В Уфе снесли здание Полежаевского пансиона

Сегодня в Уфе снесли здание Полежаевского пансиона. Об этом сообщила юрист и активист движения «Архзащита» Эльза Маулимшина на своей странице в Facebook.

Здание являлось объектом культурного наследия согласно приказам управления госохраны и использования недвижимых объектов культурного наследия Башкирии от февраля 2004 года и апреля 2017 года. Однако в декабре 2018 года арбитраж Башкирии снял со здания Полежаевского пансиона охранный статус.



Позднее Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда республики. Она должна была рассматриваться в апелляционном суде 19 марта, однако управление в тот же день приняло решение ее отозвать. В итоге суд прекратил производство по делу.

Здание Полежаевского пансиона являлось одним из первых сохранившихся каменных строений Уфы. С 1876 по 1889 год в нем воспитывались и обучались дети родителей с небольшим достатком.

