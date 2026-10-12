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Открытие счетов цифрового рубля стабилизировалось на уровне 3–5 тыс. в сутки

09:03, 12.10.2026

Общее число открытых счетов превысило 220 тысяч, из которых около 10 тысяч принадлежат юридическим лицам. Количество операций на платформе достигло 150 тысяч

Открытие счетов цифрового рубля стабилизировалось на уровне 3–5 тыс. в сутки
Фото: скриншот сайта Центробанка

Темпы открытия счетов цифрового рубля в России после массового запуска 1 сентября стабилизировались на уровне 3–5 тысяч в сутки. Об этом kp.ru сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова.

По словам представителя ведомства, изначальные прогнозы регулятора были гораздо скромнее.

— Запуском довольны, — подчеркнула Кахруманова.

взято с сайта Центробанка

Общее число открытых счетов превысило 220 тысяч, из которых около 10 тысяч принадлежат юридическим лицам. Количество операций на платформе достигло 150 тысяч.

Оплатить цифровым рублем покупки можно в крупнейших торговых сетях, на маркетплейсах и в терминалах самообслуживания.

Массовый запуск цифрового рубля начался 1 сентября, когда крупные банки и розничные компании открыли свою инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Цифровой рубль является третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.

Ранее сообщалось, что внедрение цифрового рубля может обойтись банкам в 100 млрд рублей ежегодно. Потери связаны с сокращением эквайринговых операций по картам.

Зульфат Шафигуллин

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