд рублей. Все это на фоне покупки в 2015 году 100% Сибайского ГОКа за 3,45 млрд рублей и низких котировок цветных металлов на Лондонской бирже (цены на медь и цинк имеют важнейшее значение для бизнеса УГОК). В прошлом году башкирские власти собирались поддержать два приоритетных проекта УГОК и приобретенного им Сибайского ГОКа на 3,6 млрд рублей.

2018 год оказался не исключением. Добыча руды упала до рекордно низкой отметки с 2014 года, составив всего 6 тыс. тонн, а чистая прибыль рухнула на треть, до 221 млн рублей, при том, что еще в 2015—2016 годах она превышала 3 млрд рублей. Выручка все-таки выросла на 7%, составив 22 млрд рублей, но и себестоимость увеличилась сразу на 15,5%, до 18,3 млрд рублей. На этом фоне неудивителен рост кредиторской задолженности с 3,2 до 4,7 млрд рублей. На УГОК вообще думали, что закроют год с убытком в 136 млн рублей. В компании уменьшение прибыли объясняют по-прежнему — «снижением котировок на медный, цинковый концентрат и драгметаллы на Лондонской бирже металлов, а также динамикой курса доллара». Действительно, цены на медь и цинк весь прошлый год падали, но заметим, что в 2017 году они все-таки росли.

Проблем добавляет и Сибай. С осени прошлого года местные жители стали жаловаться на недомогания, вызванные запахом серы и смогом. Причиной стало выделение сероводорода при окислении руды на откосах неэксплуатируемого карьера по добыче медной руды. Судебные приставы приостановили деятельность Сибайского завода буровых реагентов. Прокуратура по факту загрязнения атмосферы возбудила уголовное дело. Лишь в конце марта Учалинский ГОК отчитался о затоплении карьера и доложил, что основные очаги остались под водой. У Сибайского ГОК еще в 2017 году был зафиксирован убыток в 280 млн рублей. То есть у УГОК теперь не только финансовые, но и репутационные потери.

УГОК второй год подряд снижал добычу. Фото ugok.ru

Годовая зарплата нового мэра Уфы на «газовой работе» составляла 30 млн рублей

Пятерку крупнейших компаний РБ по объему ФОТ закрывает «Газпром Газораспределение Уфа», фонд оплаты труда которого вырос на 11% (375 млн рублей), составив 3,7 млрд рублей. За год в «дочку» «Газпрома» приняли на работу 174 человека, теперь численность персонала составляет там 7 500 человек. Средняя зарплата поднялась в 2018 году с 37,8 тыс. рублей, до 41,1 тыс. В прошлом году управляющие башкирской «газпромовской дочки» получили по итогам 2017 года по 30 млн рублей на брата (почти 300 млн рублей). В этом году объем вознаграждения 10 управляющих вырос до 313 млн рублей, то есть до 31,3 млн рублей на человека. Объем вознаграждения совету директоров, уже в 2017 году чисто символический (150 тыс. рублей), по итогам 2018 года сошел на нет. Компания занимает 40-е место в рейтинге 100 крупнейших башкирских компаний с выручкой в 8,5 млрд рублей и прибылью в 1,1 млрд. Долги перед газовиками превышают 600 млн рублей, кредитов — более 1,7 млрд рублей.

Газета «Реальное время» писала, что новым мэром Уфы в октябре прошлого года стал Ульфат Мустафин, ранее работавший замгендиректора по капитальному строительству «Газпром Газораспределение Уфа» и близкий новому главе РБ Радию Хабирову. Ныне его место в «Газпрмое» занял Евгений Сельянов. Таким образом, можно смело заявить, что зарплата нового мэра Уфа на его прежней работе составляла 30 млн рублей в год, и более 20 млн рублей он получит за 2018 год, так как успел проработать там 10 месяцев.

БМК: 1,5 млрд рублей на канаты от государства и угроза банкротства

На 1 млн рублей, до 21,7 млн, вырос объем вознаграждения совету директоров АО «БМК» (Белорецкий металлургический комбинат, принадлежит «Мечелу» Игоря Зюзина). Каждый из членов совета получит по 2,7 млн рублей. В 2018 году ФОТ на БМК вырос на 126 млн рублей, средняя зарплата увеличилась с 28,9 до 30,9 тыс. рублей. По итогам 2017 года кредитная нагрузка БМК составила 3,3 млрд рублей, однако компании должны были почти в два раза больше — 6,3 млрд рублей (через год кредитную нагрузку удалось снизить до 2 млрд). При выручке в 24 млрд рублей компания показала прибыль в 1 млрд. Но в 2018 году прибыль снизилась до 925 млн рублей «из-за роста цен на сырье по сравнению с ростом цен на металлопродукцию» — при росте выручки до 25,4 млрд.

В настоящий момент на комбинате реализуют проект по производству импортозамещающей продукции — многопрядных канатов с числом прядей от 6 до 12 и диаметром от 22 до 90 мм (проект получил государственную поддержку от Фонда развития промышленности РФ). Стоимость проекта — более полумиллиарда рублей, Фонд уже предоставил БМК заем в размере 255,3 млн рублей, а правительство Башкортостана подписало с комбинатом инвестиционное соглашение о предоставлении налоговых льгот. В апреле 2019 года Фонд развития промышленности одобрил предоставление займа БМК в 1,5 млрд рублей на модернизацию сталепроволочно-канатного производства. На этом фоне как гром среди ясного неба в марте этого года прозвучала новость о возможном банкротстве БМК — всего лишь из-за долга УК «Форсаж» (занимается обработкой отходов и лома цветных металлов) на сумму 12,4 млн рублей. К счастью, обошлось.

В настоящий момент на комбинате реализуют проект по производству импортозамещающей продукции. Фото beloretsk.bashkortostan.ru

Прибыль НЕФАЗа рухнула в 440 раз, но вознаграждение директорам выросло до 14 млн

«Дочка» ПАО «КАМАЗ» — НЕФАЗ в 2018 году увеличил среднюю зарплату на предприятии с 31,7 тыс. до 33,2 тыс. рублей, уволив 114 сотрудников и повысив ФОТ на 46,2 млн рублей до 2 млрд. На предприятии теперь работает 5 132 человека.

По результатам 2018 года «Нефтекамский автозавод» получил всего 101 тыс. рублей чистой прибыли. Она рухнула в 440 раз, при том что бизнес-план предусматривал прибыль в 56,3 млн рублей. Выручка сократилась лишь на 2%, до 12 млрд рублей. Несмотря на это вознаграждение управляющим компании выросло с 12 до 14,3 млн рублей: каждый директор НЕФАЗа получил по 2 млн рублей.

В компании финансовый результат объяснили «опережающим темпом роста себестоимости над темпом роста отпускных цен на продукцию, а также снижением объемов реализации и ростом затрат». На этом фоне заявления компании о намерении получить прибыль в 2019 году в размере 62,4 млн рублей вызывают скепсис. Учитывая, что НЕФАЗ производит самосвальные и другие надстройки на шасси КамАЗа, полуприцепы и прицепы, цистерны различного назначения — а именно по рынку самосвалов сам КАМАЗ в прошлом году просел под конец года. Виновника, наверное, стоит искать в Татарстане (на автогиганте это объясняют снижением числа крупных строительных инфраструктурных проектов после проведения ЧМ-2018).

ВНЗМ сократил 600 человек, поругался с «Башнефтью» и объявил об уходе в Питер

Девятое место по величине ФОТ занимает «Востокнефтезаводмонтаж», который сократил его в 2018 году на 228,8 млн рублей, уволив при этом 616 человек. Теперь ФОТ составляет 1,6 млрд рублей, а при численности работников в 5 132 человека средняя зарплата даже выросла с 40,5 до 42,3 тыс. рублей. Одновременно на АО «ВНЗМ» снизили вознаграждение с 11 до 10,36 млн рублей — каждый директор получил в итоге по 1,48 млн.

«Востокнефтезаводмонтаж» объявил о смене места налоговой прописки с Башкортостана на Санкт-Петербург. Фото oilcapital.ru

ВНЗМ — крупный игрок на рынке нефтегазовой инфраструктуры, среди его заказчиков «Татнефть» (ВНЗМ отвечал за установки ТАНЕКО), «Башнефть» и др. По итогам 2017 года у компании была огромная кредиторская задолженность — 10,2 млрд рублей, дебиторская задолженность — 8,4 млрд рублей (ненамного снизилась с 2016 года). Прибыль — 143,5 млн рублей при выручке в 18,5 млрд рублей. Однако по итогам 2018 года ВНЗМ потеряла почти половину своей прибыли, получив лишь 81,6 млн рублей.

Сюрпризом для новой команды властей РБ стала новость февраля 2019 года о том, что «Востокнефтезаводмонтаж» объявил о смене места налоговой прописки с Башкортостана на Санкт-Петербург. Тем самым РБ теряет 22-е по величине выручки предприятие региона. Любопытно, но уже в марте 2019 года Арбитражный суд РБ приостановил иск «Башнефти» к подрядчику ВНЗМ, с которого (а также, с питерского НПО «Ленкор) первая требовала 138 млн рублей за аварию на установке висбрекинга «Уфанефтехима», произошедшую в январе 2017 год. Не исключено, что уход ВНЗМ может быть связан с конфликтом с башкирскими нефтяниками.

АО «Салаватстекло» подняло зарплату работникам с 40 до 47 тыс. рублей

Стоит также упомянуть, что наибольшее вознаграждение второй год подряд получают члены совета директоров АО «Салаватстекло»: в прошлом году им выделили 48 млн рублей (почти по 7 млн рублей каждому), в 2018-м — 40 млн рублей (12,5 млн рублей каждому). Щедра компания и к своим управленцам: члены коллегиального органа в 2017 году получили на руки по 5 млн рублей (всего 25,2 млн), в прошлом году — уже по 8,2 млн рублей (всего 41,3 млн рублей). Впрочем, и среднюю зарплату в прошлом году резко увеличили: с 40 до 47,3 тыс. рублей, на 17,4%, — это фактически рекорд для крупнейших башкирских компани. ФОТ был поднят с 611,5 до 722 млн рублей.

«Салаватстекло» — одно из крупнейших предприятий РФ по производству технического стекла. Принадлежит компания Радику Султанову. Щедрость объясняется ростом компании. В прошлом году чистая прибыль ее выросла в 1,5 раза, составив 3 млрд рублей при выручке в 9,3 млрд рублей. В 2017 году компания увеличила прибыль на 30%, до 2 млрд рублей. В 2019 году «Салаватстекло» может стать резидентом ОЭЗ «Ишимбай» — наряду с вышеупомянутыми «Башнефтью» и «Башкирской содовой компанией». А Фонд развития промышленности в апреле этого года одобрил заем компании на запуск в городе Салавате линии по производству зеркал для мебели в размере 420 млн рублей. Весь проект оценивается в 523,7 млн.

Вознаграждения членов советов директоров компаний РБ, 2018 год

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ 2018 2017 КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЫС. РУБ. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЫС. РУБ. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, РУБ. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЫС. РУБ. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЫС. РУБ. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, РУБ. ОДК-УМПО, ПАО 7 0 23.044 12.871.239.900 7 20.895 23.215 13.185.687.500 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК 10 0 7 95.993,90 6.635,10 9.594.803.099,59 10 0 7 114.181,40 6.872 10.007.198.966 БСК, АО 11 0 12 150.053,68 8752 4406576900 11 0 12 8738951,98 н/д н/д УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО 8 20.939,20 7.071 4.400.021.700 8 22.356 7.116 4.068.429.700 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА, ПАО 7 0 312.992 (управляющая оргю) 7.540 3.720.504.900 7 150 не предусмотрен 291 840 (управляющая орг) 7.366 3.345.538.900 УФАОРГСИНТЕЗ, ПАО 7 0 3.271 3.168.344.000 7 0 3.295 3.052.499.000 БМК, АО 8 21.750,10 5.642 2.097.521.300 9 20.749,71 5.682 1.971.496.000 НЕФАЗ, ПАО 7 0 7 14.341,52 5.132 2.044.533.000 7 0 7 11.960,58 5.246 1.998.414.600 АК ВНЗМ, ПАО 7 10360,5 3279 1.667.536.200 7 10.941,30 3.895 1.896.357.000 БАШИНФОРМСВЯЗЬ, ПАО 5 0 3.451 1.391.679.000 5 0 4.135 1.516.332.100 БЕЛЗАН, АО 7 0 5 22.505,01 2.522,70 776.282.700 7 1.098,55 5 21.135,94 2.566,80 756.787.200 САЛАВАТСТЕКЛО, АО 7 87.972,18 5 41.353,13 1.279 722.148.000 7 48.064,14 5 25.269,66 1.272 611.545.000 ИСКОЖ, АО 9 8.497,97 1.404 352457890 ТЗА, ПАО 9 0 674 207.301.647 9 0 723 206.089.000 УЗЭМИК, АО 9 12.454,27 226 128.475.380 9 12.387,23 214 113.445.608 МСЗ, АО 6 0 430 41.117.182,56 6 0 502 39.169.370