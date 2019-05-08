Главы Саратовской области, Чувашии и Мордовии раскрыли доходы за 2018 год

Главы Мордовии Владимир Волков и Чувашии Михаил Игнатьев, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскрыли свои доходы за прошлый год.

Так, Волков заработал 3,3 млн рублей (+577 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом), его супруга — 785,2 тыс. рублей (-900 тыс. рублей). У него имеется еще один земельный участок площадью 2092 кв. м.

Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева в 2018 году составил 5,4 млн рублей (+1 млн рублей). В собственности у него находятся пять земельных участков (50,6 тыс., 4 тыс., 2 тыс., 1 тыс. и 623 кв. м), два жилых дома (216,2 и 95,4 кв. м), а также 1/3 квартиры площадью 129,5 кв. м. В безвозмездном пользовании главы Чувашии находится квартира площадью 282,6 кв. м. Супруга Игнатьева заработала 732,35 тыс. рублей, у нее есть земельный участок площадью 25,3 тыс. кв. м, квартира площадью 282,6 кв. м, гаражный бокс на 36,2 кв. м и Mercedes-Benz B 170.

Заработок губернатора Саратовской области Валерия Радаева за прошлый год составил 3,2 млн рублей (-2 млн рублей). У него в пользовании есть дом на 286,5 кв. м и земельный участок площадью 10 соток. Также у губернатора имеется катер Boulton 22 Skiff. Супруга Радаева заработала порядка 192 тыс. рублей, в ее собственности находятся вышеупомянутые дом и участок.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов заработал за прошлый год 8,5 млн рублей. Его жена Гульсина Минниханова задекларировала доход в 154,9 млн рублей.