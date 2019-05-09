Власти Башкирии временно запретят пребывание в лесах

В семи районах Башкирии с 10 мая введут запрет на посещение лесов, а также на въезд туда на автомобилях. Об этом информирует Минлесхоз РБ.

Ограничение будет действовать в связи многочисленными пожарами в Абзелиловском, Белорецком, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском и Учалинском районах.



Так, в период с 13 апреля по 9 мая было 70 лесных пожаров. Уточняется, что 20 пожаров случились из-за неосторожного обращения с огнем, 48 — из-за перекидывания огня с сельхозпалов.

Всего общая площадь пожаров оставила 1 118 гектаров.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Башкирии об аномальной жаре.