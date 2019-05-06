Мечты о туризме в Башкортостане: шаляпинский гоголь-моголь, бишбармак от Рудольфа Нуриева и ТОСЭР под Уфой

«Башкирский туристский гектар» и другие драйверы развития туризма в регионе

«Государство не заинтересовано в развитии туризма, пока в России есть нефть», — считает уфимский экономист, колумнист «Реального времени» Константин Кузьминых. При этом одним из направлений развития экономики врио главы Башкортостана Радий Хабиров определил туристическую отрасль. Для этого в республике даже «возродили» соответствующее ведомство. О проблемах туротрасли, «незабытых» и новых ее драйверах — в колонке нашего постоянного автора.

Большинство школьников Башкирии не знакомо с «малой родиной»

В 2018 году 60 млн туристов путешествовали по России, что на 10% больше, чем в 2017-м. Башкирия отстает в развитии туризма по сравнению с другими регионами России: Подмосковьем, Кавказом, Крымом и Ленинградской областью. Темпы роста туризма в слаборазвитых странах (Вьетнам, Непал, Шри-Ланка) в физическом выражении в разы превосходят наши темпы развития. Все это — во многом результат отсутствия внятной и действенной политики в сфере формирования, управления и научного обеспечения туризма. С одной стороны, государство не заинтересовано в развитии туризма (пока есть нефть), а потому не развивает инфраструктуру. С другой, в результате наша республика несет огромные потери в виде вывоза денег туристами за границу и почти отсутствия их притока в регионе.

Журнал «Табигат» (издание министерства природопользования и экологии РБ, — прим. ред.) в августе 2011 года выпустил статью «Развития туризма в Башкортостане не происходит». Ученые проанализировали барьеры развития туризма в республике и предложили программу вывода отрасли из кризиса. Примечательно, что за прошедшие почти 8 лет не изменилось ничего — можно отметить лишь создание туристического бренда Terra Bashkiria.

Многие проблемы можно было бы сдвинуть с места, если бы действовали межведомственные программы. Так, туристическое экскурсионное ознакомление с достопримечательностями Башкирии не включено в школьные программы, поэтому большинство школьников не знакомо со своей «малой родиной». Нет системы познавательного туризма. Отсутствие экономически эффективных легитимных механизмов организации комплекса услуг на маршрутах ведет к масштабному неконтролируемому «дикому» туризму, что в свою очередь способствует деградации наиболее привлекательных природных комплексов.

Фото resbash.ru

Туристическое экскурсионное ознакомление с достопримечательностями Башкирии не включено в школьные программы, поэтому большинство школьников не знакомо со своей «малой родиной». Нет системы познавательного туризма

«Неуслышанные» задачи

Пока народ не участвует в формировании туристического пространства. В республике есть много людей, заинтересованных в развитии туризма, и выдвигается много концепций, предложений и проектов, что делает необходимым создание Экспертного центра, мониторинг качества выдвигаемых проектов и их последующего продвижения. Пока все вышеперечисленное не внедрено и нет механизма объективной оценки перспектив внедрения. Интересные предложения есть во многих фирмах, организациях, у предпринимателей.

В 2011 году также предлагались разноплановые задачи по развитию туризма, которые не были «услышаны», но актуальны до сих пор:

разработка и принятие предложений по сокращению длительности, числа посещений учреждений, а также стоимости землеотвода под различные объекты индустрии туризма и гостеприимства и подключения к энергоресурсам;

упрощение процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов индустрии туризма и гостеприимства;

разработка системы гарантий для микропредприятий, имеющих туристические объекты нестационарного характера: придорожные киоски, летние кафе, туристические стоянки, тропы и пр. Система гарантий позволит местным малым предприятиям развиваться с уверенностью в завтрашнем дне. Параллельно необходимо ввести четкие стандарты качества для этих предприятий;

создание условий для широкого использования местных (альтернативных) источников энергии. Это использование миниэлектростанций на горных ручьях, применение современных котлов для использования неделовой древесины;

создание облегченной и ускоренной системы работы с природоохранными министерствами и ведомствами. Облегчение процедуры устройства туристических стоянок для экологических туристов на реках, озерах, у пещер, на горных площадках. Обустройство площадок с минимальным комплексом услуг (заготовка дров, туалет, мусоросборники, площадки для палаток и костров) резко повысит сохранность окружающей дикой природы. Сюда же следует отнести возможности прокладки дорожек для треккинга, конных маршрутов, а также технических видов туризма — горные велосипеды, квадроциклы и т. п.

Новые драйверы развития туризма

В настоящее время определились новые драйверы развития туризма в Башкирии. Во-первых, начнем с создания территорий опережающего социально-экономического развития под туристический бизнес. К примеру, можно рассмотреть создание ТОСЭР в окрестностях столицы Башкирии — города Уфы и в районах с хорошим туристическим потенциалом, таких как Архангельский, Благовещенский, Иглинский, Караидельский и др.

Во-вторых, Башкирия обладает мощнейшей базой для проектирования и создания Автономного туристического дома. Современные технологии уже позволяют недорого функционировать автономным домам на солнечных батареях даже при -20 градусах в наших несолнечных погодных условиях.

В-третьих, производство автономных туристических домов даст не только плюсы в социально-экономическом развитии региона, но и может создать основу для внедрения программы туристического гектара в Башкирии. Вологодская область уже подхватила пример бесплатной раздачи «дальневосточного гектара» — любой желающий россиянин может подать онлайн-заявку на получение земельного участка. Более того, тем, кто переедет в Вологодскую область из других регионов, чтобы работать в сельском хозяйстве, выплатят подъемные.

В-четвертых, реализация этих предложений в Башкирии повлечет за собой создание экономических предпосылок для развития автономных сетей проживания и, соответственно, развития республиканского туризма.

В-пятых, драйв развитию сельского туризма придадут конкурсы на звание «Благоприятный район для туризма», «Самый экологически чистый район», «Самая экологически чистая деревня», «Самая красивая деревня», «Самая доброжелательная деревня» и т. п.

Фото мастер-повар.рф

Башкирия может конкурировать с другими странами и регионами России и мира в сегменте гастрономического туризма, создав национальные и региональные гастрономические бренды

Шестой драйвер развития — это создание гастрономических брендов и туров. Башкирия может конкурировать с другими странами и регионами России и мира в сегменте гастрономического туризма, создав национальные и региональные гастрономические бренды. Их можно завязать с брендами города — «Блюдо Уфы» и районами республики, музеями, прикладным творчеством, самой обычной едой, известными фамилиями, например «шаляпинский гоголь-моголь» или «бишбармак от Рудольфа Нуриева». Чем больше будет брендов, тем больше заинтересованности и информативности о Башкирии, городах, районах, селах, предприятиях, людях. Интернет-конкурсы «Любительский гастрономический ролик о республиканской кухне», «Гастрономический бренд города Уфы», «Гастрономические бренды районов Башкирии», «Гастрономический бренд курортов Башкирии» помогут максимально привлечь всех желающих лично принять участие в создании многогранной картины гастрономической Башкирии. Назрело получение ведущим уфимским рестораном Мишленовской звезды, которая выдается известным и влиятельным мировым ресторанным рейтингом с 1900 года.

Седьмой драйвер развития — создание альманаха на YouTube-канале на русском, английском и китайском языках о гастрономических и туристических пристрастиях известных личностей, многонациональных кухнях простого народа, интересных гастрономических местах Башкирии. В республике можно не просто кормить, но и просвещать, проводя литературно-гастрономические и музыкально-гастрономические фестивали.

Для работы драйверов развития и получения эффекта важно, чтобы республиканское руководство начало их внедрение. Регулярно проходят многочисленные совещания, решения которых не создают юридически значимых механизмов развития туризма. Иначе говоря, взаимоотношения властей, бизнеса и науки не закреплены договорами и системой взаимных обязательств. Поэтому нет и ясно выраженных целей развития индустрии туризма и гостеприимства. А многочисленные дискуссионные публикации и выступления экспертного сообщества власти зачастую просто «не замечают».