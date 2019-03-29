Суд над Рушанией Бильгильдеевой: «Вы думаете, ваша честь, мне жить с этим просто? Нет!»

Как лидера справороссов Татарстана не арестовали со второй попытки за махинации с коттеджными поселками

Фото: Дарья Турцева

В Казани сегодня второй раз пытались поместить под домашний арест лидера «Справедливой России» в Татарстане и предпринимательницу Рушанию Бильгильдееву. Ее подозревают в мошенничестве и вменяют ущерб в 30 млн рублей. По версии следствия, Бильгильдеева продавала участки в коттеджных поселках с условием проведения коммуникаций, но обещаний не сдержала: ни газа, ни электричества, ни воды собственники не получили. Впрочем, основной причиной возбуждения уголовного дела Бильгильдеева видит свое участие в политической борьбе. По ее словам, конкуренты хотят «закрыть» ее перед выборами в Госсовет, чтобы она не могла помогать своим избирателям.

От действий Рушании Бильгильдеевой пострадал 91 человек

На второе заседание по своему делу Рушания Бильгильдеева явилась без макияжа, жалуясь на давление и онемение руки. Когда суд решил ее допросить, она встала за кафедру, чтобы держаться за нее. А в перерыве просила свою помощницу и адвоката сбегать в аптеку за лекарствами.

Лидера справороссов в Татарстане обвиняют в преступлениях по ч. 3. и ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Речь идет о событиях с 2012 по 2016 год. По версии следствия, Бильгильдеева, будучи директором и учредителем ООО «Пассаж» и Агентства недвижимости «Пассаж», продавала участки в коттеджных поселках «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Радужный» и «Студенцы» (Верхнеуслонский район). По договорам в стоимость сделки входила не только земля, но и коммуникации. Но света, воды и газа покупатели не дождались. Они посчитали себя обманутыми и начали обращаться в суд. Ранее Вахитовский суд принял несколько решений в пользу истцов и обязал вернуть им деньги.

91 человек написал в правоохранительные органы заявления о мошенничестве. Сейчас они проходят по делу в качестве потерпевших, ущерб, по оценке следствия, — 30 млн рублей.

По версии следствия, Бильгильдеева продавала участки в коттеджных поселках «Восточное Державино», «Радужный» и «Студенцы». По договорам в стоимость сделки входила не только земля, но и коммуникации. Но света, воды и газа покупатели не дождались. Фото poselki116.ru



Следователь: «Говорят, что она депутат, большой человек»

Отметим, что всего Бильгильдеева продала около 1000 участков, и остальные собственники земли обманутыми себя не считают. В поселке «Радужный», например, просто решили дополнительно скинуться и провести газ своими силами.

Как рассказала суду следователь Евгения Романова, остальные клиенты Бильгильдеевой не обращаются с заявлениями, потому что боятся: «Говорят, что она депутат, большой человек, у нее связи, как бы это потом на них не сказалось».

Бильгильдеева не отрицает того, что договоры были заключены с учетом прокладки коммуникаций, но тут же добавляет: мол, люди должны были понимать, что «за 90 тысяч, которые они платили, коммуникации проложить невозможно». Она, впрочем, пыталась это сделать. В суде зачитали показания подрядчиков, которые начинали делать скважины и газопровод, но вскоре прекращали из-за отсутствия финансирования.

Следователь попросила суд поместить Бильгильдееву на время следствия под домашний арест. Евгения Романова высказала опасения, что бизнесвумен попытается оказать давление на потерпевших: «Не в том смысле, что их будут пытать, а в том, что в очередной раз обманут, попросят забрать заявление, чтобы избежать уголовной ответственности».

Лидера справороссов в Татарстане обвиняют в преступлениях по ч. 3. и ч. 4. ст. 159 УК РФ. Фото Дарьи Турцевой

«Меня хотят изолировать от моей политической деятельности, уничтожить»

Рушания Бильгильдеева считает, что состава преступления в ее действиях нет. Виной всему кризис 2014 года. В суде региональный лидер «Справедливой России» произнесла пламенную речь: фактически обвинила клиентов в провале бизнеса. По ее мнению, покупатели могли бы пойти навстречу и вложить личные средства в инженерные сети, как это практикуется в других коттеджных поселках. «Но со стороны собственников участков не было поддержки, хотя я к ним обращалась и говорила: давайте, помогите», — сетует Бильгильдеева. По ее словам, проведенные коммуникации могли бы увеличить стоимость участков и непроданные земли быстро бы реализовали: «Там на 20 миллионов можно было продать, этого бы не только на газ, этого бы еще и на асфальт хватило».

— Вы думаете, ваша честь, мне жить с этим просто? Нет! — продолжала речь в свою защиту опытный оратор Рушания Бильгильдеева.

Далее она перешла к причинам появления уголовного дела. По ее словам, заказали процесс политические оппоненты, которым она может составить конкуренцию на выборах в Госсовет Татарстана.

— Меня хотят изолировать от моей политической деятельности. Из-за того, что я вытаскиваю проблемы общества, меня хотят уничтожить — как человека, как жену, как мать, — убеждала она судью.

Бильгильдеева считает, что заказали процесс политические оппоненты, которым она может составить конкуренцию на выборах в Госсовет Татарстана. Фото Романа Хасаева

«Как только растает снег, засучить рукава и работать, работать»



Следующим козырем стало состояние здоровья. По словам женщины, сердце ее мужа не выдержало стрессов, у него дважды был инфаркт. «У меня давление — 200, гипертонический криз, тяжелая неврология, предынфарктное, предынсультное состояние», — продолжала Бильгильдеева.

Такой букет заболеваний… И еще политическая борьба… Здоровье может быть серьезно подкошено, но отступать она не собирается.

— Самое главное — это стресс, давление повышается только во время стресса, — сделала поправочку Бильгильдеева. — Поскольку я выполняю все назначения врачей, думаю, что при дальнейшем лечении все будут хорошо, умирать не собираюсь.

В заключение Рушания Бильгильдеева просила не назначать ей домашний арест и обещала, «как только растает снег, засучить рукава и работать, работать».

— У меня есть партнеры, которые будут баллотироваться в депутаты, они готовы содействовать в этих бизнес-проектах, вместе мы реализуем. Сама я не хочу больше заниматься бизнесом, хочу заниматься общественно-политической работой. Я верю в справедливость, потому что я в «Справедливой России», и прошу не ограничивать меня в моей деятельности и не лишать свободы, — на высокой ноте закончила выступление Бильгильдеева. Если бы это были дебаты, то ей можно было бы поаплодировать, но это был суд, и всего лишь объявили перерыв.

Судья постановил отказать следователям и не назначать домашний арест Бильгильдеевой. Фото Максима Платонова

Слезы радости и секреты политической борьбы

Во время перерыва здоровье Рушании Бильгильдеевой резко улучшилось, она с удовольствием давала интервью, рассказывая о закулисье политической борьбы и жалуясь на политических конкурентов. На Артема Прокофьева из КПРФ, который «ворует ее идеи», и на «Единую Россию, которая «боится, что не она, а они на выборах возьмут 10%». Сообщила, что уголовное дело и суд сыграли ей на руку — рейтинги и популярность выросли, и вот уже секретарь судебного заседания сказала, что будет голосовать за нее.

Адвокаты Бильгильдеевой просили в худшем случае избрать подписку о невыезде или выпустить под залог, но не назначать домашний арест.

— Работы в поселках надо завершать, угодить всем жителям сложно, но она [Бильгильдеева] решает. Недовольным она выплатила около 3 млн рублей и обязуется дальше решать вопросы с коммуникациями. Под домашним арестом это будет сложно, — заключил адвокат Физули Балафендиев.

После 30-минутного перерыва судья постановил отказать следователям и не назначать домашний арест Бильгильдеевой. Суд учел, что женщина ранее не судима, имеет положительную характеристику, ряд заболеваний и частично возместила причиненный ущерб. Кроме того, суд счел, что нахождение в условиях изоляции может нанести ущерб интересам больных родственников Бильгильдеевой и негативно повлиять на возможность возмещения ущерба потерпевшим.

Услышав постановление, Рушания Бильгильдеева расплакалась от радости. А следователь заявила, что будет обжаловать решение в Верховном суде.