Кузница кадров: в татарстанском Минобре озаботились подготовкой учителей-билингвов

Но программ и учебников все еще нет

В 2019 году в КФУ должны принять 150 студентов, которые в будущем станут учителями-билингвами, способными обучать своему предмету на татарском и русском языках. В прошлом году на эти специальности вуз уже принял 125 человек. Между тем у Министерства образования и науки РТ далеко идущие планы — в 2020 году принять на обучение в КФУ будущих учителей уже для полилингвальных школ. Правда, пока остается неясным, по каким программам будут обучать этих специалистов. О том, как решается этот вопрос в России и других странах, — в материале «Реального времени».

Учителей-билингвов станет больше

Как стало известно «Реальному времени», в новом учебном году по инициативе Министерства образования и науки Татарстана вновь наберут студентов, которые в будущем станут учителями, преподающими свой предмет как на татарском, так и на русском языке. Пресс-служба татарстанского Минобраза сообщила, что всего в Казанский федеральный университет планируется принять 150 человек, которые в дальнейшем будут работать в билингвальной образовательной среде.

Из них 50 человек будут обучаться заочно на базе СПО по направлению «дошкольное и начальное образование». Еще 100 человек, по информации, полученной от министерства, будут обучаться на очной форме четырем специальностям: математика и физика, математика и информатика, биология и химия, английский и второй иностранный. На каждую специальность в новом учебном году будет принято по 25 студентов.

Как пояснили нам в Минобразе, подготовка учителей-билингвов является целевой, и студенты становятся участниками республиканского проекта стипендиальной поддержки студентов педагогических направлений подготовки. Это означает, что участникам проекта каждый месяц в период обучения выплачивается стипендия в 15 тыс. рублей, если, конечно, студенты закроют сессию с положительными результатами.

Отметим, что в 2018 году в КФУ уже набрали по инициативе министерства 125 студентов, которых научат преподавать предмет на двух языках.

«Из них 50 человек обучаются заочно после педколледжей по дошкольному и начальному образованию, а 75 человек — очно по таким направлениям, как математика и информатика, история и обществознание, музыка и дополнительное образование. Эти выпускники в дальнейшем смогут работать в билингвальной образовательной среде, то есть преподавать предметы и на русском, и на татарском языках», — сообщает пресс-служба татарстанского Минобраза.

В Казанский федеральный университет планируется принять 150 человек, которые в дальнейшем будут работать в билингвальной образовательной среде. Фото Максима Платонова



Одних увольняют, других обучают

Отметим, что ситуация складывается несколько парадоксальная. Так, в прошлом году первый заместитель министра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отчитывался, что в Татарстане за год число учителей татарского языка и литературы сократилось с 5 до 3,5 тысячи человек. Правда, чиновник уверял, что уволены при этом были лишь 100 учителей. После того как количество часов татарского языка в школах сократилось, педагогам пришлось быстро переучиваться. В своем докладе Хадиуллин отмечал, что 1 224 учителя татарского языка и литературы прошли переподготовку и стали преподавать русский язык, физику, математику.

Получается, что год назад полторы тысячи учителей, знающих татарский язык, оказались невостребоваными, а сам татарский язык стал фактически необязательным для изучения. При этом уже второй год подряд в Татарстане набирают учителей, которые должны будут преподавать математику, информатику, историю, музыку и другие предметы на татарском языке. Чтобы после окончания вуза новоиспеченные учителя-билингвы не мучились в поисках работы, их трудоустройство должны будут взять на себя муниципалитеты.

«Между студентом и муниципалитетом заключается договор о целевом обучении. По условиям договора, студент обязуется после завершения обучения вернуться в муниципальный район республики и отработать в должности учителя (по профилю обучения в вузе) 5 лет, а муниципалитет — трудоустроить его», — пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.

Учителей для полилингвальной школы подготовят в КФУ?

Чтобы выяснить, как организована подготовка учителей-билингвов, мы связались с Рамилем Мирзагитовым — деканом Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, на базе которой и ведется подготовка этих специалистов. Он рассказал, что будущих учителей-билингвов в прошлом году набрали впервые.

— Они учатся в нашей Высшей школе. Просто приходят, например, преподаватели из Института математики, и обучают их [студентов] у нас. Дислокация этих студентов в нашей Высшей школе, в нашем институте, — рассказал Мирзагитов.

На вопрос, имеются ли уже специальные программы и учебники для обучения учителей-билингвов, декан Высшей школы ответил — пока нет, но их разработка запланирована. Фото kpfu.ru

На вопрос, имеются ли уже специальные программы и учебники для обучения учителей-билингвов, декан Высшей школы ответил — пока нет, но их разработка запланирована. И этот факт тоже несколько смущает, учитывая, что 50 студентов-билингвов обучаются заочно, а это предполагает не ежедневное взаимодействие с преподавателями, а в большей степени самостоятельный поиск материалов.

Логично было бы предположить, что раз Казанский университет стал кузницей педагогических кадров, именно в этом вузе начнут подготовку и учителей для полилингвальной школы, о строительстве которой в прошлом году объявил Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.



«Школа должна стать маяком. Школа трехъязычная, современная, в комплексе со школой в дальнейшем хорошо бы еще иметь и детские сады», — говорил Шаймиев.

На сегодняшний день информации о том, какой в конечном итоге станет новая школа, не так много. Известно, что это может быть комплекс, включающий в себя начальную, билингвальную, полилингвальную школы, интернат для детей из районов и загородный центр дополнительного образования. Также сообщалось, что образовательное учреждение может открыться на базе школы №165 по улице Бичурина. К ней могут добавить пристрой на 800 мест для 5 — 11-х классов. Еще одно здание появится на улице Бондаренко — его строительством займется компания «Грань» Леонида Анисимова.

Построить школу немудрено, другой вопрос — как будет выстраиваться программа обучения и кто будет вести занятия в полилингвальной школе.

— Пока думаем, конкретно пока ничего не могу сказать. Пока только идут разговоры на эту тему, — ответил Мирзагитов на вопрос о том, будут ли вести в КФУ подготовку учителей для полилингвальных школ.

А вот в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана нам сообщили, что планируется подготовка педагогов для полилингвальных школ, которые будут вести преподавание на русском, татарском и английском языках, на базе Института филологии КФУ. Причем, возможно, уже с 2020 года.

«Пока сложно сказать конкретно — за что, за какой вопрос будем отвечать мы. Мы предлагаем какие-то свои проекты. Например, Малую академию и т. д. Но это ведь наши первые предложения. Мы еще не знаем, что будет приниматься, что не будет приниматься, в какой форме это будет». Фото Максима Платонова



«Надо вспомнить опыт 90-х и начала нулевых»

Источники «Реального времени» в образовательной отрасли сообщили, что одну из ключевых ролей в создании концепции новой полилингвальной школы играют ученые из Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (ИЯЛИ).

— Это громко сказано. Конечно, мы в каких-то вопросах непосредственно будем принимать участие. Мы проводили встречи с директором 165-й школы. Пока сложно сказать конкретно — за что, за какой вопрос будем отвечать мы. Мы предлагаем какие-то свои проекты. Например, Малую академию и т. д. Но это ведь наши первые предложения. Мы еще не знаем, что будет приниматься, что не будет приниматься, в какой форме это будет. Как раз для этого и нужны встречи, обсуждение этих вопросов, — рассказал директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Ким Миннуллин.

По его словам, часть предложений как раз связана с подготовкой кадров, двуязычным обучением в вузовской системе, подготовкой специалистов на двух языках. Он отметил, что во второй половине 90-х — начале нулевых эти темы уже поднимались.

— Тогда вопросы обсуждались и в совете ректоров, отдельно шла работа со всеми высшими учебными заведениями, в какой-то степени с заведениями среднего профессионального образования, техникумами, училищами. Это же массовая работа по разработке учебников была — и по физике, и по химии, по биологии, географии и т. д., — вспоминает Ким Миннуллин.

По мнению директора ИЯЛИ, можно вернуть эти механизмы, но в обновленном виде. Он отмечает, что во второй половине 90-х — начале 2000-х вопрос по подготовке кадров решить было легче, поскольку в профессорско-преподавательском составе были люди, которые сами обучались в татарских школах, хорошо знали язык.

— Имея большой опыт в преподавательской деятельности, они с помощью других специалистов могли разработать учебные пособия. Как обстоят дела сегодня? Кто будет конкретно заниматься обучением студентов? Имеется ли кадровый состав? Это целый комплекс вопросов, — констатировал Миннуллин.

Если будет открыта сеть полилингвальных школ, нужно всерьез заняться подготовкой кадров в вузовской системе, считает Миннуллин. Фото tatar-inform.ru



Директор ИЯЛИ отмечает, что, если будет открыта сеть полилингвальных школ, нужно всерьез заняться подготовкой кадров в вузовской системе. При этом он не стал комментировать или оценивать подготовку учителей-билингвов в КФУ.

— Я не могу сказать, ведь должно быть обучение и по другим дисциплинам. Я сильно сомневаюсь, есть ли кадровый потенциал, чтобы вести все эти занятия, потому что время прошло, и поколение, которое владело ситуацией и языком, практически уходит. Я не готов вести разговор на эту тему, — сказал Миннуллин.

В 165-й школе часть предметов уже преподают на татарском и английском языках

Айдар Шамсутдинов, директор школы №165, на базе которой, предположительно, откроется полилингвальная школа, тоже не стал раскрывать подробностей проекта.

— У меня пока информации не больше, чем у вас, — сказал Шамсутдинов.

Отвечать напрямую на вопрос, почему для базирования полилингвального учебного заведения была выбрана именно 165-я школа, Шамсутдинов не стал.

— Не могу сказать. Я даже не могу быть уверен, что это наша школа. Скоро будет большое совещание, думаю, там все будет озвучено, — пояснил педагог.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, как сейчас ведется обучение в 165-й школе. Выяснилось, что часть предметов здесь уже преподается на татарском и английском языках.

— У нас углубленное изучение английского языка. Но изучение татарского языка представлено для всех. Есть и предметы, которые идут на татарском языке — в начальной школе ведутся занятия по табигать белеме (природоведение), технологии, рисованию. На английском языке ведутся факультативные курсы, зоология, математика, — пояснил Шамсутдинов.

Часть предметов в 165-й школе уже преподается на татарском и английском языках. Фото evening-kazan.ru



Российский опыт: как учат осетинскому с нуля

Отметим, что опыт полилингвального обучения в общеобразовательных учреждениях и вузах уже имеется в других регионах России и, разумеется, в других странах. Как рассказал «Реальному времени» заведующий кафедрой Северо-Осетинского государственного педагогического института профессор Тамерлан Камболов, модель полилингвального образования в Осетии начала разрабатываться с 2005 года на базе кафедры ЮНЕСКО по полилингвальному и поликультурному образованию Северо-Осетинского госпединститута.

— За это время разработаны учебники по всем образовательным дисциплинам начальной школы и основной школы, которые преподаются на осетинском языке. Учебники апробированы в ходе двух экспериментов, которые были проведены в 2004 и в 2009 годах на республиканском уровне, и в 2010 и 2013 годах в рамках федеральной целевой программы развития образования. Модель предполагает использование двух языков в качестве языков и обучения, и изучения — осетинского и русского, — рассказал Тамерлан Камболов.

Он пояснил, что есть две модели, одна из которых разработана для осетиноязычных детей (то есть тех, которые думает и говорит на осетинском), другая — для русскоязычных.

— В начальной школе для осетиноязычных детей учебный процесс начинается на осетинском языке и первые два класса идет полностью на нем. Русский язык изучается параллельно как учебная дисциплина. На всех занятиях по общеобразовательным предметам занятия идут на осетинском языке, одновременно изучается и отраслевая терминология на русском языке. В третьем классе начинается билингвальный формат обучения. Сами учебники построены таким образом, что основная часть материала еще идет на осетинском языке, но повторение и закрепление пройденного материала уже переходит на русский язык. В 4-м классе соотношение языков в учебниках практически одинаковое, — рассказал профессор Камболов.

По его словам, с 5-го класса почти все предметы изучаются уже на русском языке. На осетинском преподаются осетинский язык, осетинская литература, история Осетии, география Осетии, традиционная культура осетин, изобразительное искусство и музыка — то есть предметы, изучение которых не заканчивается сдачей ЕГЭ.

Эта модель используется в основном в сельских районах Северной Осетии. А вот для городской среды характерна другая проблема — плохое владение осетинским языком, поэтому параллельно была разработана русско-осетинская модель. Здесь обучение строится по почти обратному принципу: в начальных классах дети начинают изучение предметов на русском языке, параллельно изучается осетинский. А в третьем и в четвертом классах часть изучаемого материала по каждому предмету начинает изучаться уже на осетинском языке.

Профессор Камболов подчеркнул, что двуязычная модель внедряется как регулярная образовательная модель наряду с традиционной монолингвальной. Фото riaderbent.ru

— И в основной школе те же предметы, которые уже были перечислены, преподаются на осетинском языке. Конечно, уровень владения осетинским языком в этом случае будет не так высок, как в первой модели. Но это объективная реальность. По крайней мере, мы создаем предпосылки для того, чтобы впоследствии при желании и при настрое, который мы задаем в процессе образования, человек мог развить зачатки не только знаний, но и навыков говорения на родном языке, — говорит профессор Камболов.

Он подчеркнул, что двуязычная модель внедряется как регулярная образовательная модель наряду с традиционной монолингвальной.

— Эта система распространена и на дошкольное образование. Мы разработали учебные материалы на осетинском языке по всем образовательным областям. Практически 20% детских садов в республике переведены на осетино-русскую модель. В сфере общего образования в 2017 году открыта пилотная аланская гимназия. В 2018 году к ней присоединились еще десять общеобразовательных школ. В этом году мы намерены увеличить количество билингвальных образовательных учреждений как дошкольного, так и школьного типа, — поделился Тамерлан Камболов.

Ученый признал, что в Северной Осетии также стоит вопрос подготовки учителей начальной школы и воспитателей ДОУ, которые были бы способны использовать и осетинский, и русский языки в качестве языков обучения.

— Во-первых, мы проводим переподготовку и повышение квалификации уже действующих работников образования, чтобы они могли подключиться и на осетинский язык обучения. И вводим в систему высшего образования возможность подготовки билингвальных и педагогических кадров для дошкольного и общего образования, — пояснил Камболов.

В Казахстане до 30% дисциплин преподают на английском языке

Интересна система полилингвального обучения в Казахстане. В этой стране она внедряется и в высших учебных заведениях. Отметим, что о необходимости развития трех языков — казахского как государственного, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную экономику — в свое время говорил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обозначивший этот принцип в своем послании «Новый Казахстан в новом мире».

Старший преподаватель кафедры иностранных языков Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козываева Ляйли Исмагамбетова рассказала нам, что трехъязычное образование в казахстанских школах вводится поэтапно, без скачков, по четырем специальностям — биологии, химии, информатике и физике. По ее словам, в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козываева полиязычное обучение ведется по тем же специальностям.

В Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козываева студентов отправляют на один семестр на обучение в зарубежные вузы, с которыми есть договоренности. Фото nkzu.kz



— Здесь мы должны придерживаться процентного соотношения, как это обозначено в программе по Казахстану, — 50/30/20. То есть 50% дисциплин ведется на языке обучения, 30% — на английском, 20% — на втором языке обучения. Например, если у нас группа с казахским языком обучения и ее сделали полиязычной, у них 50% дисциплин за весь период обучения будут читаться на казахском языке, 30% — на английском и 20% — на втором языке обучения, то есть на русском, — пояснила Исмагамбетова. По ее словам, часть выпускников защищала дипломные работы на английском языке.

Как выяснилось, казахстанские вузы сталкиваются примерно с теми же проблемами, которые возникают при создании полиязычной модели обучения в Татарстане.

— В первую очередь, чтобы преподавать дисциплину, нужна программа. Как ее составлять? Где взять специалистов, которые могут читать информатику или химию на английском языке? Что касается учебно-методического сопровождения, его тоже не хватает. Как мы выходим из ситуации? У нас преподаватели планируют в счет будущего рейтинга издание терминологических словарей на трех языка. К примеру, наша команда из пяти человек выпустила глоссарий по информатике. В его создании участвовали преподаватели и магистранты, изучающие информатику, специалисты, знающие английский язык, и специалисты с казахским языком, — говорит Ляйли Исмагамбетова.

Кроме того, в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козываева студентов отправляют на один семестр на обучение в зарубежные вузы, с которыми есть договоренности. Другая программа предполагает приглашение специалистов, которые ведут занятия на английском языке, из зарубежных вузов.