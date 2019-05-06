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Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов не признал вину в получении взятки

15:41, 06.05.2019
Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов не признал вину в получении взятки
Фото: kremlin.ru

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал рассмотрение уголовного дела по существу в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Напомним, что он обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 апреля продлил ему арест на полгода, до 2 октября.

В суде после оглашения обвинительного заключения экс-руководитель республики заявил, что не признает своей вины по вменяемым ему эпизодам, пишет «Интерфакс».

Также вину не признали и двое других фигурантов дела — экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова и бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева.

Происшествия
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