В Башкирии осужден экс-гендиректор компании «Белсталь»

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ОАО «Белсталь» Кадыра Джаббарова.

Установлено, что руководитель горнодобывающего предприятия задолжал 210 работникам свыше 8 млн рублей заработной платы за период с апреля по июль 2017 года. При этом компанией в то же время 12,5 млн были потрачены на развитие финансово-хозяйственной деятельности.

Также гендиректор «Белстали» реализовал принадлежащие предприятию восемь единиц грузовой спецтехники и автомобиль Mercedes-Benz. Таким образом он растратил имущество более чем на 2 млн рублей, рассказали в прокуратуре РБ.

Кроме того, в январе прошлого года обвиняемый предложил следователю взятку в размере 1,5 млн рублей за прекращение возбуждения против него уголовного дела. Позже Джаббаров был задержан.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений.

В итоге суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн 150 тыс. рублей.

Напомним, ранее суд в Башкирии арестовал на два месяца основателя Lingualeo Айнура Абдулнасырова.