Адвокат депутата Бильгильдеевой: «Следствие решило ее арестовать перед выборами»

Под домашним арестом лидер справороссов Татарстана не сможет участвовать в предвыборной гонке за место в Госсовете РТ

Фото: Максим Платонов

На политический заказ уголовного преследования лидера реготделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой сегодня вновь намекала ее защита. На заседании казанского суда планировали рассмотреть ходатайство о домашнем аресте депутата в качестве подозреваемой в мошенничествах с ущербом 30 млн рублей. Вместо суда Бильгильдеева попала в больницу. Вину в обмане 90 потерпевших она не признавала и не признает. А у силовиков есть подозрения — часть пропавших денег ушла на политические кампании 2014—2015 годов.

«Вопрос о госпитализации пока не решен»



В сентябре прошлого года следователи уже задерживали Рушанию Бильгильдееву, планировали просить суд об ее аресте, однако из Следкома подозреваемую на скорой увезли в больницу. Слабое здоровье сильной бизнес-леди и политика стабильно давало о себе знать при угрозе водворения в изолятор. Поэтому новых задержаний в Следкоме не планировали и сегодня пригласили Бильгильдееву для предъявления обвинения и допроса в новом статусе — обвиняемой в уводе средств 91 покупателя земельных участков под Казанью. А еще предупредили — в Приволжский райсуд Казани направлено ходатайство о домашнем аресте Бильгильдеевой. Его рассмотрение было назначено на 14 часов.

Минут за десять до этого времени в здании суда появились следователь четвертого отдела Следкома по РТ Евгения Романова и два адвоката Бильгильдеевой — Физули Балафендиев и Адель Фатхуллин. Их клиентка на заседание не приехала. Как не приехала сегодня и в Следком.

Клиентка Физули Балафендиева и Аделя Фатхуллина на заседание не приехала



Судья Александр Щелыванов, едва начав заседание, уточнил: подозреваемой нет? «Да, ваша честь. Она не явилась на предъявление обвинения, есть информация, что она была доставлена в больницу», — подтвердила следователь.

Помощник прокурора района Анна Боканина предложила отложить заседание, а защитники проинформировали — справку о здоровье Бильгильдеевой уже везут из больницы. Судья объявил краткий перерыв, после которого доставленная с врачом справка из горбольницы №7 была оглашена. Из нее следовало — с 13.10 до 13.30 Бильгильдеева находилась в приемно-диагностическом отделении, в настоящее время ее обследование продолжается. Вопрос о госпитализации пока не решен. Диагноз, объясняющий проблемы с давлением 180 на 100, выставлен.

Навстречу выборам?

Заседание суда отложили. А защитники дали понять — недовольны «сменой курса» Следкома. «Восемь месяцев она была подозреваемой. Все следственные действия выполнялись полностью. И вдруг следствие решило арестовать перед выборами», — заявил «Реальному времени» адвокат Адель Фатхуллин. Его коллега Физули Балафендиев поддержал ту же точку зрения. По его словам, Бильгильдеева планировала выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госсовет Татарстана, а в случае избрания домашнего ареста о встречах с избирателями, теледебатах и многом другом придется забыть.

Помощник прокурора района Анна Боканина предложила отложить заседание



В Следкоме по РТ позиция защиты вызвала недоумение. Следователи пояснили — ни о какой политике в уголовном деле речи не идет. Есть обманутые покупатели участков в так называемых элитных коттеджных поселках — «Радужный» (Казань), «Восточное Державино» (Лаишевский район) и «Студенцы» (Верхнеуслонский район). По первому делу с ущербом около 30 млн рублей статус потерпевших получил 91 человек, по второму — еще восемь. Причем силовики не исключают появления новых заявителей. Их просят обращаться по телефону Следкома: (843) 236-15-49.



Напомним, по версии следствия, при заключении договоров о купле-продаже земли и прокладке коммуникаций в агентстве недвижимости «Пассаж» и иных организациях Бильгильдеевой покупателям обещали газопровод, воду, ограду, дорогу, благоустройство. В итоге воды и газа первые новоселы элитного поселка ждут шестой год.

Впрочем, по делу проходят пять человек, которые, заплатив деньги по полному пакету, не получили в собственность даже земельных участков. Именно им подозреваемая вернула деньги. По остальным заняла позицию — никакой аферы нет, лишь гражданско-правовые отношения и кризис 2014 года, который осложнил выполнение обязательств.

Бизнес-пассажи с пропажей бухгалтерии и ликвидацией

Самое загадочное в этой версии честного бизнеса — пропажа бухгалтерских документов интересующих следствие компаний Бильгильдеевой, большинство из которых ею уже ликвидированы. При обысках документы, что могли бы убедить покупателей — деньги в деле, не нашли. Позже защита подозреваемой представила обрывочные данные о договорах с некими компаниями на выполнение работ. Однако актов приемки этих работ опять-таки нет.

Следователи пояснили — ни о какой политике в уголовном деле речи не идет. Есть обманутые покупатели участков в так называемых элитных коттеджных поселках



С самой Бильгильдеевой в счет погашения ущерба взять оказалось нечего — автотранспорта нет, квартира по ипотечному кредиту — в залоге у банка.

Напомним, привлечения политика и бизнесвумен к ответственности недовольные клиенты добивались несколько лет — сначала получали отказы в полиции, в феврале 2018-го отказ в возбуждении дела вынес и Следком. А 5 сентября 2018 года по решению на тот момент руководителя управления Павла Николаева уголовное дело о мошенничестве было возбуждено. 7 сентября у Бильгильдеевой, ее близких и по адресам связанных с ее именем фирм прошли обыски и выемки документов. Сама она получила статус подозреваемой сразу по 24 эпизодам с общим ущербом более 7 млн рублей.

На данный момент подозреваемая предпринимательница числится руководителем 10 и учредителем 12 организаций. В том числе — председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане, директором ООО «Инновационно-образовательный центр «Эврика», ликвидатором ДНТ «Песчаные Ковали», ООО «Пассаж — Песчаные Ковали», ООО «Пассаж — Большие Ключи». Также она была президентом ликвидированной общественной организации «Женский клуб», гендиректором ООО «Пассаж», «Пассаж-Стройсервис», «Пассаж-Державино».

…В рамках расследования выдвигалась версия — «коттеджные» деньги могли уйти на политическую деятельность в 2014—2015 годах. Версия не подтверждена, но и не отвергнута.