В Нижнем Новгороде эвакуировали шесть объектов

Сегодня днем в Нижнем Новгороде эвакуировали людей из шести объектов — бизнес-центра «Лобачевский плаза», торговых центров «Бурнаковкий», «Крым», «Новый век», а также рынков «Верхне-Печерский» и «Автозаводский».

Как сообщает DK.RU, администрация центра «Лобачевский плаза» по громкой связи сообщила, что необходимо покинуть здание из-за анонимного звонка о взрывном устройстве. На улицы вышли более 400 человек.

Также эвакуации прошли в Самаре, Воронеже, Новосибирске, Волгограде.

Ранее в Нижнем Новгороде суд постановил закрыть концертный зал «Юпитер». Причиной стали нарушения пожарной безопасности.