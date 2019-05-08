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Происшествия

ФСБ опровергла информацию о готовящихся в Уфе терактах

13:18, 08.05.2019
ФСБ опровергла информацию о готовящихся в Уфе терактах
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Управление Федеральной службы безопасности России по Башкирии опровергло информацию СМИ о готовящихся в Уфе терактах.

По данным местных издани, в Уфе с утра в среду прошла эвакуация посетителей и сотрудников нескольких торговых центров. Причиной этого стали сообщения о подозрительных предметах, оставленных в ТЦ.

Правоохранительные органы продолжают проверки по этим фактам, пишет "РИА Новости".

Ранее ФСБ задержала пятерых участников ИГ, планировавших теракты в отношении сотрудников полиции в Грозном и Каспийске.

Происшествия Башкортостан
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