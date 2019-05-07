В Нижнем Новгороде эвакуировали шесть объектов
Сегодня днем в Нижнем Новгороде эвакуировали людей из шести объектов — бизнес-центра «Лобачевский плаза», торговых центров «Бурнаковкий», «Крым», «Новый век», а также рынков «Верхне-Печерский» и «Автозаводский».
Как сообщает DK.RU, администрация центра «Лобачевский плаза» по громкой связи сообщила, что необходимо покинуть здание из-за анонимного звонка о взрывном устройстве. На улицы вышли более 400 человек.
Также эвакуации прошли в Самаре, Воронеже, Новосибирске, Волгограде.
Ранее в Нижнем Новгороде суд постановил закрыть концертный зал «Юпитер». Причиной стали нарушения пожарной безопасности.Происшествия
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