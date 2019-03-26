«В среднем мы едим голубцы»: школьные обеды в Казани подорожали до 66 рублей, хотя средняя цена по РТ — 35

Мэрия Казани подсластила горечь от повышения сравнением с Екатеринбургом, но промолчала, что там вся «началка» питается за счет бюджета

Фото: Дарья Турцева

Родители казанских школьников неприятно удивлены — после весенних каникул обеды в школах подорожают до 66—69 рублей. В мэрии Казани поспешили успокоить, что, несмотря на это, стоимость питания остается одной из самых низких в России. Чиновники привели в пример Екатеринбург, где обед стоит 100 рублей, правда, забыли уточнить, что при этом учащиеся начальных классов там, как и в Москве, питаются бесплатно. В Министерстве образования Татарстана сказали, что решение о стоимости принимают муниципалитеты, и привели фантастические цифры. По официальным данным, средняя стоимость школьного обеда в городах республики — 35 рублей. В невеселой арифметике разбирался корреспондент «Реального времени».

Цены на продукты выросли на 7,7%, стоимость обедов — на 6,5%

С 1 апреля стоимость питания в школах Казани повысится на 4 рубля. Если раньше одноразовое питание стоило 62 рубля для начальных классов и 65 — для старших, то теперь — 66 и 69 рублей соответственно. Двухразовое питание (завтрак и обед, в основном так питаются учащиеся младших классов, посещающие группу продленного дня) будет стоить 94 рубля, ранее было 88.

В последний раз стоимость питания в школах Казани поднимали в ноябре 2017 года. До этого одноразовое питание стоило 58 рублей как для учащихся «началки», так и для старших классов. Двухразовое питание стоило 80 рублей.

Повышение тогда объяснили увеличением объема порций и расширением ассортимента. В этом году изменение цены исполком Казани связывает с повышением индекса потребительских цен. С ноября 2017 года по февраль 2019 года, по данным Росстата, он достиг 7,7%. Причем, акцентируют внимание в мэрии, стоимость питания в школах с 1 апреля возрастет только на 6,5%. При этом льготники (23 тысячи детей, или 18% от общего числа), будут по-прежнему питаться бесплатно.

В Департаменте продовольствия и социального питания «Реальному времени» уточнили, что повысились цены на продукты, которые составляют основу детского меню: мясо птицы, говядину, молочные продукты.

В Департаменте продовольствия и социального питания разницу объяснили разным набором продуктов для каждого района и разным меню. Фото Максима Платонова



Средняя стоимость школьного обеда, по данным Минобрнауки Татарстана, — 35 рублей

Департамент обслуживает школы Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Нижнекамского, Пестречинского и Тюлячинского районов. В департаменте отмечают, что экономят на закупочных ценах благодаря большому объему продукции.

Если продукты департамент покупает централизованно и развозит по районам республики, то стоимость питания должна вырасти везде? Оказывается, нет. В Буинске одноразовое питание стоит 40 рублей, двухразовое питание — 60 рублей. В Лаишевском районе стоимость — 40 и 58 рублей соответственно. В Нижнекамске: 55 рублей — одноразовое, двухразовое — 80 рублей. О повышении не объявляли.

В Департаменте продовольствия и социального питания разницу объяснили разным набором продуктов для каждого района и разным меню. Хотя что для сельских, что для городских детей питание должно соответствовать нормам Роспотребнадзора по пищевым веществам и калорийности блюд.

В Министерстве образования и науки Татарстана «Реальному времени» объяснили, что цены на питание в школах устанавливают муниципалитеты. Так, по данным министерства, средняя стоимость одноразового питания в городах Татарстана составляет 35,90 рубля, в сельской местности — 26,35 рубля. Средняя стоимость двухразового питания в городе — 51,85 рубля, в селах — 36,87 рубля.

Очевидно, что, как и средняя зарплата, средняя стоимость питания далека от реальной: «Сосед ест мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы».

«При этом Татарстан, согласно постановлению КМ РТ от 11.09.2018 №767 «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2019 год», осуществляет субсидирование питания в школах из расчета 7 руб. 40 коп. ежедневно на одного обучающегося. Таким образом, стоимость питания складывается из родительской платы, субсидии из бюджета Республики Татарстан и спонсорской поддержки. В ряде районов часть продукции выращивается на приусадебных участках школ», — ответили «Реальному времени» в Минобрнауки Татарстана.

Исполком Казани считает, что стоимость горячего школьного питания в городе одна из самых низких в России. Фото Дарьи Турцевой

В Екатеринбурге и Москве учащиеся начальной школы едят бесплатно

Исполком Казани считает, что стоимость горячего школьного питания в городе одна из самых низких в России. Для сравнения чиновники привели информацию, что в Екатеринбурге родители платят за одноразовое питание 105 рублей, в Нижнем Новгороде — 80 рублей, в Санкт-Петербурге — 98 рублей.

Правда, о невыгодных для себя различиях исполком Казани решил умолчать. Например, о том, что в том же Екатеринбурге одноразовое питание для всех учащихся с 1-го по 4-й класс бесплатное (компенсируется из бюджета города в размере 68 рублей 43 копеек). Бесплатно один раз в день кормят всю «началку» в Москве.

«Реальное время» изучило стоимость питания в столицах ПФО в 2019 году.

В Ульяновске: завтрак — 63, обед — 75 рублей.

В Уфе: завтрак — 55, обед — 65 рублей (в феврале управление образование Уфы предложило повысить стоимость на 5 рублей, но пока решение не принято).

В Саратове: завтрак — 50 (средняя цена), обед — 70 рублей.

В Перми: завтрак — 85, обед — 95 рублей.

В Чебоксарах: завтрак — 21, обед — 54 для учащихся начальных классов (ученики старших платят 25 рублей за завтрак и 60 за обед).

В Пензе: завтрак — 55, обед — 75 рублей в начальных классах, в старших: завтрак — 60, обед — 85 рублей.

В Оренбурге: завтрак — 20 (еще 11 рублей выделяет местный бюджет), обед — 38 (родителям объявили, что, несмотря на повышение цен, стоимость питания в 2019 году останется прежней).

По просьбам учащихся: вместо каши в школах появятся блинчики и бурито

Школьное питание остается триггером системы образования. По итогам 2018 года в Министерство образования Татарстана поступило 1054 обращения. В основном они касались итоговой аттестации, методики преподавания, обеспечения учебниками и организации качественного питания.

В 2017 году после публикаций в «Реальном времени» об антисанитарии в школьных столовых и по поручению Рустама Минниханова Роспотребнадзор РТ, а также комитет Госсовета Татарстана по соцполитике провели проверки в школах. В 2018 году Роспотребнадзор проверил 570 школьных столовых, составил 543 протокола, общая сумма штрафов за 2018 год составила более 3 млн рублей.

«Может быть, эта еда не такая вкусная, как раньше было, когда в садиках и школах сами готовили, но сотрудников не хватает, и эта система доставки — на сегодня более безопасный вариант», — говорит Татьяна Воропаева. Фото Дарьи Турцевой



— Я много сталкивалась со школами, в которых не хватает поваров и кухонных работников, — вот большая беда. Много претензий к организации питания, касающихся того, что в некоторых школах только разогревают еду. Да, может быть, эта еда не такая вкусная, как раньше было, когда в садиках и школах сами готовили, но сотрудников не хватает, и эта система доставки — на сегодня более безопасный вариант, чем когда один повар готовит на 600 человек, а вместо кухонных работников дети моют посуду или овощи, что категорически запрещено, — говорит Татьяна Воропаева, заместитель председателя комитета по социальной политике Госсовета РТ.

В Департаменте продовольствия и социального питания Казани считают, что жалоб на школьные обеды стало меньше. Объясняют это тем, что в меню ввели блюда, которые дети любят больше.



— Мы приглашаем родителей и деток к нам, выезжаем в школы, проводим кулинарные мастер-классы по правильному питанию. Спрашиваем деток, что нравится и не нравится, пересматриваем ассортимент. С 1 марта мы ввели весеннее меню. По просьбам учащихся появились блинчики и бурито — это запеченное в лаваше блюдо из курицы и овощей. Дети называют это шаурмой, но в отличие от шаурмы в бурито отсутствуют вредные соусы, — рассказала «Реальному времени» Юлия Галимзянова, начальник отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям Департамента продовольствия и социального питания Казани.

По мнению Галимзяновой, в основном жалобы детей на «несъедобную» еду связаны с тем, что в семье не приучили детей есть каши и овощи: «Это правильное питание, но дети говорят, что это невкусно».