События недели: суд над неонацистами, дело «сахарного генерала» и неэффективные траты на учебники

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Прошедшая неделя отметилась целым рядом судебных заседаний: наказания за «взятки» в КФУ избежал гражданин Ирака, неонацистов судят за смерть студента юрфака из Чада, а в деле «сахарного генерала» появился новый эпизод. Неприятной новостью стало подорожание школьных обедов и неэффективные траты бюджетных денег на учебники. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в обзоре «Реального времени».

Новый эпизод в деле «сахарного генерала»

В понедельник в деле об уводе продукции ОАО «Заинский сахар» на 112 млн рублей появился новый эпизод. Об этом стало известно во время продления ареста экс-гендиректору предприятия и председателю совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамилю Мингазову — за решетку он попал по двум составам преступлений, за 2 месяца их количество удвоилось. Число подозреваемых и обвиняемых выросло до шести человек. Причем следствием уже арестовано имущество на 300 млн рублей, включая коллекцию часов и золото «генерала».

Новое уголовное дело по уводу продукции «Заинского сахара» было возбуждено 12 марта этого года — по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблению полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В Следкоме считают, что с января по август 2016 года гендиректор предприятия Шамиль Мингазов в сговоре со своим замом Сагидуллой Халиуллиным, главным технологом Чукавиной, замначальника по коммерции Тычковой и кладовщиком патоки Слободиной, а также с неустановленными лицами похитили 860 тонн патоки и реализовали ее за 4,3 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Судебный «диагноз» хозяйке клиники «Идеалия»

В понедельник 3 года лишения свободы условно и штраф в 100 тысяч рублей получила за мошенничество директор и учредитель частного медицинского центра «Идеалия» Лира Улеева. Казанский суд также запретил ей в ближайшие 2 с половиной года работать в сфере медицинских услуг.

Аферы вскрылись в ходе расследования гибели двух пациентов клиники. Фото Максим Платонова

На процессе Улеева полностью призналась в обмане трех пациентов «Идеалии», которые поверили в «льготы в рамках госпрограммы по оказанию высокотехнологичной медпомощи» и подписались на кредиты. Аферы вскрылись в ходе расследования гибели двух пациентов той же клиники, до обвинений врачей дело не дошло. Подробности — в материале «Реального времени».

Школьные обеды подорожают на 6,5 процента

С 1 апреля стоимость питания в школах Казани повысится на 4 рубля. Если раньше одноразовое питание стоило 62 рубля для начальных классов и 65 — для старших, то теперь — 66 и 69 рублей соответственно. Двухразовое питание (завтрак и обед, в основном так питаются учащиеся младших классов, посещающие группу продленного дня) будет стоить 94 рубля, ранее было 88. В последний раз стоимость питания в школах Казани поднимали в ноябре 2017 года. До этого одноразовое питание стоило 58 рублей как для учащихся «началки», так и для старших классов. Двухразовое питание стоило 80 рублей.

Повышение тогда объяснили увеличением объема порций и расширением ассортимента. В этом году изменение цены исполком Казани связывает с повышением индекса потребительских цен. С ноября 2017 года по февраль 2019 года, по данным Росстата, он достиг 7,7 процента. Причем, акцентируют внимание в мэрии, стоимость питания в школах с 1 апреля возрастет только на 6,5 процента. Льготники (23 тысячи детей, или 18% от общего числа) будут по-прежнему питаться бесплатно. Подробности — в материале «Реального времени».

С 1 апреля стоимость питания в школах Казани повысится на 4 рубля. Фото Максима Платонова



Суд над Рушанией Бильгильдеевой

Во вторник на политический заказ уголовного преследования лидера реготделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой вновь намекала ее защита. На заседании казанского суда планировали рассмотреть ходатайство о домашнем аресте депутата в качестве подозреваемой в мошенничествах с ущербом 30 млн рублей. Вместо суда Бильгильдеева попала в больницу. Вину в обмане 90 потерпевших она не признавала и не признает. А у силовиков есть подозрения, что часть пропавших денег ушла на политические кампании 2014—2015 годов.

В сентябре прошлого года следователи уже задерживали Рушанию Бильгильдееву, планировали просить суд об ее аресте, однако из Следкома подозреваемую на скорой увезли в больницу. Слабое здоровье сильной бизнес-леди и политика стабильно давало о себе знать при угрозе водворения в изолятор.

В конце недели на второе заседание по своему делу Рушания Бильгильдеева явилась без макияжа, жалуясь на давление и онемение руки. Когда суд решил ее допросить, она встала за кафедру, чтобы держаться за нее. А в перерыве просила свою помощницу и адвоката сбегать в аптеку за лекарствами. В суде региональный лидер «Справедливой России» произнесла пламенную речь, фактически обвинив клиентов в провале бизнеса. По ее мнению, покупатели могли бы пойти навстречу и вложить личные средства в инженерные сети, как это практикуется в других коттеджных поселках. Подробности — в материале «Реального времени».

В сентябре прошлого года следователи уже задерживали Рушанию Бильгильдееву, планировали просить суд об ее аресте, однако из Следкома подозреваемую на скорой увезли в больницу. Фото Романа Хасаева

Казанских неонацистов обвиняют в убийстве студента из Чада

В Верховном суде республики продолжает рассматриваться разросшееся дело об убийстве студента юрфака из Чада. На прошедшем в понедельник заседании суд допросил свидетеля по делу, казанца Тимура Колыгина, в присутствии присяжных. Видео избиения мужчины в переходе, на котором потерпевший узнал себя, показали присутствующим, в том числе четверым подсудимым из экстремистской ячейки «Национал-социалистическое подполье России».

Как ранее писало «Реальное время», следователи полагают, что группа создавалась для преступлений против выходцев с Кавказа, из Азии и Африки и возбуждения ненависти к ним. Подсудимые Руслан Архипов, Ростислав Малахов (также известный как Петр Ермолаев), Роман Халилов и Адель Аскаров, единственный из подсудимых находящийся под подпиской о невыезде, ранее ходатайствовали об участии в процессе присяжных. Суд ходатайство удовлетворил. Подробности — в материале «Реального времени».

Арест юриста, насмерть сбившего ребенка

В среду Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения для Назипа Каюмова. Мужчина стал виновником резонансного ДТП: он сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Машину он бросил на соседней улице, позже в ней нашли бутылку спиртного.

Каюмов ранее был лишен прав за употребление алкоголя за рулем, но после этого ДТП может, несмотря на тяжесть последствий, отделаться более легким наказанием — с повинной он пришел только через 2 дня, когда следы алкоголя выветрились. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Каюмов сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Машину он бросил на соседней улице, позже в ней нашли бутылку спиртного. Фото Дарьи Турцевой



Суд отказал АСВ в требованиях к Роберту Мусину

Представителю Роберта Мусина удалось отбиться от требований на 21,5 млрд рублей — Арбитражный суд отказал Агентству по страхованию вкладов в требованиях о вступлении в реестр кредиторов. Представители АСВ принесли с собой коробку документов, доказывающих, по их мнению, виновность бывшего предправления ПАО «Татфондбанк» в выдаче «токсичных» для банка кредитов, и просили дождаться, пока будет вынесен приговор по уголовному делу. Юрист Мусина же настаивал на том, что обязательств по кредитным договорам у самого экс-банкира нет.

Заседание началось с напоминания Татьяны Ерохиной о том, что предварительное расследование продлено до 16 мая, так как Мусин не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, и вновь поддержала ходатайство о приостановлении дела, так как «факт преступной деятельности будет установлен только приговором». Подробности — в материале «Реального времени».

Гражданин Ирака избежал наказания за «взятки» в КФУ

На старт заседания в Вахитовский суд над гражданином Ирака Ахмедом Шиблави, признавшемся в разводе соотечественников на деньги, пришли больше десятка иностранцев. Один из друзей обвиняемого специально приехал на заседание из Йошкар-Олы. По его словам, для учебы в России знать русский иностранцу необязательно. Многие из пришедших лишь слегка понимают язык, а в казанских вузах учатся на английском. По словам иракца, временно осевшего в Йошкар-Оле, там ему приходится непросто — даже в ресторанах его английский мало кто понимает. В отличие от Казани.

Суд для Ахмеда Шиблави закончился неожиданно: дело о «взятках за поступление в КФУ» было прекращено в связи с примирением сторон. Прокуратура против прекращения и рассмотрения дела в особом порядке возражала, так что точку в этой истории ставить рано. Да и расследование по признакам коррупции в КФУ не прекращено. Подробности — в материале «Реального времени».

Дело о «взятках за поступление в КФУ» было прекращено в связи с примирением сторон. Фото Ирины Плотниковой

Неэффективные траты на учебники и нехватка учителей-билингвов

Счетная палата Татарстана проверила эффективность трат на школьные учебники. За 3 года из республиканского бюджета на эти цели было выделено 1,68 млрд рублей. Часть этих средств оказалась выброшена на ветер. На перевод учебников на татарский потратили 88 млн рублей, но они до сих пор не включены в Федеральный перечень учебников, значит использовать их нельзя. На 7,4 млн в 2018 году закупили учебники для 9-го класса, а в декабре их исключили из Федерального перечня, значит и по ним нельзя будет учить. Такая же ситуация была в 2015 году. Подробности — в материале «Реального времени».

Между тем, в республике нет учебников и программ для учителей-билингвов. В 2019 году в КФУ на эту специальность должны принять 150 студентов. Планируется, что они будут способны обучать своему предмету на татарском и русском языках. В прошлом году на эти специальности вуз уже принял 125 человек.

Как пояснили в Министерстве образования, подготовка учителей-билингвов является целевой, и студенты становятся участниками республиканского проекта стипендиальной поддержки студентов педагогических направлений подготовки. Это означает, что участникам проекта каждый месяц в период обучения выплачивается стипендия в 15 тыс. рублей, если, конечно, студенты закроют сессию с положительными результатами. Подробности — в материале «Реального времени».



В Удмуртии возобновилась начатая почти год назад работа над законопроектом об обеспечении тишины и покоя граждан. Фото pravo.moe



«Тихий час» для Удмуртии

В Госсовете Удмуртии возобновилась начатая почти год назад работа над законопроектом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Как рассказала председатель постоянной комиссии регионального парламента по общественной безопасности Елена Дербилова, потребность в регулировании этого вопроса есть, однако позиций по тому, когда именно стоит запретить шуметь, имеется много.

В настоящее время шуметь в Удмуртии запрещено с 23.00 до 7.00. Законопроектом предлагается расширить эти рамки — тихо должно быть с 22.00 до 8.00, в выходные дни — до 9.00. Кроме того, запретить издавать громкие звуки хотят и в дневное время — с 13.00 до 15.00. Все это не касается праздничных дней. Подробности — в материале «Реального времени».