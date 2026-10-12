Открытие счетов цифрового рубля стабилизировалось на уровне 3–5 тыс. в сутки

Общее число открытых счетов превысило 220 тысяч, из которых около 10 тысяч принадлежат юридическим лицам. Количество операций на платформе достигло 150 тысяч

Фото: скриншот сайта Центробанка

Темпы открытия счетов цифрового рубля в России после массового запуска 1 сентября стабилизировались на уровне 3–5 тысяч в сутки. Об этом kp.ru сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова.

По словам представителя ведомства, изначальные прогнозы регулятора были гораздо скромнее.

— Запуском довольны, — подчеркнула Кахруманова.

Общее число открытых счетов превысило 220 тысяч, из которых около 10 тысяч принадлежат юридическим лицам. Количество операций на платформе достигло 150 тысяч.

Оплатить цифровым рублем покупки можно в крупнейших торговых сетях, на маркетплейсах и в терминалах самообслуживания.

Массовый запуск цифрового рубля начался 1 сентября, когда крупные банки и розничные компании открыли свою инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Цифровой рубль является третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.

Ранее сообщалось, что внедрение цифрового рубля может обойтись банкам в 100 млрд рублей ежегодно. Потери связаны с сокращением эквайринговых операций по картам.

Зульфат Шафигуллин