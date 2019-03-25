Chopard за миллион и новое дело «сахарного генерала»

Испанские владения бывшего гендиректора ОАО «Заинский сахар» пока не нашли, но изъяли золотые слитки и девять наручных часов

Новый и, похоже, не последний эпизод появился об уводе продукции ОАО «Заинский сахар» на 112 млн рублей. Об этом стало известно во время продления ареста экс-гендиректору предприятия и председателю совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамилю Мингазову — за решетку он попал по двум составам преступлений, за два месяца их количество удвоилось. Число подозреваемых и обвиняемых достигло шести человек. Причем, как выяснило «Реальное время», следствием уже арестовано имущество на 300 млн рублей, включая коллекцию часов и золото «генерала».

К растрате сахара добавили патоку и еще трех фигурантов



Новое уголовное дело по уводу продукции «Заинского сахара» было возбуждено 12 марта этого года — по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблению полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В Следкоме считают, что с января по август 2016 года гендиректор предприятия Шамиль Мингазов в сговоре со своим замом Сагидуллой Халиуллиным, главным технологом Чукавиной, замначальника по коммерции Тычковой и кладовщиком патоки Слободиной, а также неустановленными лицами похитили 860 тонн патоки и реализовали ее за 4,3 млн рублей.

По версии следствия, новая фигурантка дела Тычкова отвечала как раз за разовые пропуска на вывоз неучтенки тоннами, за что получила 30 тысяч рублей. Вознаграждения от 20 до 50 тысяч рублей получили, как полагают силовики, Слободина, Чукавина и Халиуллин. Организатором схемы и главным получателем прибыли в Следкоме считают Мингазова.

Таким образом, общее число фигурантов «сладкого дела» выросло до шести человек, а предварительный ущерб — до 116,6 млн рублей. Напомним, 27 января возбудили дело по признакам растраты сахарной продукции на 112,3 млн рублей и коммерческого подкупа — по истории с передачей Халиуллину за прикрытие хищения путем фальсификации документов по реализации сахара 50 тысяч рублей (по предъявленному обвинению сумма выросла до 300 тысяч, — прим. ред.). В числе подозреваемых по первому эпизоду растраты и бывший начальник производства ОАО Валерий Уразайкин.

Все шестеро были уволены с предприятия еще до возбуждения дел. Потерпевшей стороной в нем признан ОАО «Заинский сахар».

Организатором схемы и главным получателем прибыли в Следкоме считают Мингазова



У Мингазова арестовали коллекцию из девяти часов и слитки золота

К слову, при обыске в частном доме бывшего гендиректора АО «Заинский сахар» и председателя совета директоров ООО «Кузбассавто» изъяли целый ряд ценностей. Так, под арест попала коллекция дорогих швейцарских часов — Cartier, Bulgari, Chopard — всего девять экземпляров. Эксперты оценили их общую стоимость в 2,9 млн рублей, при этом самая дорогая модель коллекции — часы Chopard — потянула на 954 тысячи рублей.

Также на домашнем хранении «сахарного генерала» находились золотые и серебряные монеты и слитки золота, которые хозяин дома назвал подарками. Теперь эти следы сладкой жизни под арестом. Источники «Реального времени» утверждают — следствие изучает движение средств по счетам и сделкам Шамиля Мингазова. В частности, проверяется — могла ли часть похищенных в Татарстане денег быть направлена на реализацию проектов на Урале.

Для выяснения этих обстоятельств, а также запросов в банки и проведения судебно-экономической экспертизы срок следствия продлили до 27 мая — по решению первого замруководителя Следкома по РТ Марата Зарипова. За это же время следователи намерены допросить ряд свидетелей и провести очные ставки с обвиняемыми.

Поэтому сегодня в Ново-Савиновском суде Казани рассматривались ходатайства о продлении меры пресечения двум фигурантам — Халиуллину и Мингазову. Последний добровольно попрощался с предприятием еще в марте 2017 года.

Следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина заявила: оснований для смягчения меры пресечения нет

Как испанцы «тормозят» расследование дела в Татарстане

На заседание суда конвой доставил бывшего топ-менеджера агропрома с небольшим опозданием. Два его адвоката — Рамиль Валиев и Эдуард Ахметшин с ходу попросили приобщить к материалам дела характеристики на их клиента из ООО «Кузбассавто» и Духовного управления мусульман РТ. Благодарности последнего, напомним, ранее не повлияли на решение Верховного суда Татарстана, который признал арест Шамиля Мингазова законным.

Сегодня ту благодарность подкрепили солидной стопкой благодарностей и писем от «Татэнерго», Заинской райбольницы, исполкома и главы Заинского района, выпиской из приказа Минсельхозпрода РФ о награждении Мингазова медалью за вклад в развитие российского агропрома и т. д.

Также защита попросила приобщить нотариально заверенные документы о наличии у Мингазова одной квартиры в Казани в праве собственности и о согласии его тети на его проживание под домашним арестом в другой квартире. Уже в прениях адвокат Валиев просил заменить реальный арест домашним и назначить его по одному из указанных помещений.

Следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина заявила: оснований для смягчения меры пресечения нет. В числе аргументов прозвучало: «На свободе обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Он имеет загранпаспорт, недвижимость в Испании». Адвокаты включились — на основании чего сделано утверждение об испанских владениях? На основании оперативного рапорта, отвечала следователь. Защитники протестовали — о том же рапорте заявлялось два месяца назад, есть ли ответ на запрос? «Запрос в другое государство отправлен, ответ не получен», — пояснила следователь. А еще сообщила — ни дома, ни в машинах найти загранпаспорт обвиняемого не удалось.

Сам Шамиль Мингазов на заседании суда заявил — вопрос о загранпаспорте ему ни разу не задавали.

По словам защитника, проверка на «Заинском сахаре» велась давно и никаких помех со стороны Мингазова не было. Фото agrosila-holding.ru

Мингазов: «Не собираюсь мешать следствию»

Старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Варвара Дементьева просила суд не менять меру пресечения Мингазову. Адвокат Рамиль Валиев заявил — доводы обвинения основаны лишь на предположениях «по наличию какого-то пресловутого имущества за границей» и «по оказанию давления на участников процесса». По словам защитника, проверка на «Заинском сахаре» велась давно и никаких помех со стороны Мингазова не было. «Он сам хочет выяснить, как все это происходило, и свое честное имя оправдать», — подчеркнул Валиев.

Адвокат Эдуард Ахметшин выступал дольше, цитировал выступление Путина Федеральному собранию — в защиту предпринимателей, просил суд повторно оценить основания, по которым его клиент попал за решетку. Намекал на голословность утверждений о его общественной опасности: «Никакой общественной опасности Мингазов не представляет, поскольку ущерб причинен юридическому лицу».

Оба защитника просили отпустить «сахарного генерала» под домашний арест. Сам Шамиль Мингазов по существу обвинений не сказал ничего. Не стал вспоминать ни переговоры с «Роснано», ни проект народного автобуса российско-китайского производства. От дачи показаний он отказался и на следствии.

— Хотел бы заявить — на домашнем аресте я никак не могу влиять на ход следствия. Не намеревался и не собираюсь никак мешать следствию. Наоборот, хочу как можно быстрее узнать результаты дальнейших следственных действий, — обратился арестованный к суду.

В перерыве заседания по просьбе следователя Мингазов написал ходатайство с просьбой вернуть изъятые у него ценности его матери. Речь, как выяснилось, идет о двух золотых слитках без сертификатов — отсутствие этих документов помешало следствию арестовать это золото наравне с другим.

Всего по делу уже арестовано имущество на 300 млн рублей — недвижимость Мингазова и членов его семьи. У других фигурантов богатств не нашли. А суд не нашел оснований менять «генералу» меру пресечения.



Из оглашенного следствием ходатайства выяснилось — в отличие от Мингазова бывший замдиректора «Заинского сахара» частично вину признает

Адвокат о Халиуллине: «Он человек подневольный»

Двумя часами раньше в соседнем зале продлили домашний арест бывшему заместителю Мингазова Сагидулле Халиуллину. На заседании суда тот держался довольно скованно. Позицию по обвинению не выражал. Лишь на вопрос суда дважды повторил: «Против продления домашнего ареста не возражаю». В итоге его адвокат Вера Чернышова, сперва заявившая о несогласии с ходатайством, поддержала клиента. Но попросила учесть решение райсуда от 4 марта, которым ее клиенту разрешили прогулки два часа в день и встречи с защитником.

Из оглашенного следствием ходатайства выяснилось — в отличие от Мингазова бывший замдиректора «Заинского сахара» частично вину признает. После заседания адвокат обвиняемого пояснила «Реальному времени» — частичное признание вины ее клиентом означает выполнение приказов начальства: «Он же человек подневольный».

А на заседании суда прозвучало — в деле возможны новые эпизоды.