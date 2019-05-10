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Губернатор Пермского края за 2018 год заработал около 7,6 млн рублей

13:24, 10.05.2019
Губернатор Пермского края за 2018 год заработал около 7,6 млн рублей
Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам 2018 года заработал порядка 7,6 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительства региона.

Согласно документу, в собственности у Решетникова находится треть квартиры площадью 258,4 кв. м, оставшиеся доли квартиры принадлежат детям губернатора.

Кроме того, в его владении находится еще одна квартира площадью 158 кв. метров. Губернатор также владеет автомобилем KIA Cerato, двумя парковочными машино-местами общей площадью 18 кв. м и дачей площадью около 280 кв. м.

Супруга Решетников в 2018 году заработала 5,3 млн рублей. Показатель выше на 4,3 млн рублей, чем в 2017 году.

Стоит отметить, что доходы главы Прикамья снизились на 1 млн рублей в сравнении с 2017 годом.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов раскрыл отчет о доходах за прошлый год.

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