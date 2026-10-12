Дефицит консолидированного бюджета РФ снизился до 4,8 трлн рублей

В августе бюджет был сведен с профицитом 473,6 млрд рублей, тогда как за семь месяцев накопленный дефицит составлял 5,31 трлн рублей

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Консолидированный бюджет РФ в январе — августе 2026 года исполнен с дефицитом 4,83 трлн рублей. Такие данные приводятся в материалах на сайте Федерального казначейства.

В августе бюджет был сведен с профицитом 473,6 млрд рублей, тогда как за семь месяцев накопленный дефицит составлял 5,31 трлн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доходы консолидированного бюджета за восемь месяцев составили 52,83 трлн рублей, расходы — 57,67 трлн рублей. Федеральный бюджет за этот период был исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей при доходах 25,95 трлн и расходах 31,75 трлн рублей.

Консолидированные бюджеты регионов за январь — август исполнены с профицитом 146,7 млрд рублей, а бюджеты государственных внебюджетных фондов — с профицитом 679,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что казначейство перечислило в бюджеты РФ 877,6 млрд рублей с начала 2026 года, из них в бюджеты субъектов РФ — 208,1 млрд рублей.



Зульфат Шафигуллин