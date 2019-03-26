«Обязательств нет»: суд отказал АСВ в требованиях к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей

Арбитраж не стал дожидаться, пока экс-банкиру вынесут приговор по уголовному делу

Фото: Ирина Плотникова

Представителю Роберта Мусина удалось отбиться от требований на 21,5 млрд рублей — накануне Арбитражный суд отказал Агентству по страхованию вкладов в требованиях о вступлении в реестр кредиторов. Представители АСВ принесли с собой целую коробку документов, доказывающих, по их мнению, виновность бывшего предправления ПАО «Татфондбанк» в выдаче «токсичных» для банка кредитов, и просили дождаться, пока будет вынесен приговор по уголовному делу. Юрист Мусина же настаивал на том, что обязательств по кредитным договорам у самого экс-банкира нет. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Кредитные договоры как доказательство

Судебное заседание о включении «Татфондбанка» в реестр кредиторов Роберта Мусина началось с небольшой задержки. Виновницей 10-минутной заминки стала метель, которая неожиданно обрушилась на Казань в конце марта и задержала в пробках представителя «Татфондбанка» (выражающего позицию АСВ) Татьяну Ерохину. Среди тех, кто пришел на процесс, были и несколько бывших вкладчиков ТФБ.

Вошедшая в помещение представитель «Татфондбанка» держала в руках внушительную кипу бумаг формата А4, которые едва умещались в белой картонной коробке. Напомним, Агентство по страхованию вкладов подало требование о включении в реестр кредиторов бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина, чтобы не пропустить срока исковой давности, и почти на каждом заседании ходатайствовало о приостановлении дела до тех пор, пока не будет вынесено решение по уголовному делу в отношении экс-банкира. Сумма требований АСВ — более 21,5 млрд рублей.

Последнее заседание началось с того же: Татьяна Ерохина напомнила, что предварительное расследование продлено до 16 мая, так как Мусин не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, и вновь поддержала ходатайство о приостановлении дела, так как «факт преступной деятельности будет установлен только приговором».

Татьяна Ерохина напомнила, что предварительное расследование продлено до 16 мая, так как Мусин не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, и вновь поддержала ходатайство о приостановлении дела. Фото kazanfirst.ru



Далее она указала на многочисленные бумажные листы, пояснив, что это копии кредитных договоров «необоснованных размеров», как выразилась сама Ерохина, заключавшихся между «Татфондбанком» и заемщиками, многие из которых впоследствии были признаны банкротами.

— Должник в прошлый раз говорил, что нами не предоставлены документы. Здесь все кредитные договоры, а также определения о включении в реестр к данным лицам (обанкротившимся заемщикам, — прим. ред.). Рассмотрены размер и обоснованность данных требований, — отметила Татьяна Ерохина и передала судье список документов, которые лежали в коробке и о приобщении которых ходатайствовал истец.

«Мусин выдал кредиты, злоупотребив полномочиями»

Адель Губайдуллин, представлявший в суде интересы Роберта Мусина, не стал интересоваться длинным списком документов. Он лишь задал Ерохиной два вопроса. Первый — являлся ли экс-банкир поручителем по данным сделкам.

— В документах, которые вы хотите приобщить, есть подтверждение того, что Мусин Роберт Ренатович является обязанной стороной по какому-либо из кредитных договоров, которые вы пытаетесь приобщить? Поручительство, я не знаю, залог? — поинтересовался Губайдуллин.

— Наше требование вытекает из уголовного дела. По данным обязательствам, по данному требованию банк признан гражданским истцом. Должнику в рамках уголовного дела предъявлено обвинение. <...> Злоупотребив своими должностными полномочиями, должник выдал данные денежные средства, которые в последующем банку не были возвращены. При этом изначально, исходя из состояния данных заемщиков, было очевидно, что заемные средства не будут возвращены банку. В связи с чем следственными органами установлено, что данными действиями банку причинен ущерб, — парировала представитель «Татфондбанка» и вновь озвучила свою позицию о том, что процесс надо приостановить и дождаться приговора суда по уголовному делу.

Ерохина пояснила, что заемщиками являлись юридические лица, а кредиты им выдавались с согласия Роберта Мусина, который занимал должность предправления «Татфондбанка». Фото Олега Тихонова

— Является ли обязанным Мусин? — все же не сдавался представитель экс-банкира.

В ответ Ерохина пояснила, что заемщиками являлись юридические лица, а кредиты им выдавались с согласия Роберта Мусина, который занимал должность предправления «Татфондбанка».

Второй вопрос Губайдуллина заключался в том, во всех ли случаях лично Мусин ставил свою подпись на кредитных договорах. Представитель ТФБ конкретную цифру не назвала, подчеркнув, что «кредиты выдавались с согласия и одобрения» предправления банка.

— В какой период он был председателем правления банка? — как будто экзаменовал Ерохину Губайдуллин. По всей видимости, он хотел сослаться на то, что эту должность Роберт Мусин занимал не так уж долго — с середины марта до середины декабря 2016 года, и не все кредиты могли заключаться именно в этот период.

Суд не разрешил АСВ вступить в реестр кредиторов Мусина

Но о том, что на самом деле имел в виду представитель Мусина, остается только догадываться, потому что Татьяна Ерохина не стала отвечать на этот вопрос, а обратила внимание на то, что сам экс-банкир свою вину в рамках уголовного дела признал.

— Я хочу вам напомнить, что обвиняемый, должник признал вину во вменяемых ему деяниях, поэтому я не понимаю, почему вы сейчас активно возражаете по данному требованию. Если у вас есть возражения, то ваш доверитель должен предъявить их в рамках уголовного дела. Напомню, в связи с тем, что Мусин Роберт Ренатович признал вину в данных деяниях, ему была изменена мера пресечения с «под стражей» на домашний арест, — подчеркнула представитель «Татфондбанка» и отразила попытки назвать сей факт «домыслами» ссылками на материалы уголовного дела.

Суд отказал и в требовании о включении в реестр требований Роберта Мусина на 21,5 млрд рублей, и в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу. Фото Максима Платонова



Губайдуллин же настаивал на том, что обязательств по указанным кредитам у Роберта Мусина не было, решения суда, которое признало бы его виновным и установило точную сумму ущерба, тоже нет. Также он обратил внимание на то, что идет не судебное, а предварительное следствие, и ссылаться на него для приостановления дела некорректно.

— Кроме того, не даны никакие письменные пояснения на данный момент относительно задвоения требований по «Аида и Д», где «Татфодбанк» уже в реестр «Аида и Д» был включен. И сделка, связанная с «Бинбанком», где суд установил отсутствие какого-либо ущерба, — сказал Губайдуллин.

Представитель финансового управляющего Мусина Ольга Литвинова была немногословна. Она отметила, что требования заявлены в срок, но их размер на сегодняшний день установить невозможно. Против приобщения копий кредитных договоров и судебных определений она не возражала.

В конце концов документы, представленные Татьяной Ерохиной, судья к материалам дела все же не приобщил, пояснив, что «это преждевременно». Затем он спросил у участников процесса, есть ли у них какие-то заявления или замечания, «только без повторений».

— Требования ничем не обоснованы и ничем не подтверждены, — заявил Адель Губайдуллин. Больше никто ничего не добавил.

После этого судья удалился в совещательную комнату и вернулся с уже резолютивной частью определения — суд отказывает «Татфондбанку» и в требованиях о включении в реестр требований Роберта Мусина на 21,5 млрд рублей, и в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу.