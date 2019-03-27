Назип Каюмов: «Вы знаете, товарищи, никто не застрахован от такой ситуации»

В Казани арестовали юриста, дважды лишенного прав за пьянку, который сбил насмерть ребенка и скрылся с места ДТП

Фото: Дарья Турцева

Приволжский районный суд Казани сегодня избрал меру пресечения для Назипа Каюмова. Мужчина стал виновником резонансного ДТП: он сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Машину он бросил на соседней улице, позже, по данным источников «Реального времени», в ней нашли бутылку спиртного. Каюмов ранее был лишен прав за употребление алкоголя за рулем, но после этого ДТП может, несмотря на тяжесть последствий, отделаться более легким наказанием — с повинной он пришел только через два дня, когда следы алкоголя выветрились. Подробности из зала суда — в репортаже «Реального времени».

Был лишен прав дважды — за пьянку и отказ от медосвидетельствования

Назип Каюмов все заседание закрывал лицо руками. Впрочем, его лицо и так всем известно — Каюмов засветился в СМИ полгода назад. В Сети тогда распространялся видеоролик — на записи он несвязно представляется сотрудником Следственного комитета и пытается, шатаясь, пройти в ресторан. Удостоверение Каюмов не предъявил, но в отместку, когда его не пустили, расстегнул штаны и показал другое свое «достоинство».

Работа в Следственном комитете была только мечтой выпускника Казанской академии правосудия Назипа Каюмова. В органы его не взяли — не вызывал доверия. Каюмов дважды — в 2015-м и 2017 году был лишен водительского удостоверения на полтора года. Первый раз — за употребление спиртного, второй раз — за отказ проходить медосвидетельствование. То есть на момент ДТП он был лишен прав.

Как рассказал на суде 30-летний обвиняемый, сейчас он занимается частной юридической практикой. 10 марта он сел за руль автомобиля и поехал в центр Казани. В 20.58 возле дома №67 по Карла Маркса Каюмов сбил 15-летнюю девочку. Айсина Булычева возвращалась с занятий в театральном кружке. Она переходила на зеленый сигнал светофора, Каюмов гнал по автобусной полосе на красный со скоростью 80 километров в час.

«На спидометр не смотрел, скорость ощущал визуально. Почувствовал удар справа, испугался, заехал во двор, припарковал машину», — зачитывал судья показания, данные Каюмовым следователю.

После аварии. Скриншот видео efir24.tv

Главные заслуги: бег на 400 метров и перетягивание каната

Сбив подростка, Назип Каюмов не подумал остановиться. Он продолжил движение и бросил автомобиль за ближайшим перекрестком — возле дома №26 на улице Толстого. Вызывали скорую и полицию на место ДТП очевидцы — три водителя, которые, в отличие от Каюмова, остановились на светофоре. Наезд также запечатлел видеорегистратор ехавшей рядом машины. Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали в ГКБ №7, но 19 марта она, не приходя в сознание, скончалась.

Следователи предполагают, что Каюмов был пьян в момент ДТП, в его автомобиле, по данным источников «Реального времени», нашли бутылку алкоголя. Но доказать употребление спиртного уже невозможно — Каюмов пришел с повинной к следователю через два дня, когда следы алкоголя из организма выветрились. Он, как юрист, знал это, кроме того, рассчитывал, что явка с повинной будет смягчающим обстоятельством.

На явку с повинной его адвокат Даниил Мишин делал акцент сегодня в суде, прося для своего подзащитного на время следствия меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Также адвокат просил рассмотреть дело в закрытом режиме, ссылаясь на то, что будет озвучена информация, составляющая медицинскую тайну: состояние здоровья родителей Каюмова. Суд отказал.

Адвокат просил учесть заслуги Каюмова. Участковый микрорайона «Азино-2» написал, что тот «характеризуется положительно, в употреблении спиртного замечен не был и жалоб со стороны соседей на него не поступало». Это вызвало вздох возмущения присутствующих в суде. Еще Мишин представил суду копии университетских наград Каюмова — диплом за 3-е место в беге на 400 метров, перетягивание каната и диплом второй степени конференции по проблемам юридической науки и судебной практики.

Назип Каюмов все заседание закрывал лицо руками. Впрочем, его лицо и так всем известно — Каюмов засветился в СМИ полгода назад



«Я вам этого, конечно, не желаю, но прошу вас не злорадствовать»

Следователь и прокурор просили для Каюмова реального лишения свободы на время следствия. Защитник просил домашнего ареста с правом два раза в день посещать магазин. По его словам, доводы о том, что Каюмов сможет повлиять на ход расследования, несостоятельны — на видеозапись невозможно оказать давление. Скрываться, по словам Мишина, Каюмов не собирается, иначе зачем ему было являться с повинной. А его родители 54 и 56 лет якобы больны и нуждаются в круглосуточной помощи сына.

До суда Каюмов находился в спецприемнике для административно задержанных, ему дали 15 суток за оставление места ДТП. Вначале дело возбудили по ст. 264, ч.1 (нарушение лицом, управляющим ТС, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 19 марта, когда Айсина Булычева умерла в больнице, статью переквалифицировали на более тяжкую — 264-ю, ч. 3.



Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы. В случае, если бы следователи могли доказать, что Каюмов был пьян, ему бы грозило до 7 лет.

То, что за рулем выпивал, обвиняемый не признает. Говорит, что проскочил на красный, потому что отвлекся — доставал телефон. А скрылся потому, что был в шоковом состоянии. Во время перерыва в судебном заседании журналисты спросили Каюмова и о его «подвиге» в ресторане. «Это неправда», — ответил он.

— Вы слышите, я не хочу больше комментировать, — резко сказал он журналистам, но через минуту, поняв, что камеры никто не убирает, воспользовался шансом публично принести извинения.

— Вы знаете, товарищи, никто не застрахован от такой ситуации. Все мы ездим на машинах, и все мы пользуемся телефонами. И нет гарантий, что вы точно так же не можете стать участниками такого судопроизводства. Я вам этого, конечно, не желаю, но прошу вас не злорадствовать. Я все признал, я явился и раскаиваюсь, сделал бы все, чтобы этого не случилось, но, к сожалению, это не в моих силах, — сказал Назип Каюмов.

Айсина Булычева в театральной студии для особенных детей «Облачко». Фото art16.ru

Пробудет в СИЗО до 12 мая

Выйдя после 10-минутного перерыва, судья огласил, что доводы о том, что Каюмов пришел в полицию добровольно, а его родители больны, не являются основанием для мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд постановил поместить Назипа Каюмова в СИЗО до 12 мая 2019 года.

После оглашения адвокат Даниил Мишин подошел к Каюмову и о чем-то с ним шептался. Позже «Реальному времени» он рассказал, что будет обжаловать решение.

Айсина Булычева — девочка из театральной семьи, ее родители — Дмитрий и Карина Булычевы, была начинающей талантливой актрисой и режиссером. В 15 лет ставила спектакли для детей с ограниченными возможностями, обучала их театральному мастерству. В тот злополучный вечер она возвращалась с репетиции… Об Айсине часто писали в газетах, свое последнее интервью она дала 28 декабря 2018 года телеканалу ГТРК «Татарстан», и на вопрос: «Чего бы ты хотела пожелать людям?» — она ответила: «Чтобы у каждого человека был человек».