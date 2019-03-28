Неэффективные траты: Минобр Татарстана купил учебники на 1,6 млрд и часть из них сразу же сдал в архив

Еще 1 млн рублей похоронили вместе с системой «Электронный фонд учебников», которую даже чиновники считают бесполезной

Счетная палата Татарстана проверила эффективность трат на школьные учебники. За 3 года из республиканского бюджета на эти цели было выделено 1,68 млрд рублей. Часть этих средств оказалась, что называется, выброшена на ветер. 88 млн рублей потратили на перевод учебников на татарский, они до сих пор не включены в Федеральный перечень учебников, значит, использовать их нельзя. На 7,4 млн в 2018 году закупили учебники для 9 класса, а в декабре их исключили из Федерального перечня, значит, и по ним нельзя будет учить. Такая же ситуация была в 2015 году. Подробности — в материале «Реального времени».

За 3 года Минобрнауки Татарстана купил учебников на 1,6 млрд

С 2016 по 2018 годы из республиканского бюджета на покупку школьных учебников было выделено 1,68 млрд рублей. Причем каждый год объем средств увеличивался примерно на 30%. Как показала проверка Счетной палаты, школы учебниками в целом обеспечены. Такой острой нехватки, которую ревизоры зафиксировали во время проверок в 2015 году, нет. Впрочем, единичные случаи выявлены, но они, по мнению аудитора Сергея Колодникова, не являются значительными.

Например, в татарской гимназии №2 Казани 11 учебников иностранного языка для вторых классов купили за счет внебюджетных средств учреждения. В школе №87 не хватало трех учебников по английскому для 3 класса, которые в ходе проверки быстро нашлись — их перераспределили из школ, где были излишки.

В школах, в опережающем режиме внедряющих Федеральные государственные образовательные стандарты, проверяющие выявили дефицит учебников для 9—11 классов. Нехватку учебные заведения покрывали за счет внебюджетных средств и бюджетов муниципальных образований. Проблема должна быть решена в 2021—2022 годах, когда новые ФГОС внедрят полностью.

Также во многих учебных заведениях проверяющие отметили значительную изношенность учебников для 1—2 классов. Большая часть их была закуплена 7—8 лет назад, а максимальный срок их использования — 5 лет.

Минобрнауки Татарстана на 2018—2019 учебный год закупило 18 224 учебника по русскому языку для 5—9 классов, всеобщей истории, географии, информатики и биологии для 9 класса на сумму 7,4 млн рублей. Фото Максима Платонова



7,4 миллиона за год потратили впустую

«Срок годности» учебника — проблема, с которой сталкиваются школы и республиканский Минобрнауки. Причем «испортиться» учебники успевают еще до того, как попадут в руки учеников.

Минобрнауки Татарстана на 2018—2019 учебный год закупило 18 224 учебника по русскому языку для 5—9 классов, всеобщей истории, географии, информатики и биологии для 9 класса на сумму 7,4 млн рублей. А 28 декабря 2018 года Минпросвещения РФ исключило все эти учебники из Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в учебном процессе.

— Деньги заплачены, а учебники не используются, — комментируют «Реальному времени» в Счетной палате.

Аудиторы считают, что в этом нет вины школ или республиканского министерства: переполох, который приводит к увеличению бюджетных трат, устраивает федеральное ведомство. Закон позволяет использовать учебники в течение 3 лет после исключения, но учителя предпочитают сразу переориентироваться на новые, а «старые» сдают в архив.

В Министерстве образования и науки Татарстана «Реальному времени» рассказали, что за последние 3 года Минпросвещения трижды вносило изменения в Федеральный перечень. «Сроки использования указываются в начале приказа, которым соответствующий учебник исключен из Федерального перечня учебников. Таким образом, учебник может использоваться в образовательной деятельности в течение указанного срока, но закупать его уже нельзя», — прокомментировала завсектором учебно-методического сопровождения образовательного процесса Министерства образования и науки РТ Лейсан Гайфуллина.

«Имеется риск дальнейшего неиспользования приобретенной литературы в связи с последующими изменениями Федерального перечня учебников», — считает Сергей Колодников. Фото sprt.tatar



Шкаф полный, а надеть нечего: как школы мучаются проблемой выбора

Похожая ситуация была с учебником математики под авторством Наума Виленкина. Его издали в 2015 году, республика закупила в огромном количестве на сумму 7,3 млн рублей, а в 2016 году учебник исключили из Федерального перечня. Правда, в 2018 году включили вновь, но учителя к этому времени успели перейти на другие программы.

Сложностей добавляет широкий ассортимент действующих учебных пособий, правда, Минпросвещения сейчас работает над созданием единого перечня школьных учебников, который исключит проблему выбора.

— Анализ и выездные проверки показали наличие многочисленных действующих вариантов учебников по отдельным предметам. На сегодняшний день в учебном процессе применяется восемь учебных линий по английскому языку, семь — по математике, семь — по биологии, шесть — по истории. Имеется риск дальнейшего неиспользования приобретенной литературы в связи с последующими изменениями Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию общеобразовательными учреждениями, — считает аудитор Счетной палаты РТ Сергей Колодников.

Отрицательным фактором посчитали в Счетной палате смену учебных планов. В менделеевской школе №1, к примеру, после изменения учебного плана не используются 156 учебников для 4 класса по предметам «Математика» и «Окружающий мир» на общую сумму 55 тыс. рублей.

На переводные учебники потратили 86,6 миллиона, но учиться по ним нельзя

Аналогичная проблема с учебниками по базовым предметам, переведенными на татарский язык. В 2015—2018 годах закупили 218,8 тыс. штук на сумму 86,6 млн рублей. До сих пор они не включены в Федеральный перечень. С юридической точки зрения, по ним учить нельзя, но фактически их используют.

Из татароязычных учебников в Федеральный перечень включены лишь учебники по татарскому языку и литературе в количестве 89 изданий. Ранее на совещании в Кабмине министр Рафис Бурганов сказал, что по переводным учебникам ведется работа: «Мы, несмотря на то, что сроки ушли и нужно заявляться заново, договоримся без дополнительного лицензирования и дополнительной оплаты весь перечень включить».

Как сообщил на совещании Счетной палаты первый заместитель Минобрнауки Ильсур Хадиуллин, сейчас подготовлена примерная основная образовательная программа по татарскому языку как государственному.



— Проекты примерных программ по родному татарскому языку и по родной татарской литературе для 1—9 классов прошли процедуру экспертизы. На основе примерных программ авторские коллективы приступили к разработке соответствующих учебно-методических комплектов, — сказал Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин признал, что система требует доработки и дальнейших финансовых вложений. Фото Романа Хасаева



В «Электронным фонде учебников» «похоронили» 1 миллион рублей

Еще один примером бесполезной траты бюджетных средств стала информационная система «Электронный фонд учебной литературы». В 2012 году в ее разработку и создание вложили более 1 млн рублей, она должна была облегчить библиотекарям заказ, учет и распределение учебников. Но сделана она была настолько «криво», что пользоваться ею никто не стал. «Программа сырая, инструкций нет. А всю вину в срыве заполнения фонда свалили на школы и районных методистов», — жаловались библиотекари в «Народном контроле». В итоге бесполезная система не работает, деньги потрачены впустую.

На совещании Ильсур Хадиуллин признал, что система требует доработки и дальнейших финансовых вложений, Минобрнауки в ближайшее время решит, целесообразно ли ее возродить или лучше «похоронить».

Счетная палата опросила 1 323 специалистов относительно «Электронного фонда учебников», половина ответили, что нет необходимости дорабатывать и внедрять программу. Вместо этого попросили расширить штат библиотекарей и методистов. Только 10% поддержали переход на цифровой формат учета и распределения учебников. Главной причиной недостатка или излишка учебников в отдельных школах специалисты назвали большое количество действующих линий учебников, частую их замену и изменение образовательных стандартов.