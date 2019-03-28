Свобода в подарок на день рождения: гражданин Ирака ушел от наказания за «взятки» в КФУ

Казанский суд прекратил дело афериста за примирением сторон, но подозрения в коррупции с неустановленных сотрудников вуза не сняты

Фото: Ирина Плотникова

Несудимым из казанского суда сегодня вышел гражданин Ирака Ахмед Шиблави, признавшийся в разводе соотечественников на деньги и заслуживший их прощение. Суд прекратил дело о «взятках за поступление в КФУ» в связи с примирением сторон и отпустил Шиблави из стеклянной «клетки» в объятия его друзей-иностранцев и тех самых обманутых знакомых. Как передает журналист «Реального времени», прокуратура против прекращения и рассмотрения дела в особом порядке возражала, так что точку в этой истории ставить рано. Да и расследование по признакам коррупции в КФУ не прекращено.

Потерпевшие из Деревни Универсиады и трудности перевода



На старт заседания в Вахитовский суд пришли больше десятка иностранцев. Один из друзей обвиняемого специально приехал на заседание из Йошкар-Олы. По его словам, для учебы в России знать русский иностранцу необязательно. Многие из пришедших лишь слегка понимают язык, а в казанских вузах учатся на английском. По словам иракца, временно осевшего в Йошкар-Оле, там ему приходится непросто — даже в ресторанах его английский мало кто понимает. В отличие от Казани.

Впрочем, несколько иностранцев сегодня без проблем общались с адвокатом подсудимого Равилем Туктаровым. Одеты были как из одного бутика — джинсы и схожие по фасону и фактуре пиджаки. В коридоре и зале суда много шутили. Проход обвиняемого в наручниках встретили словами поддержки.

Подсудимый Ахмед Шиблави в зале на процессе демонстрировал негативное отношение к прессе. Его адвокат попытался удалить журналистов с открытого процесса. Судья Алмаз Ахметжанов не нашел оснований.

На старт заседания в Вахитовский суд пришли больше десятка иностранцев



На заседании защита поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявив, что подсудимый вину полностью признал. В чем именно — на заседании суда так и не прозвучало. Помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарьян выступила против удовлетворения этого и следующего ходатайства — о прекращении дела за примирением сторон: «Мы настаиваем на рассмотрении по существу», — сказала гособвинитель.

На вопрос судьи к потерпевшим — согласны ли те примириться, из полного иностранцами зала раздалось нестройное «да». Они также подтвердили, что ущерб им полностью возмещен: ради выплаты денег в Казани два месяца гостил отец обвиняемого.

Устанавливать личности потерпевших суду пришлось с помощью переводчика. Из шести граждан Ирака по-русски отвечали лишь двое. Не обошлось без ошибок. Переводя слова одного из своих соотечественников, переводчик сообщил год рождения — 1998-й, но судья, сверившись с материалами дела, уточнил информацию — может, 1991-й? В итоге ошибка была исправлена.

Кстати, трое из шести потерпевших в качестве места жительства указали Деревню Универсиады.

Судья, выслушав позиции сторон, удалился в совещательную комнату.

На старте расследования следователи и оперативники полагали: в ходе приемной кампании — 2018 имели место взятки «неустановленным сотрудникам» вуза за зачисление абитуриентов из Ирака в группу будущих специалистов нефтегазового дела Казанского федерального университета. Фото Максима Платонова



На финише следствия «решалу» назвали мошенником

Напомним, 25-летний гражданин Ирака Ахмед Шиблави, врач-ординатор КГМУ, был арестован в ноябре прошлого года. Его обвинили в трех посредничествах взяткам и одном покушении на таковое. На старте расследования следователи и оперативники полагали: в ходе приемной кампании — 2018 имели место взятки «неустановленным сотрудникам» вуза за зачисление абитуриентов из Ирака в группу будущих специалистов нефтегазового дела Казанского федерального университета.

По фабуле первого эпизода дела Шиблави получил от соотечественника 1000 долларов в июле 2018 года, а в конце августа того зачислили без проверки знаний на очное отделение бакалавриата по нефтегазовому делу с результатами ЕГЭ ниже 135 баллов. Кстати, тем же приказом на нефтегазовое дело зачислены еще пять жителей других стран — по одному из Китая и Египта (155 и 149 баллов соответственно), остальные — из Ирака (с баллами от 129 до 136). Еще по двум эпизодам фигурировали равные суммы в 500 долларов, а в покушении на посредничество взятки — 800 неполученных баксов.

Проверка знаний абитуриентов включала в себя и владение русским языков, которое и сегодня в Вахитовском суде смогли продемонстрировать далеко не все потерпевшие студенты-иностранцы.

На финише расследования, уже в начале 2019 года, по делу Шиблави набралось уже восемь эпизодов с деньгами за поступление в вуз, однако обвинение иностранцу переквалифицировали с коррупционных на мошеннические статьи. Ну а дело о взяточничестве неустановленных сотрудников КФУ в Следкоме выделили в отдельное производство и наотрез отказались комментировать результаты расследования.

До реабилитации «неустановленных» из КФУ не дошло

Что полностью подозрения с сотрудников КФУ не сняты, стало ясно в начале марта — на пресс-конференции начальника УЭБ и ПК МВД по РТ Ильдара Сафиуллина. Отвечая на вопрос журналистов по «иракскому скандалу» в КФУ, он сказал: «Кто из руководства КФУ был связан с этим, рано говорить».

— Скажу откровенно: естественно, в вузах республики не очень… Есть различный круг лиц — мошенников, которые предлагают за взятки продать экзамены, чтобы поступить. Эти группы существуют, лица существуют, из числа своих же студентов, бывших студентов, которые окончили данные вузы. Есть моменты, где усматривается связь с определенными преподавателями, а есть те, кто действительно сами работают, — продолжил полковник полиции.

Отметим, на старте расследования проректор КФУ Ришат Гузейров уверял: вуз сам «инициативно и добровольно передал информацию в МВД» после получения из посольства Ирака жалоб соотечественников-студентов КФУ, что некий гражданин собирает деньги для сдачи вступительных испытаний в вуз. О результатах служебной проверки КФУ сообщать не стал. Впрочем, и следователи не делились результатами обысков в департаменте внешних связей вуза.

Правда, выделение дела «неустановленных сотрудников» в отдельное производство означает, что есть основания для проведения дальнейших проверок.

Отпустили на день рождения

Из совещательной комнаты судья Ахметжанов вышел примерно через полчаса. И огласил свое решение — производство по делу прекратить за примирением сторон, Ахмеда Шиблави освободить из-под ареста в зале суда. Что и было сделано к радости многочисленных иностранцев.

Отметим, столь скорого решения Фемиды журналистам ранее наблюдать не приходилось. Даже при согласии на примирение в суде оглашали обвинительное заключение по делу, выясняли мнение каждого из потерпевших. Слово для оглашения обвинения прокурору сегодня не дали. А в итоговом постановлении суда информация, в каких именно действиях обвинялся и признался Шиблави, так и не прозвучала.

Решение суда стало роскошным подарком на день рождения — 1 апреля несудимому Шиблави исполнится 26 лет. А еще пару недель назад в апелляции Верховный суд Татарстана не нашел оснований отпускать иностранца из-под ареста. Тогда Ахмед Шиблави просился под домашний арест. «У меня отец приехал из Ирака, один здесь живет, за ним никто не ухаживает. А ему почти 62 года», — говорил он. И уверял — скрываться от правосудия не намерен, в том числе потому, что загранпаспорт изъят следствием.

Сегодня суд Ахмед Шиблави покинул свободным человеком. Будет ли прокуратура оспаривать решение райсуда о таком финале громкого дела, расскажет «Реальное время.