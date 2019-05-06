Как всего один депутат заставил разбогатеть Самарскую губернскую думу на 100 миллионов

Больше половины доходов народных избранников области приходится на пятерых из них

Фото: zasekin-ru.livejournal.com (на фото слева Александр Милеев)

Депутаты Самарской губернской думы в 2018 году разбогатели в полтора раза, их личное состояние, согласно декларациям, составило 584 млн рублей, а вместе с супругами — 649 млн рублей. При этом на пятерых богатейших народных избранников приходится более половины этой суммы, а один из них, экс-водочный король и ныне «король мусорный», заставил разбогатеть весь областной парламент сразу на сто миллионов. «Реальное время», изучив декларации самарских депутатов (четыре богатейших — председатели комитетов ГД), выяснило, что главный «дорожник» продолжает богатеть, зайдя на ульяновский рынок, позиции главного «строителя» пошатнулись после бума, связанного с проведением ЧМ-2018, а положение «сызранского папы», и так в последние годы не очень стабильное, оказалось в опасности из-за атаки вексельберговской компании.

Как один депутат заставил разбогатеть всю думу на 100 миллионов

Место самого богатого депутата области неожиданно занял Александр Милеев («Единая Россия»), сместивший с пьедестала Андрея Мурзова (тоже единоросса), председателя комитета по транспорту, информационным технологиям и связи. Милеев, сам председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике, увеличил свой доход в прошлом году в 50 раз — доход его семьи составил 105,3 млн рублей. Любопытно, что в пятерке богатейших депутатов четыре председателя различных комитетов — помимо перечисленных, это комитеты по строительству и по местному самоуправлению.

Александр Милеев в СССР начинал со спортивной карьеры, был призером чемпионата СССР, обладателем Кубка СССР по гребле на байдарках и каноэ, призером кубков мира. В 1990-х основал с партнерами компанию «Мико» (выпускала мебель), которая уже в 1995 году занялась продажей продукции ОАО «Самарский ликеро-водочный комбинат «Родник», в «нулевых» став одним из его основных собственников. С 2011 года Милеев был проректором по инфраструктурному развитию СГСПУ. В 2014 году решением Арбитражного суда Самарской области по иску Росалкогольрегулирования «Родник» лишился лицензии, объявив банкротство, но через тут же основанную подконтрольную ООО «Мико Алко» Милеев вступил в состав кредиторов комбината.

В декабре 2014 года, после переговоров с собственниками СК «Родник», глава региона Николай Меркушкин заявлял, что 75% акций компании, а также бренд переходят в областную собственность. Однако в 2016 году владельцем самарского комбината стали Павел Сметана и группа «Кристалл-Лефортово». Двухлетнее инвестирование, однако, не помогло — в прошлом году завод оказался на грани закрытия. Наблюдатели считают виновным в этом самого инвестора, якобы «Кристалл-Лефортово» не смог выкупить акцизные марки, в результате с начала 2018 года закрылись несколько подконтрольных ему предприятий: курский завод (без работы остались 300 человек), саранское производство «Кристалл-Лефортово» (минус 325 работников).

В декабре 2014 года Николай Меркушкин заявлял, что 75% акций «Родника» переходят в областную собственность. Фото Андрея Савельева (volga.news)

На самарском предприятии работают 600 человек. Главная причина проблем — в крахе партнера по дистрибуции «Статус-групп», долг которой перед «Кристалл-Лефортово» достиг 6 млрд рублей. Самарский комбинат вынужден будет сократить персонал, но его руководство обещало избежать процедуры банкротства. Тем не менее «Кристалл» предъявил «Роднику» претензий на 2,5 млрд рублей.

Тем временем депутат Милеев и его родственницы Юлия и Любовь Милеевы стали, в свою очередь, оспаривать сделки Павла Сметаны через компанию АО «Актив» (долю «Родника» Сметана приобрел за 350 млн рублей в 2016 году как раз у Любови Милеевой) более чем на 1 млрд рублей, но не слишком удачно.

Бывший «водочный король» на глазах становится «королем мусорным»

Зато команда Милеева в ноябре 2018 года удачно зарегистрировала нового водочного оператора ООО Поволжский комбинат (ПК) «Родник», специализирующегося на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков с уставным капиталом в 80 млн руб., получив лицензии на закупку и производство алкогольной продукции сроком действия до 2023 года. Гендиректором и владельцем ООО стали вице-президент Самарской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Владимир Ладоша и президент федерации Александр Милеев.

Бывший водочный король, несмотря на отдельные неудачи в алкогольном бизнесе, в прошлом же году оказался неожиданно для всех вовлечен в мусорный бизнес — именно его считают бенефициаром «ЭкоСтройРесурса», осенью 2018 года выигравшего конкурс на право выполнять функции регионального оператора сроком на девять лет, запросив у властей Самарской области 54,4 млрд рублей. Формально компания принадлежит ООО «Капитал Актив» и Василиосу Зиакасу (последнего считают близким к ГК «Ростехнологии»).

Однако Милеев старается дистанцироваться в публичном пространстве от мусорного оператора и, например, в апреле этого года на заседании думы даже «потребовал у представителей «ЭкоСтройРесурса», чтобы те при всех сообщили по ситуации с контейнерными площадками», хотя его близость к этой компании в области — секрет Полишинеля.

Несмотря на доход в 100 млн рублей, официально Милеев ничем не владеет, лишь на жену записано нежилое помещение в 336,6 кв. м, зато на несовершеннолетнего сына оформлены земельный участок в 2 тыс. кв. м, дом на 690 кв. м и гараж на 110,8 кв. м. В пользовании жены и сына квартира на 186,8 кв. м, у депутата в пользовании лишь квартира на 82 кв. м.

Команда Милеева в ноябре 2018 года удачно зарегистрировала нового водочного оператора ООО Поволжский комбинат (ПК) «Родник», специализирующегося на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков с уставным капиталом в 80 млн руб. Фото 63.fair.ru

Состояние «дорожного короля» тоже приблизилось к заветной отметке 100 млн рублей

Вторым богатейшим депутатом Самарской области стал Андрей Мурзов, увеличивший свое состояние на 22% — совокупный доход Мурзова и супруги по итогам 2018 года составил 92,3 млн рублей. В собственности у него 8 земельных участков на 30,2 тыс. кв. м, дом на 473,1 кв. м, две квартиры (на 104 кв. м и 145,8 кв. м), три гаража, четыре нежилых помещения на 1,2 тыс. кв. м. В гараже стоят Mercedes-Benz G63 AMG и гидроцикл STX4-TECLTD 1S 260. На супругу с доходом в 5,4 млн рублей записано еще пять участков на 4 тыс. кв. м, дом на 276,1 кв. м, квартира на 67 кв. м, часть жилого дома на 124,2 кв. м, три «жилых помещения (подвал)» на 1 тыс. кв. м. В пользовании еще один участок на 1,6 тыс. кв. м. В гараже припаркованы LEXUS RX 350 и прицеп.

Мурзов, крупнейший дорожный подрядчик области, свое восхождение начал с работы в строительных компаниях в 90-х. К 2006 году у него была транспортная компания «Скиф» с 40 большегрузными КАМАЗами. Вскоре «Скиф» стал главным поставщиком материалов для строительства и ремонта дорог севера Самарской области, тесно сотрудничая с известными предприятиями, в частности с «Самарадорстроем» и «Самараавтодором».

В 2006 году Андрей Мурзов зарегистрировал предприятие ООО «Техкомплект», после чего стал активно наращивать мощности, приобрел базу ДСУ, ранее принадлежавшую «Самараавтодору». К 2010 году в его активе было уже три асфальтобетонных завода, несколько асфальтосмесительных установок, увеличился парк спецавтотехники. В 2009 году «Техкомплект» был внесен правительством Самарской области в «список стратегических предприятий в сфере дорожного строительства». Мурзов начал скупать дорожно-строительные компании — в частности, он считался главным покупателем крупного ООО «Самараавтодорстрой» (основной субподрядчик ГКП АСАДО — победителя большинства тендеров по дорожному строительству в 2009 году), что позволило ему стать крупнейшим игроком на самарском рынке дорожных подрядов.

Бизнес Мурзова активно развился именно после кризиса 2008 года, когда бывшие победители тендеров остались без работы, а в числе основных субподрядчиков АСАДО появились принадлежащие ему ООО «Техкомплект» и ООО ДТК «Скиф». Бывшие же крупные игроки рынка были признаны банкротами.

Мурзов и в соседней области набрал через своих «дочек» контрактов на 10 млрд рублей

Компания «Техкомплект» (остальные компании за ненадобностью были ликвидированы) в период с 2011 по 2013 год смогла получить госконтрактов на дорожные работы на 5 млрд рублей. Хотя в последние годы компании Мурзова не было в списках господрядчиков, самого депутата считают контролирующим ООО «Самаратрансстрой» с портфелем госзаказов на 20 млрд рублей. Оборот «Техкомплекта» составил в 2016 году 360 млн рублей, прибыль — 7,4 млн рублей. Однако в 2017 году компания впервые после 2013 года показала убыток в 3,3 млн рублей при выручке в 320,4 млн рублей.

В 2017 году во время заседания Самарской губернской думы Мурзов схлестнулся с другим богатейшим народным избранником Владимиром Кошелевым (крупнейшим игроком на строительном рынке), тоже избранном в парламент впервые в 2016 году — из-за предложения ограничить проезд «тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств» по Самаре (город готовился к ЧМ-2018, большегрузы хотели пускать в город только после 22.00 и до 6.00). Кошелев протестовал — в таком случае стройку пришлось бы вести только по ночам, Мурзов активно выступал за, так как ему совсем не хотелось проводить гарантийный ремонт дорог из-за повреждения их большегрузными автомобилями. Победила в итоге точка зрения Мурзова.

Мурзов — крупнейший дорожный подрядчик области, свое восхождение начал с работы в строительных компаниях в 90-х. Фото samgd.ru

Компания «Техкомплект» известна не только в Самаре, но теперь и в соседней Ульяновской области, где ее «дочка» «Техкомплект-Ульяновск» под руководством депутата от КПРФ Геннадия Говоркова забрала дорожных контрактов на 4 млрд рублей (и «дочка» как раз в 2017 году показала прибыль в 83 млн рублей при выручке в 860 млн рублей). Еще один игрок на дорожном рынке Ульяновской области — «Ульяновсктрансстрой» — тоже считается близким Мурзову, учредитель его Олег Дорошенко, также владеющий ООО «Самаратрансстрой». Компания, в свою очередь, набрала контрактов на 6 млрд рублей.

Как продать шесть земельных участков, но сохранить ту же площадь угодий

Третий богатейший самарский депутат — председатель парламентского комитета по строительству Владимир Кошелев (тоже «Единая Россия»), увеличивший свой доход в прошлом году на четверть, до 74 млн рублей.

В собственности депутата ранее было 43 земельных участка на 2 млн кв. м, 14 дачных домов, квартира на 83 кв. м, административное здание на 161,8 кв. м, 11 нежилых зданий на 1,2 тыс. кв. м. В прошлом году осталось только 37 участков, в декларации депутат отметил, что доход включает в себя в том числе и средства от продажи имущества — впрочем, по площади эти 37 участков опять же составляют 2 млн кв. м. Машин официально у него нет, зато есть прогулочное судно «Марий Эл»-915. Трицикл SPYDER CAN — AM RD F3S 1330 Кошелев в 2018 году тоже продал.

Кошелев — главный самарский застройщик, хотя начинал карьеру токарем на авиационном заводе, став затем замдиректора по коммерческим вопросам АО «Авиакор» — дочки ОАО «Международная авиационная корпорация».

Свой строительный бизнес он начал в 1996 году (строительное подразделение авиапредприятия отделилось тогда же) с постройки высотных домов на пересечении проспекта Кирова и Ставропольской в Самаре. В 2006 году стал председателем совета директоров АО «Авиакор». Как отмечает сам депутат, в результате модернизации производственной структуры в 2006—2011 годах СК «Авиакор» стала «комплексом промышленных предприятий строительной отрасли, дислоцирующимся в нескольких регионах РФ». В 2014 году СК «Авиакор» переименована в корпорацию «Кошелев», в состав которой входит и завод «Авиакор-Железобетон».

В 2010 году в Самаре бизнесмен начал реализацию «первого в России проекта по строительству комплексной малоэтажной жилой застройки с развитой социальной инфраструктурой «Кошелев-проект» — впоследствии депутат признавался, что назвал проект своим именем, так как после кризиса 2008—2009 годов, когда Самара поднялась на первые места по числу дольщиков, люди «боялись вкладывать деньги куда-либо в принципе» и пришлось предлагать «под персональные гарантии». Было построено более 1 млн кв. м на 80 тыс. человек.

С 2011 года занимал пост советника по вопросам реализации программы строительства доступного жилья губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Стал зампредседателя совета в Ульяновском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2011 года Кошелев занимал пост советника по вопросам реализации программы строительства доступного жилья губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Фото 63.ru

В 2011 году решил избраться в Госдуму РФ от «Единой России» в Ульяновской области, для чего ему пришлось почти весь бизнес перевести на родственников, в частности на жену Марину Карпяк, дочь тогдашнего депутата Самарской думы Александра Карпяка, и задекларировать недвижимость в Германии на 734 кв. м. Потратив на избирательную кампанию 50 млн рублей, в Госдуму он не прошел. В 2013 году заявлял, что «попробовал себя в политике, но понял, что это не мое». Однако в 2016 году, по-видимому, передумал, избравшись в Самарскую губернскую думу.

К тому моменту он уже был членом рабочей группы при Минстрое РФ по подготовке предложений и корректировке законодательства в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и членом совета при президенте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья. Корпорация «Кошелев» построила к ЧМ-2018 два гостиничных комплекса в Самаре и Саранске. В апреле этого года Кошелев вошел в состав рабочей группы по разработке проекта стратегии строительной отрасли РФ.

Корпорация Кошелева сдала позиции на стройрынке ПФО сразу после ЧМ по футболу

У Кошелева есть свой банк — «Кошелев Банк»: в 2012 году его хозяин купил контрольный пакет акций банка «Росбанк-Волга» (Нижний Новгород) у французской группы Société Générale, в сентябре 2012 года сообщил о прекращении участия в капитале нижегородского банка. Тогда же и зарегистрировал новое название кредитной организации — «Кошелев Банк».

По информации СМИ, Кошелев со своей матерью Татьяной Дедовой владеют 47,9% акций финансовой организации. Собственником еще 18,4% является Марина Карпяк (судя по декларациям за 2017 и 2018 год, супруги в разводе). В ряде СМИ, впрочем, появилась информация, что банк неустойчив, по итогам 2015 года он лидировал по объему задолженности перед ЦБ (1,6 млрд рублей), а на кредиты аффилированных заемщиков (собственно, строительные проекты Кошелева) приходилось 70% собственного капитала банка — в довершение всего пассивы банка на 80% состояли в 2017 году из денег вкладчиков. Именно поэтому реализация проекта в Подмосковье, где Кошелев собрался строить эконом-жилье на 6—7 млрд рублей, у отдельных наблюдателей вызвала сомнение.

Тем не менее по итогам 2017 года, согласно Единому реестру застройщиков по ПФО, корпорация «Кошелев» заняла 1-е место среди застройщиков по объему ввода жилья, построив почти 230 тыс. кв. м (по данным самой компании — 284,6 тыс. кв. м). Для сравнения, татарстанская компания «Унистрой» заняла 2-е место, построив 190,7 тыс. кв. м. В федеральном рейтинге самарский девелопер по заявленному портфелю проектов на 49-м месте, в ПФО — на 4-м. По итогам 2018 года «Корпорация Кошелев» опустилась на второе место в Самарской области (годом ранее сдала 228,3 тыс. кв. м — в прошлом — лишь 80,3 тыс. кв. м), вероятно, из-за спада темпов строительства после ЧМ-2018. В итоге и по ПФО компания Кошелева опустилась на 10-е место по итогам 2018 года — тогда как «Унистрой» по-прежнему занимает 2-е (сдал 146,5 тыс. кв. м).

По итогам 2017 года корпорация «Кошелев» заняла 1-е место среди застройщиков ПФО по вводу жилья. Фото bfmsamara.ru

Главный «газовщик» Самары в преддверии открытия «Турецкого потока» разбогател почти в 1,5 раза

На 40% больше заработал в прошлом году депутат Владимир Субботин — 37,5 млн рублей, его супруга добавила в семейный кошелек еще 18,8 млн рублей. Председатель комитета по местному самоуправлению отчитался о совокупном доходе в 56,3 млн рублей.

В собственности депутата уже была квартира на 180,4 кв. м, в прошлом году он приобрел еще одну на 109,1 кв. м. У супруги два земельных участка на 2,3 тыс. кв. м, дом на 218 кв. м, две квартиры на 104 кв. м и «иное недвижимое имущество» на 5,7 тыс. кв. м. В гараже Субботина стоит снегоход LYNX 69 YETI ARMY 600 ETEC, у жены LEXUS RX 350.

Субботин — главный «газовщик» Самарской области, он возглавляет с 2012 года ООО «Газпром трансгаз Самара» (ранее возглавлял филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — Сеченовское ЛПУМГ). В областную думу был избран почти сразу же после того, как сел в кресло местной газпромовской «дочки», в сентябре 2013 года, и вошел тогда в комитет по ЖКХ, нефтехимии, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, а также в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию — хотя еще в марте 2013 года, дав единственное открытое и подробное интервью, осторожно говорил, что о депутатской деятельности «пока говорить рано». Позднее он возглавил комитет по местному самоуправлению, но летом прошлого года покинул его.

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» при выручке в 20 млрд рублей показал в 2017 году прибыль в 707 млн рублей (годом ранее был убыток в 113,2 млн рублей). В 2017 году потребление газа на самарском рынке составило 17 млрд кубометров — что Субботин назвал признаком стабилизации экономики. Предприятие снабжает газом семь регионов страны (в т. ч. и Татарстан) и полностью обеспечивает не только Самарскую, но и Ульяновскую область.

В прошлом году в Ульяновском регионе прошла реконструкция газораспределительной станции ГРС-52, через которую газ пойдет в особую экономическую зону «Портовая». В Самарской области продолжилась реконструкция одной из старейших компрессорных станций КС-3. В 2018 году потребление газа выросло на 5,5%. На декабрь 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Участки газотранспортной системы, находящиеся в эксплуатации «Газпром трансгаз Самара», станут коридорами для прохождения экспортного голубого топлива.

Субботин (на фото — справа) — главный «газовщик» Самарской области, он возглавляет с 2012 года ООО «Газпром трансгаз Самара». Фото volga.news

Состояние «сызранского папы» вновь начало расти после десятикратного падения

Пятерку богатейших депутатов замыкает Владимир Симонов, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению. Доход его и супруги вырос в прошлом году в 1,8 раза, составив 40,5 млн рублей. Напомним, годом ранее Симонов задекларировал личный доход в 22 млн рублей — с 2016 года он рухнул в 8 раз (со 183,2 млн рублей, а в 2015 году составлял вообще 830 млн рублей). У семьи депутата 10 земельных участков на 544 тыс. кв. м, три дома на 1,6 тыс. кв. м, квартира на 278,4 кв. м, несколько гаражей и «иное недвижимое имущество» на 1 000 кв. м. В гаражах стоят «АУДИ А8», «УАЗ — 315195», пара прицепов, разъездной теплоход В-103012, мотолодка Qvic Silver, и снегоход ARCTIC CAT BEARCAT. У супруги «Хенде Купе» и мотолодка Buster XXL. В прошлом году депутат продал имевшийся у него грузопассажирский дебаркадер «ДЖ-60».

Симонов еще пару лет назад считался одним из богатейших олигархов региона. Деятельность его компании «Криста» была связана с ФПГ «СОК» (ныне известная как ОПГ «СОК»), с которой он акционировал ПО «Пластик», открыв собственный «Земельный банк». К концу 1990-х «соковско-симоновские» забирают под себя и Сызранский НПЗ, и Сызранский ликеро-водочный завод (продан в 2005 году), ОАО «Сызранский мясокомбинат», завод по производству кирпича, создаются строительные компании ООО «Стройпластик» и ООО «Сызраньпроект».

ОАО «Пластик» к 2002 году Симонову принадлежал прямо на 30%. В то время олигарх заинтересовался политикой и, по мнению наблюдателей, в 2004 году смог «провести на большинство мест в Сызранской городской думе лояльных к себе депутатов». В 2005 году Симонов с «СОКом» поссорились (тогда Симонову принадлежало уже 50% ОАО «Пластик»), последовал ряд попыток рейдерских захватов (вместе с прокуратурой, налоговиками и УБЭП). Войну Симонов проиграл, акции отдал, но фортуна от него не отвернулась: помог «АвтоВАЗ», в 2006 году он ввел санкции против «СОКа», акции вновь ему вернули.

После этого Симонов начал экспансию в регионы, строя в различных областях заводы по производству автокомпонентов, а в 2007 году избрался в Самарскую губернскую думу. В 2012 году он занял 15-е место в рейтинге доходов чиновников РФ от журнала «Форбс». В 2013 году у Симонова начинаются проблемы: когда помогший ему «АвтоВАЗ» стал отказываться от «низкокачественной продукции «Пластика», который продавал ее еще и по завышенной цене, у последнего появились долги перед Сбербанком. В итоге «Пластик» был продан Симоновым ГК «Автокомпонент», компании, близкой ГК «Ростехнологии». Причины «заката империи Симонова» местные наблюдатели видели в том, что его подкосила «война с «СОКом», высокие политические амбиции (приведшие в 2008 году к противостоянию с губернатором области) и сильная зависимость бизнеса от «АвтоВАЗа».

Считавшийся когда-то «хозяином Сызрани» Симонов подрастерял позиции и в этом городе: Николай Лядин, выбранный новым сити-менеджером города при поддержке Николая Меркушкина, «начал активно выводить из руководства мэрии симоновскую команду».

Симонов еще пару лет назад считался одним из богатейших олигархов региона. Фото progorodsamara.ru

В 2015 году кредитная нагрузка группы «Криста» оказалась такова, что Симонову пришлось продать и нефтяной актив за 650 млн рублей (неофициально, в рассрочку — за 1—1,5 млрд рублей) орловскому бизнесмену Семену Тетруашвили. Вырученные от распродажи ресурсы «Криста» собиралась использовать для уменьшения своей кредитной нагрузки. В марте 2017 года стало известно, что ФНС России обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве ООО «Криста», компании по производству автокомпонентов. Позднее Симонову удалось договориться с налоговиками.

…но теперь у Симонова возникли новые проблемы и появился новый враг — Вексельберг

Ныне ООО «Криста» записана на сына депутата — Максима Симонова, который является и ее директором. При выручке в 122,6 млн рублей компания год назад показала убыток в 7 млн рублей. Убыточна главная компания Симонова была с 2009 года, так, в 2013 году убыток составлял 400 млн рублей, в 2015-м — 170 млн, в 2016-м — 115,5 млн рублей. Будущее у компании весьма туманно, так как на «Кристе» по-прежнему лежит кредитная нагрузка на 1 млрд рублей.

Начались у Симонова проблемы и по жилищно-коммунальной части — весной этого года компания Виктора Вексельберга «Т Плюс», владеющая Сызранской ТЭЦ, обратилась к прокурору Самарской области с просьбой разобраться в ситуации с теплоснабжением в городе.

Дело в том, что единая теплоснабжающая организация Сызрани МУП «ЖЭС» перестала расплачиваться за энергию, долг составил почти 1 млрд рублей, и теперь на предприятии введено внешнее управление, а статус единой теплоснабжающей организации постановлением городской администрации был отдан ООО «Энергетик», которое деньги в «Т Плюс» не передает — компании эти считают подконтрольными Владимиру Симонову.

В апреле этого года статус ЕТО у «Энергетика» был отозван. А в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Дмитрий Ионин, заявив, что ситуация в Сызрани «попахивает мошенничеством». Одновременно стало известно о намерении симоновской «Кристы» выкупить долги сызранского МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» (ЖЭС) перед ПАО «Т Плюс» на сумму 602 млн (из 1 млрд рублей). В последней к этому намерению отнеслись, разумеется, со скепсисом.



Доходы депутатов Самарской губернской думы, 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО Должность ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 год, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 год, руб. 1 1 Милеев Александр Владиленович депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике 102.030.907,86 3.250.000,00 2.048.538,37 3.065.000,00 105.280.907,86 5.113.538,37 2 2 Мурзов Андрей Валентинович депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 86.885.596,12 5.471.067,50 68.028.658,83 7.469.316,44 92.356.663,62 75.497.975,27 3 3 Кошелев Владимир Алексеевич депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по строительству 73.936.401,98 58.753.359,45 73.936.401,98 58.753.359,45 4 6 Субботин Владимир Анатольевич депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по местному самоуправлению 37.490.806,29 18.857.343,48 23.717.554,88 16.621.966,16 56.348.149,77 40.339.521,04 5 5 Симонов Владимир Федорович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению 40.525.395,00 2.356.722,47 22.072.883,00 1.150.393,00 42.882.117,47 23.223.276,00 6 4 Дуцев Владимир Иванович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 41.043.086,46 418.485,00 31.881.482,13 421.418,14 41.461.571,46 32.302.900,27 7 7 Хисамутдинов Шамиль Салимгереевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению 29.404.193,00 15.915.133,00 29.404.193,00 15.915.133,00 8 8 Кузнецов Николай Александрович депутат Самарской Губернской Думы 17.156.546,22 12.278.506,82 17.156.546,22 12.278.506,82 9 9 Войтенко Сергей Иванович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике 16.598.613,63 151.592,91 9.233.922,45 167.399,81 16.750.206,54 9.401.322,26 10 10 Волков Денис Алексеевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды 15.139.137,67 15.239.624,55 151.257,80 15.139.137,67 15.390.882,35 11 11 Кислов Андрей Игоревич депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды 9.571.546,35 6.151.240,33 5.524,53 9.571.546,35 6.156.764,86 12 12 Егоршин Виктор Владиславович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательствуи торговле 9.387.381,98 14.978.356,94 9.387.381,98 14.978.356,94 13 13 Хасаев Габибулла Рабаданович депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике 8.693.023,41 355.568,34 7.954.637,05 2.660.072,34 9.048.591,75 10.614.709,39 14 14 Ренц Николай Альфредович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике 8.598.055,99 5.972.217,14 8.598.055,99 5.972.217,14 15 28 Малеев Вячеслав Михайлович депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле 2.343.974,83 6.140.328,51 2.390.283,59 7.692.014,18 8.484.303,34 10.082.297,77 16 15 Воропаев Виктор Александрович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 8.021.037,93 1.301.738,43 8.021.037,93 1.301.738,43 17 24 Першин Андрей Александрович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 3.179.904,06 4.690.076,48 1.351.935,40 4.505.793,63 7.869.980,54 5.857.729,03 18 16 Котельников Геннадий Петрович заместитель председателя Самарской Губернской Думы - председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы 7.486.087,79 168.748,41 15.350.185,36 588.063,14 7.654.836,20 15.938.248,50 19 17 Кузьмичева Екатерина Ивановна первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы 5.856.312,08 2.383.063,08 5.856.312,08 2.383.063,08 20 18 Сомов Николай Леонидович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 5.086.839,00 483.277,15 1.597.360,50 579.613,82 5.570.116,15 2.176.974,32 21 21 Степанов Алексей Анатольевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике 3.758.690,23 1.615.787,13 736.204,53 300.081,27 5.374.477,36 1.036.285,80 22 20 Крылова Елена Леонидовна депутат Самарской Губернской Думы, председатель постоянной комиссии Самарской Губернской Думы по вопросам депутатской этики и информационной политике 3.842.779,09 1.528.394,50 4.071.853,92 1.366.199,57 5.371.173,59 5.438.053,49 23 27 Шевцов Юрий Михайлович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию корруцпии 2.477.155,97 2.302.840,07 3.306.698,52 4.240.038,32 4.779.996,04 7.546.736,84 24 19 Блохин Сергей Григорьевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 4.724.629,13 4.229.731,13 4.724.629,13 4.229.731,13 25 34 Живайкин Александр Иванович депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 1.644.651,02 2.447.316,42 4.388.134,31 1.181.610,61 4.091.967,44 5.569.744,92 26 33 Колычев Александр Васильевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по строительству 1.840.186,07 2.092.504,50 2.126.869,85 275.512,00 3.932.690,57 2.402.381,85 27 23 Козловская Галина Ефимовна депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по образованию и науке 3.351.573,59 440.555,78 2.631.524,57 463.426,95 3.792.129,37 3.094.951,52 28 22 Амроян Рубик Сережаевич депутат Самарской Губернской Думы 3.702.240,57 4.909.694,00 3.702.240,57 4.909.694,00 29 42 Литвинов Дмитрий Петрович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по строительству 1.310.302,78 2.275.900,00 1.266.607,60 81.000,00 3.586.202,78 1.347.607,60 30 39 Матвеев Михаил Николаевич депутат Самарской Губернской Думы 1.407.330,27 2.032.754,24 990.379,93 1.187.575,85 3.440.084,51 2.177.955,78 31 41 Маряхин Михаил Иванович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды 1.327.486,40 1.770.000,00 1.283.941,41 3.097.486,40 1.283.941,41 32 26 Коротких Виталий Викторович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды 2.801.160,49 97.993,02 2.537.215,02 70,00 2.899.153,51 2.537.285,02 33 25 Кравчук Денис Сергеевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 2.864.829,21 19.437,91 1.924.646,48 215.055,77 2.884.267,12 2.139.702,25 34 48 Краснов Алексей Геннадьевич депутат Самарской Губернской Думы 481.293,00 2.108.071,98 291.890,38 305.448,43 2.589.364,98 597.338,81 35 29 Степанов Александр Сергеевич заместитель председателя Самарской Губернской Думы 2.219.719,99 267.391,76 1.819.619,54 1.801.861,33 2.487.111,75 3.621.480,87 36 30 Лескин Алексей Владимирович заместитель председателя Самарской Губернской Думы 2.083.176,30 275.769,19 2.023.916,41 220.453,72 2.358.945,49 2.244.370,13 37 46 Колязина Екатерина Игоревна депутат Самарской Губернской Думы, Член комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 742.314,00 1.400.996,36 2.143.310,36 38 31 Сидухина Марина Геннадьевна депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике 2.040.657,03 1.496.610,36 2.040.657,03 1.496.610,36 39 32 Бодрова Татьяна Евгеньевна депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по образованию и науке 1.963.528,75 3.866.271,00 1.963.528,75 3.866.271,00 40 37 Карайман Пётр Иванович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по строительству 1.469.460,51 410.582,06 456.146,84 317.773,22 1.880.042,57 773.920,06 41 36 Денщиков Сергей Иванович депутат Самарской Губернской Думы 1.474.725,09 307.672,56 789.982,50 140.246,13 1.782.397,65 930.228,63 42 35 Панченко Николай Александрович депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике 1.561.079,14 1.444.059,59 1.561.079,14 1.444.059,59 43 38 Бескоровайная Светлана Витальевна депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле 1.413.168,03 1.329.301,48 1.413.168,03 1.329.301,48 44 43 Говорков Геннадий Александрович депутат Самарской Губернской Думы 1.261.881,79 109.057,52 350.567,00 125.796,56 1.370.939,31 476.363,56 45 44 Коновалов Андрей Алексеевич депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике 1.214.219,65 136.500,00 1.703.796,76 320.572,20 1.350.719,65 2.024.368,96 46 40 Севостьянова Ольга Борисовна депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике 1.345.806,37 1.569.423,71 1.345.806,37 1.569.423,71 47 45 Попова Вера Владимировна депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению 1.174.288,97 114.404,50 1.419.526,41 1.288.693,47 1.419.526,41 48 47 Егоров Сергей Владимирович депутат Самарской Губернской Думы 494.202,80 634.425,07 494.202,80 634.425,07 49 49 Сазонов Виктор Федорович председатель Самарской Губернской Думы 3.653.407,44 227.210,73 0,00 3.880.618,17