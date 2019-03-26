«Я оказываюсь на полу, и начинаются удары»: суд продолжает рассматривать дело казанских неонацистов

В Верховном суде допросили свидетелей по делу об убийстве студента из Чада в присутствии присяжных

Фото: Олег Тихонов

Разросшееся дело об убийстве студента юрфака из Чада продолжает рассматриваться в Верховном суде республики. На прошедшем в понедельник заседании суд допросил свидетеля по делу казанца Тимура Колыгина в присутствии присяжных. Видео избиения мужчины в переходе, на котором потерпевший узнал себя, показали присутствующим, в том числе четверым подсудимым из экстремистской ячейки «Национал-социалистическое подполье России». Подробности — в материале «Реального времени».

Группа людей в капюшонах

Подсудимые Руслан Архипов, Ростислав Малахов (также известный как Петр Ермолаев), Роман Халилов и Адель Аскаров, единственный из подсудимых находящийся под подпиской о невыезде, ранее ходатайствовали об участии в процессе присяжных. Суд ходатайство удовлетворил.

Как ранее писало «Реальное время», следователи полагают, что группа создавалась для преступлений против выходцев с Кавказа, Азии и Африки и возбуждения ненависти к ним. Следователи проверяют причастность этой группы казанцев к нескольким покушениям и убийству студента из Чада.

На заседании допросили двоих свидетелей со стороны гособвинения. Первым пригласили 35-летнего индивидуального предпринимателя Тимура Колыгина, которого несколько неизвестных избили в декабре 2016 года. По рассказу потерпевшего, вечером, около 20 часов, 19 декабря он возвращался домой со стороны Савиново через подземный переход, пересекающий проспект Ямашева, когда на него напали сзади и нанесли несколько ударов по голове: «Я в этот момент начинаю отключаться, у меня мутнеет перед глазами, я ничего не вижу, начинаю скатываться по стенке. В этом состоянии я оказываюсь на полу, и начинаются множественные удары по корпусу, по боку».

Колыгин заверил, что эти «множественные удары не мог нанести один человек», и предположил, что избивали двое, еще один снимал все на камеру: «Удары продолжаются, в какой-то момент я начинаю видеть, и единственное, что выхватывает зрение — силуэты фигур и фигура, снимающая на камеру». Далее неизвестные убежали, продолжил Колыгин, а прохожие помогли ему встать. Он отправился в полицию и больницу.

Колыгин заверил, что эти «множественные удары не мог нанести один человек», и предположил, что избивали двое, еще один снимал все на камеру. Фото Олега Тихонова



На вопрос, не видел ли он кого-то в переходе, пострадавший сообщил, что заметил у стены перехода небольшую группу людей в черной одежде с капюшонами. По его словам, это нетипичное поведение в морозную погоду: «Зацепился глаз, показалось достаточно странным: это не то место, где согреваются».

На вопрос стороны защиты, с чем пострадавший связывает нападение, тот ответил: «Скорее всего, усмотрели схожесть с представителями Кавказа». Ранее на вопрос судьи Колыгин сообщил, что по национальности он русский.

По результатам судмедэкспертизы, Колыгин получил семь небольших ран на голове, на которые пришлось наложить швы, а также в поясничной области, грудной клетке, зачитывал представитель гособвинения Магданов. «Эти повреждения нанесли кратковременный вред здоровью на срок не более трех недель, образовались от действия тупого твердого предмета (предметов)», — продолжил он, к тому же не исключено, что получил эти раны Колыгин 19 декабря.

Диск с записью избиений

Магданов представил суду диск из протокола осмотра объектов. «Был обнаружен конверт, при вскрытии которого был обнаружен диск CD-R белого цвета», — рассказал он.

При попытке показать содержимое диска присяжным и участникам заседания возникли технические сложности, и 10-минутной заминкой воспользовался адвокат Халилова Пшеничников. Он попросил перед показом видео, записанного на диск, установить точное время и дату записи. Подсудимые, по его словам, не видели материал, и поэтому адвокат попросил сначала продемонстрировать видео им.

Магданов представил суду диск из протокола осмотра объектов. Фото Ирины Плотниковой



Выяснилось, что видео было записано на диск 5 января 2017 года. По словам Пшеничникова, поскольку диск — CD-R, то данные на нем технически не могут быть изменены после записи, следовательно, это не может быть записью тех событий, о которых идет речь на заседании, а файл является подложным: «Доказательство не соответствует условиям допустимости и достоверности». Прокурор возразил, что запись была создана 19 декабря, по ней не раз проводили экспертизы, а указанная в свойствах дата не исключает достоверности доказательства.

— Данная видеозапись была создана при нападении на Колыгина 19 декабря 16 года, впоследствии эта видеозапись, по ней проводились экспертизы — психологические, лингвистические, судебно-медицинская на предмет возможности нанесения Колыгину телесных повреждений. Время, когда именно следователь смотрел, приобщил данный файл к уголовному делу — 10 января 2017 года — на наш взгляд, никакой роли не играет, — отметил гособвинитель.

После помощи технического специалиста, видео удалось открыть, и сначала его все же показали присяжным. Начинается оно с рисованного фона с датой 19.12.2016, а после начинается видеоряд: двое людей в черной одежде с капюшонами подбегают к идущему по переходу мужчине и начинает наносить удары сзади. Мужчина падает, через некоторое время начинает пытаться отбиться ногами, все еще лежа на полу перехода. Заканчивается видео картинкой — люди в разрисованных масках смотрят в кадр.

Колыгин узнал себя на записи.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что удары наносили оба человека, запечатленные на видео, скорее всего, металлическим гибким прутом и кастетом по голове и телу потерпевшего: «Раны на теле не противоречат обстоятельствам образования телесных повреждений, зафиксированных на видео», — заключил обвинитель.

Бурнашевскую попросили опознать среди трех подсудимых, находившихся за стеклом, либо в сидящем в зале четвертом подсудимом (им был Адель Аскаров — на фото), своего одноклассника. Фото Лейсан Набиевой



Второй свидетель

С 26-летним кондитером Полиной Бурнашевской, которую сторона обвинения пригласила для допроса, учился вместе с первого класса Ростислав Малахов (ранее известный как Петр Ермолаев).

Бурнашевскую попросили опознать среди трех подсудимых, находившихся за стеклом, либо в сидящем в зале четвертом подсудимом (им был Адель Аскаров), своего одноклассника. Несколько раз внимательно посмотрев на обвиняемых, Бурнашевская растерянно сообщила, что в последний раз видела Ермолаева 10 лет назад, и опознать своего бывшего одноклассника не смогла.

По ее словам, некоторое время назад они переписывались в контакте — дважды с перерывом в пару недель, более точное время Бурнашевская назвать затруднилась. Страница Ермолаева была «обезличена», сообщила свидетельница: «В ленте было что-то националистическое — на стене какие-то лозунги, надписи. Нет фото, непонятно, кто владелец». По ее словам, она добавила бывшего одноклассника в друзья, потому что он представился и пояснил, кто он.

Как пояснила свидетельница, Ермолаев задавал ей стандартные вопросы — спрашивал, не встречалась ли она с бывшими одноклассниками, интересовался ее учебой. Она поняла, что Ермолаев-Малахов в этот момент находился в тюрьме: «Ну может не тюрьма — какое-то закрытое учреждение. Он говорил, что раскаивается».

Поскольку в зале находились присяжные, судья спросил обвинение, почему Бурнашевской позволили ремарку о судимости подсудимого, на что получил ответ, что разрешения такого свидетелю никто не давал. «Идет установление места деяния. Суд обязан устанавливать обстоятельства деяния — место, способ, обстоятельства деяния. Одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, является место деяния. Свидетель опрашивается по одному из обстоятельств, поэтому я не делаю свидетелю замечания», — сказал судья Айрат Ибатуллин.

Судья спросил свидетельницу, сообщил ли Малахов-Ермолаев о том, что ведет переписку из мест лишения свободы, и не показалось ли ей странным, что в таком месте он сумел найти телефон. Фото Ирины Плотниковой

После Малахов показался Бурнашевской и спросил, как она поняла, что именно он добавлялся ей в друзья. «В переписке были затронуты темы, о которых знали только я и вы?», — спросил он, пытаясь доказать, что не обязательно с ним она вела беседу. Бурнашевская ответила отрицательно.

Судья спросил свидетельницу, сообщил ли Малахов-Ермолаев о том, что ведет переписку из мест лишения свободы, и не показалось ли ей странным, что в таком месте он сумел найти телефон. В ответ свидетель замялась: «Он что-то говорил, что он находится на исправлении, не говорил, конкретно где, но дал понять, что это что-то закрытое».

Представители защиты также пытались задавать Бурнашевской вопросы, касающиеся личности подсудимого. «Какие-то еще доказательства, кроме того, что человек представился, были?», — настаивал и сам подсудимый. Судья снял этот вопрос: «Выяснялись уже эти обстоятельства и председательствующим, не надо задавать повторно вопросы».

В конце заседания суд рассмотрел несколько ходатайств со стороны защиты — они настаивали на проведении психиатрических и психофизиологических экспертиз для некоторых свидетелей, например, матери потерпевшего Муссаева, его отца «для объективности». Представитель гособвинения на вопрос судьи отмечал, что оснований для этого нет, поэтому ходатайства суд отклонил.

В конце процесса представители защиты заявили, что суд не давал возможности задавать вопросы, и, по их мнению, задавал вопросы, из которых четко навязывались выводы. «Я задаю вопросы после защиты — вы молчали», — возразил судья.