Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов не признал вину в получении взятки

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода начал рассмотрение уголовного дела по существу в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова.

Напомним, что он обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 апреля продлил ему арест на полгода, до 2 октября.



В суде после оглашения обвинительного заключения экс-руководитель республики заявил, что не признает своей вины по вменяемым ему эпизодам, пишет «Интерфакс».

Также вину не признали и двое других фигурантов дела — экс-глава марийской телекомпании Наталья Кожанова и бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева.