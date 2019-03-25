«Я разорена и пошла на сделку со следствием»: суд поставил диагноз хозяйке клиники «Идеалия»

В Казани вынесли приговор по аферам в частном медцентре, дело о смерти двух его пациентов закрыто

Фото: Ирина Плотникова

Три года лишения свободы условно и штраф в 100 тысяч рублей получила за мошенничество директор и учредитель частного медицинского центра «Идеалия» Лира Улеева. Казанский суд также запретил ей в ближайшие 2,5 года работать в сфере медицинских услуг. На процессе Улеева полностью призналась в обмане трех пациентов «Идеалии», которые поверили в «льготы в рамках госпрограммы по оказанию высокотехнологичной медпомощи» и подписались на кредиты. Аферы вскрылись в ходе расследования гибели двух пациентов той же клиники, до обвинений врачам дело не дошло. Подробности — в материале «Реального времени».

Версия обвинения: частный центр зарабатывал на «государственной квоте»



Еще в декабре прошлого года Лира Улеева называла подозрения Следкома в свой адрес клеветой, а личные финансовые планы подчиненных в 1—2 млн рублей — шуточным соревнованием. А уже в феврале ее уголовное дело поступило в Вахитовский райсуд Казани вместе с ходатайством — рассмотреть в особом порядке. 22 марта хозяйка республиканского центра диагностики и лечения «Идеалия», юрист по образованию, подтвердила суду — мошенничество признает. И через час выслушала приговор.

Особый порядок не предусматривает детального исследования доказательств против подсудимого. Однако он требует согласия не только от потерпевшего. Судья Наиль Камалетдинов сообщил на заседании — письменное согласие на особый порядок получено от двух потерпевших. На суд они не пришли. В отличие от 54-летней Фираи Нигматуллиной. По словам женщины, в клинику «Идеалия» на Право-Булачной, 33/1 ее неоднократно звали по телефону, обещая бесплатную консультацию.

— Осмотр был бесплатный, а потом накинули мне кредит. Сначала сказали — 300 тысяч рублей надо платить. Я — ни в какую! Потом сказали — есть государственная программа и мне по ней якобы квоту дали — я и подписала договор о кредите на лечение на 107 тысяч 600 рублей, — вспоминает пенсионерка события апреля 2017 года.

По словам женщины, в клинику «Идеалия» на Право-Булачной, 33/1 ее неоднократно звали по телефону, обещая бесплатную консультацию



По словам потерпевшей, процедуры она получала 4 месяца, а кредит выплачивала все 18. Только проценты по нему составили 32 тысячи рублей, и эту сумму подсудимая гендиректор «Идеалии» возмещать не стала, отдав все деньги по кредитному договору, а вот кредит клиентки погасила еще до направления дела в суд. Таким же образом были погашены кредиты еще двух пациентов на общую сумму 218,8 тысячи рублей. Им тоже, по версии Следкома, обещали высокотехнологичную медпомощь за льготы в рамках госпрограммы и под контролем врачей государственных учреждений.

Виновных в смерти пациентов эксперты не нашли

Напомним, с обысками в клинику «Идеалия» сотрудники Вахитовского отдела Следкома пришли минувшей осенью. После двух смертей — в сентябре 2017-го на глазах работников «Идеалии» умерла 50-летняя жительница Казани, проходившая интенсивный курс по снижению веса, в апреле 2018-го на следующий день после процедур скоропостижно скончался 43-летний житель Нижнекамска.

Уголовное дело возбудили по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Изъяли больше 1 000 медицинских карт пациентов и журналы врачей, сфотографировали тот самый плакат с «шуточным» финансовым планом персонала. Приобщили к делу материалы проверок Росздравнадзора о далеко не идеальной работе с пациентами — отправку на процедуры без учета противопоказаний и обследования, отсутствие стандартного оборудования и лицензии на все оказываемые услуги, массаж от необученных сотрудников и консультации диетолога с образованием психолога.

«При своевременной коррекции артериального давления, качественном динамическом наблюдении, соблюдении противопоказаний исход заболевания мог быть иным», — констатировали специалисты Росздравнадзора еще в 2017-м году и ограничились штрафными санкциями.

Уголовное дело возбудили по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Фото Максима Платонова



В рамках уголовного дела была назначена комплексная судмедэкспертиза. Четкий ответ на главный вопрос — имеется ли причинно-следственная связь между действиями и бездействием работников «Идеалии» и летальными исходами — получен не был. Эксперты Минздрава РТ констатировали: часть документации не заполнена, диагноз при поступлении выставлен неточно, реанимационные мероприятия не описаны, поэтому достоверно восстановить картину течения и лечения болезни «не представляется возможным».

В результате подозреваемые в деле о гибели двух человек так и не обнаружились, оно было закрыто. Но дело по трем эпизодам мошенничества в отношении гендиректора и учредителя ООО «Идеалия» следователи довели до суда.

Как удалось выяснить «Реальному времени», в качестве свидетеля допрашивался московский бизнесмен Даниил Виннер, известный в качестве крупнейшего партнера сети продаж косметики Desheli. Он подтвердил — сдавал в аренду «Идеалии» медицинское оборудование и открестился от иного участия в деятельности казанской клиники.

«Идеальная» клиника закрыта

Подсудимая Лира Улеева признала вину лишь формально. В разговоре с «Реальным временем» в день своего суда она продолжала называть дело «плюшевым». По словам подсудимой, она предпочла признаться, чтобы не тратить время на попытки переубедить силовиков.

«Я разорена и пошла на сделку со следствием. Просто мне мое время действительно очень важно», — заявила Улеева корреспонденту «Реального времени». А еще сообщила — центр «Идеалия» не работает больше месяца. «Я написала заявление о прекращении медицинской деятельности, с 7 февраля у меня лицензия приостановле… закрыта», — не договорив, поправила она сама себя.

Потерпевшая же обратила внимание, что по указанному адресу на Булаке поисковик Google теперь выдает «Похоронное бюро «Идеалия» с тем же телефоном, что ранее принадлежал клинике. Впрочем, на звонки там никто не отвечает. «Я к этому отношения не имею. Может, там мошенники — надо к ним приглядеться», — прокомментировала Улеева.

По ее словам, с момента прекращения работы центра она выплатила около 3 млн рублей тем пациентам, которые не смогли продолжить получать услуги по ранее заключенным договорам.

Степан Спиридонов запросил для Лиры Улеевой 4 года лишения свободы с таким же испытательным сроком и штрафом в 50 тысяч рублей

Адвокат: «Она многим помогла, не надо думать, что только зло творила»

На суде гособвинитель, старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов запросил для Лиры Улеевой 4 года лишения свободы с таким же испытательным сроком и штрафом в 50 тысяч рублей. Но этим не ограничился.

— Если не остановить ее сегодня, она может продолжить и дальше под прикрытием оказания медицинских услуг работать. И чтобы впредь она не могла сотворить что-либо, предлагаю возложить запрет заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских и косметических услуг. Дабы добиться хорошего перевоспитания осужденной, — предложил Спиридонов.

Потерпевшая Фирая Нигматуллина напомнила о неуплаченных процентах и потребовала компенсации морального вреда, утверждая, что оказанные ей процедуры ухудшили состояние ее здоровья. «Я вся больная сюда пришла, мне деньги нужны! Меня туда вовлекли», — сообщила она на заседании. Судья объяснил — в рамках дела о мошенничестве признается лишь прямой ущерб, и предложил решать вопрос в части морального вреда и процентов в гражданском порядке.

Лира Улеева на заседании суда обошлась минимальными ответами на вопросы. В прениях не участвовала, от последнего слова отказалась.

Ее адвокат Марат Гарифов просил суд по возможности ограничиться наказанием в виде штрафа. Он заявил, что в настоящее время центр «Идеалия» не функционирует. «А ведь этот бизнес приносил людям помощь. Моя клиентка очень многим людям помогла — не десяткам, сотням. Не надо думать, что она только зло творила», — призвал защитник.

Ее адвокат Марат Гарифов просил суд по возможности ограничиться наказанием в виде штрафа

В итоге суд поставил Улеевой диагноз — «мошенница». И наказал ранее не судимую с учетом всех смягчающих обстоятельств 3 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 100 тысяч рублей, а также наложил запрет заниматься медицинской деятельностью в течение 2,5 года.

Приговор еще не вступил в силу.