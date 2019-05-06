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Жительницу Йошкар-Олы признали самой красивой замужней женщиной в России

16:38, 06.05.2019
Жительницу Йошкар-Олы признали самой красивой замужней женщиной в России
Фото: скриншот

Жительница Йошкар-Олы Ольга Попова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная».

Всероссийский конкурс «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019» проходил в Москве 1—5 мая.

Также Попова победила в номинациях «Миссис национальный костюм» и «Миссис бизнес-леди». Далее она примет участие в мировом этапе конкурса, сообщает портал ВНД.

Руководство конкурса также предложило Поповой стать представителем конкурса в Марий Эл, один из этапов которого может пройти в Йошкар-Оле.

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