Губернатор Пермского края за 2018 год заработал около 7,6 млн рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников по итогам 2018 года заработал порядка 7,6 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительства региона.

Согласно документу, в собственности у Решетникова находится треть квартиры площадью 258,4 кв. м, оставшиеся доли квартиры принадлежат детям губернатора.

Кроме того, в его владении находится еще одна квартира площадью 158 кв. метров. Губернатор также владеет автомобилем KIA Cerato, двумя парковочными машино-местами общей площадью 18 кв. м и дачей площадью около 280 кв. м.

Супруга Решетников в 2018 году заработала 5,3 млн рублей. Показатель выше на 4,3 млн рублей, чем в 2017 году.

Стоит отметить, что доходы главы Прикамья снизились на 1 млн рублей в сравнении с 2017 годом.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов раскрыл отчет о доходах за прошлый год.