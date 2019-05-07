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Минприроды Удмуртии объявило особый противопожарный режим

23:56, 07.05.2019
Минприроды Удмуртии объявило особый противопожарный режим
Фото: pixabay.com

С 7 по 12 мая на всей территории Удмуртии ограничен въезд в леса транспортных средств, а также установлен запрет на посещение лесов, сообщается на официальном портале министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики.

В этот период в лесах не разрешается прогуливаться, устраивать массовые мероприятия, посещать их с целью сбора разных ресурсов, заготовки древесины. Кроме того, запрещается разведение костров, сжигание мусора.

Напомним, ранее врио замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, еще в 18 такой режим введен частично.

ОбществоВласть Удмуртия
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