«Обязательств нет»: суд отказал АСВ в требованиях к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей
Арбитраж не стал дожидаться, пока экс-банкиру вынесут приговор по уголовному делу
Представителю Роберта Мусина удалось отбиться от требований на 21,5 млрд рублей — накануне Арбитражный суд отказал Агентству по страхованию вкладов в требованиях о вступлении в реестр кредиторов. Представители АСВ принесли с собой целую коробку документов, доказывающих, по их мнению, виновность бывшего предправления ПАО «Татфондбанк» в выдаче «токсичных» для банка кредитов, и просили дождаться, пока будет вынесен приговор по уголовному делу. Юрист Мусина же настаивал на том, что обязательств по кредитным договорам у самого экс-банкира нет. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Кредитные договоры как доказательство
Судебное заседание о включении «Татфондбанка» в реестр кредиторов Роберта Мусина началось с небольшой задержки. Виновницей 10-минутной заминки стала метель, которая неожиданно обрушилась на Казань в конце марта и задержала в пробках представителя «Татфондбанка» (выражающего позицию АСВ) Татьяну Ерохину. Среди тех, кто пришел на процесс, были и несколько бывших вкладчиков ТФБ.
Вошедшая в помещение представитель «Татфондбанка» держала в руках внушительную кипу бумаг формата А4, которые едва умещались в белой картонной коробке. Напомним, Агентство по страхованию вкладов подало требование о включении в реестр кредиторов бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина, чтобы не пропустить срока исковой давности, и почти на каждом заседании ходатайствовало о приостановлении дела до тех пор, пока не будет вынесено решение по уголовному делу в отношении экс-банкира. Сумма требований АСВ — более 21,5 млрд рублей.
Последнее заседание началось с того же: Татьяна Ерохина напомнила, что предварительное расследование продлено до 16 мая, так как Мусин не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, и вновь поддержала ходатайство о приостановлении дела, так как «факт преступной деятельности будет установлен только приговором».
Далее она указала на многочисленные бумажные листы, пояснив, что это копии кредитных договоров «необоснованных размеров», как выразилась сама Ерохина, заключавшихся между «Татфондбанком» и заемщиками, многие из которых впоследствии были признаны банкротами.
— Должник в прошлый раз говорил, что нами не предоставлены документы. Здесь все кредитные договоры, а также определения о включении в реестр к данным лицам (обанкротившимся заемщикам, — прим. ред.). Рассмотрены размер и обоснованность данных требований, — отметила Татьяна Ерохина и передала судье список документов, которые лежали в коробке и о приобщении которых ходатайствовал истец.
«Мусин выдал кредиты, злоупотребив полномочиями»
Адель Губайдуллин, представлявший в суде интересы Роберта Мусина, не стал интересоваться длинным списком документов. Он лишь задал Ерохиной два вопроса. Первый — являлся ли экс-банкир поручителем по данным сделкам.
— В документах, которые вы хотите приобщить, есть подтверждение того, что Мусин Роберт Ренатович является обязанной стороной по какому-либо из кредитных договоров, которые вы пытаетесь приобщить? Поручительство, я не знаю, залог? — поинтересовался Губайдуллин.
— Наше требование вытекает из уголовного дела. По данным обязательствам, по данному требованию банк признан гражданским истцом. Должнику в рамках уголовного дела предъявлено обвинение. <...> Злоупотребив своими должностными полномочиями, должник выдал данные денежные средства, которые в последующем банку не были возвращены. При этом изначально, исходя из состояния данных заемщиков, было очевидно, что заемные средства не будут возвращены банку. В связи с чем следственными органами установлено, что данными действиями банку причинен ущерб, — парировала представитель «Татфондбанка» и вновь озвучила свою позицию о том, что процесс надо приостановить и дождаться приговора суда по уголовному делу.
— Является ли обязанным Мусин? — все же не сдавался представитель экс-банкира.
В ответ Ерохина пояснила, что заемщиками являлись юридические лица, а кредиты им выдавались с согласия Роберта Мусина, который занимал должность предправления «Татфондбанка».
Второй вопрос Губайдуллина заключался в том, во всех ли случаях лично Мусин ставил свою подпись на кредитных договорах. Представитель ТФБ конкретную цифру не назвала, подчеркнув, что «кредиты выдавались с согласия и одобрения» предправления банка.
— В какой период он был председателем правления банка? — как будто экзаменовал Ерохину Губайдуллин. По всей видимости, он хотел сослаться на то, что эту должность Роберт Мусин занимал не так уж долго — с середины марта до середины декабря 2016 года, и не все кредиты могли заключаться именно в этот период.
Суд не разрешил АСВ вступить в реестр кредиторов Мусина
Но о том, что на самом деле имел в виду представитель Мусина, остается только догадываться, потому что Татьяна Ерохина не стала отвечать на этот вопрос, а обратила внимание на то, что сам экс-банкир свою вину в рамках уголовного дела признал.
— Я хочу вам напомнить, что обвиняемый, должник признал вину во вменяемых ему деяниях, поэтому я не понимаю, почему вы сейчас активно возражаете по данному требованию. Если у вас есть возражения, то ваш доверитель должен предъявить их в рамках уголовного дела. Напомню, в связи с тем, что Мусин Роберт Ренатович признал вину в данных деяниях, ему была изменена мера пресечения с «под стражей» на домашний арест, — подчеркнула представитель «Татфондбанка» и отразила попытки назвать сей факт «домыслами» ссылками на материалы уголовного дела.
Губайдуллин же настаивал на том, что обязательств по указанным кредитам у Роберта Мусина не было, решения суда, которое признало бы его виновным и установило точную сумму ущерба, тоже нет. Также он обратил внимание на то, что идет не судебное, а предварительное следствие, и ссылаться на него для приостановления дела некорректно.
— Кроме того, не даны никакие письменные пояснения на данный момент относительно задвоения требований по «Аида и Д», где «Татфодбанк» уже в реестр «Аида и Д» был включен. И сделка, связанная с «Бинбанком», где суд установил отсутствие какого-либо ущерба, — сказал Губайдуллин.
Представитель финансового управляющего Мусина Ольга Литвинова была немногословна. Она отметила, что требования заявлены в срок, но их размер на сегодняшний день установить невозможно. Против приобщения копий кредитных договоров и судебных определений она не возражала.
В конце концов документы, представленные Татьяной Ерохиной, судья к материалам дела все же не приобщил, пояснив, что «это преждевременно». Затем он спросил у участников процесса, есть ли у них какие-то заявления или замечания, «только без повторений».
— Требования ничем не обоснованы и ничем не подтверждены, — заявил Адель Губайдуллин. Больше никто ничего не добавил.
После этого судья удалился в совещательную комнату и вернулся с уже резолютивной частью определения — суд отказывает «Татфондбанку» и в требованиях о включении в реестр требований Роберта Мусина на 21,5 млрд рублей, и в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу.
комментарии
Ведь все вкладчики были довольны процентами и добровольно несли свои честно заработанные денежки трудоголику.
Теперь трудоголику надо дать отдохнуть и не мешать ему честно наслаждаться честно заработанными денежками.
Всё по-честному.