Карандаш, арбуз и гречка: влияние татар на торговлю на Руси

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 9

Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии. Предыдущие части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

III. Влияние татар на торговлю, на промышленность и на развитие характера царской власти

1. Торговля. Ввоз товаров с Востока. Восточная торговая терминология. Восточные названия металлов, минералов и растений. Пути и время проникновения в Россию культурных растений с Востока

Соловьев в своей «Истории России» говорит, что после утверждения своего господства над Русью ханы и баскаки для собственной выгоды стали благоприятствовать развитию торговли. В Орде можно было все купить, а новгородцы получили от хана грамоту, обеспечивающую их торговлю. Главными торговцами в русских княжествах были ордынцы — татары, бесермене (мусульмане вообще), армяне и сурожане (иноземцы-купцы, привозившие свои товары через Сурожское и Азовское море; Сурож — Судак в Крыму). Главным торговым путем была Волга, по которой плавали разнообразные купеческие суда восточных людей: «и кербаты, и навозки, и лодки, и учаны, и струги».

Наиболее благоприятным временем для восточной торговли было время от Калиты (1322—1341) до Дмитрия Донского (1359—1389), когда низовья Волги и Дона и все русские княжества были объединены Золотой Ордой, в состав которой они входили и которая в это время еще сохраняла свою цельность.

От времени Василия III (1505—1533) мы имеем довольно подробный перечень товаров, привозимых в Московское государство с Востока. Это были: серебро в слитках, шелк, шелковые ткани, парча, драгоценные камни, жемчуг, перец, шафран; чагатайские купцы доставляли, кроме шелковых тканей, еще лошадей и свалянные из шерсти белые материи, идущие на епанчи. Через 100 лет с небольшим торговля с Востоком значительно расширилась.

После утверждения своего господства над Русью ханы и баскаки для собственной выгоды стали благоприятствовать развитию торговли. Илл. veralline.com



При переговорах с Гольштинской компанией в 1634 году о транзитной торговле через русские земли с Персией Московское правительство оговаривало для русских купцов право закупки в Персии следующих товаров, пользующихся наибольшим спросом в Московском государстве: «всякий крашеный шелк, всяких цветов бархаты, атласы и камки персидские золотые и шелковые дороги всякие, кутни всяких цветов, зендени, кинджи (?), сафьяны, краска крутик и мягкая, миткали, кисели, вязи, кумачи, всякие выбойки, бумага хлопчатая, кушаки всякие, ревень и коренье чепучинное, пшено сорочинское, нашивки, пояски шелковые, сабли, полосы, ножи, тулунбасы, луки ядринские и мешецкие, наручи и доспехи, всякие ковры, попоны, шатры и палатки, миткалинные и бязинные (?) полсти, орешки чернильные, ладан и москательные всякие товары, и селитра...»

От этого же приблизительно времени (1637—1650) до нас дошли подробные сведения о товарах, привозимых из Средней Азии в Сибирь через Тарскую и Тобольскую таможни. Это были наиболее дешевые среднеазиатские ткани (зендени, выбойки, бязь, пестряди, мели), затем одежда (кафтаны, кушаки), некоторые сорта мехов и кожи (красные лисицы, корсаки, мерлушки), наконец, хлопчатая бумага и ревень. Таковы же были, несомненно, и товары, ввозимые из Средней Азии в Московское государство через Казань и Астрахань. В общем, торговые обороты со Средней Азией в XVII столетии составляли 1/5 московской торговли с Западом через Архангельский порт и только немногим уступали нашей торговле с Персией.

Восточная торговля обогатила русский язык и соответствующими терминами, заимствованными у татар или у других восточных народов, особенно у персов. Это — базар, бакалея, барыш, барышник, лабаз, магарыч, товар и названия мер длины и веса. Восточного же происхождения в русском языке и многие названия драгоценных камней, различных полезных ископаемых (в том числе и металлов) и многих растений, имевших оборот в восточной торговле.

Названия драгоценных камней восточного происхождения будут приведены ниже, при описании одежды, обуви и украшений. Здесь помещаем лишь перечень металлов и минералов, с которыми русские познакомились во время своих сношений с восточными странами, а также названия растений восточного происхождения и их плодов, и восточные термины, связанные с растениеводством.

Торговые обороты со Средней Азией в XVII столетии составляли 1/5 московской торговли с Западом через Архангельский порт и только немногим уступали нашей торговле с Персией. Илл. idenga.ru

I. Металлы и минералы: 1. Булат (перс.) — сталь, 2. Жесть (монг.), 3. Карандаш (тюрк.), 4. Мазут (перс.-ар.), 5. Наждак (тюрк.), 6. Нашатырь (перс.- ар.), 7. Нефть (перс.), 8. Сурьма (перс.) — антимоний, 9. Тальк (перс.-ар.), 10. Харалуг (тюрк.) — черное, вороненое железо, цветистая сталь.

II. Растения и растениеводство: 1. Айва (тур.), 2. Алыча (перс.) — род сливы, 3. Арбуз (перс.), 4. Бахча (перс.), 5. Баштан (перс.), 6. Вишня (тур.), 7. Изюм (тур.), 8. Имбирь (перс.-ар.), 9. Инжир (перс.) — винная ягода, 10. Кавун (тур.) — украинское название арбуза, 11. Камыш (тюрк.), 12. Карагач (тюрк.) — особая порода вяза, 13. Кизиль (тюрк.) — кустарник со съедобными красными ягодами, 14. Кишмиш (перс.) — особый сорт сушеного винограда, 15. Кукуруза (тур.), 16. Кунжут (перс.) — масличное растение, сезам. 17. Курага (узбек.) — сушеные абрикосы без косточек, 18. Лимон (перс.), 19. Мушмула (тур.) — южный кустарник со сладкими мучнистыми грушевидными плодами, 20. Ревень (перс.) — травянистое лекарственное растение, 21. Сабур (тюрк.) — алое, 22. Саксаул (тюрк.) — дерево из семейства маревых, 23. Самшит (перс.) — кавказская пальма, 24. Сандал (перс.-тат.) — дерево с ароматной, богатой эфирными маслами древесиной, 25. Сандорак (перс.) — ароматная смола, добываемая из африканского хвойного растения, 26. Табак (перс.), 27. Тал (тюрк.) — тальник, 28. Тут (перс.-ар.) — тутовое дерево, 29. Тютюн (тат.) — украинское название табака, 30. Урюк (тур.) — сушеные абрикосы с косточками, 31. Хна и хенна (перс.) — красноватая краска, добываемая из листьев дерева Lausonia inermis L., которой на Востоке красят волосы и оконечности пальцев, 32. Хурма (перс.) — южное дерево из семейства эбеновых, плоды которого употребляются в пищевой промышленности, 33. Чиляга (перс.) — ранний сорт среднеазиатского винограда, 34. Чинар (перс.) — платан, 35. Шала (перс.) — неочищенный рис, 36. Шафран (перс.-ар.) — растение «крокус», 37. Шептала (перс.) — сушеные абрикосы или персики с косточкой.

О времени и путях проникновения в Россию культурных растений непосредственно с Востока мы имеем следующие сведения, основанные на исторических и филологических данных:

1. Арбуз — Citrullus vulgaris Schard, родом из Африки по мнению Умикова, был завезен татарами из Средней Азии в Астрахань, откуда он потом распространился по России. О завозе его к нам с Востока говорит и его название: харбуза на персидском языке означает дыню, а у нас сделалось названием арбуза. Карпуз по-турецки значит арбуз, в переносном смысле круглый предмет, шар. Донские казаки турецкое название карпуз усвоили себе в звучании «гарбуз». Вероятно, от этого турецкого слова произошло и русское «карапуз» — шутливо-ласковое название малолетнего ребенка или толстого малорослого человека.

Мы имеем исторические сведения о неоднократных закупках в Астрахани в шестидесятых годах XVII столетия при царе Алексее Михайловиче семян различных огородных растений, в том числе и арбузных разных сортов. И уже в 1675 году секретарь Австрийского посольства Адольф Лизек отмечал, что в Москве (вероятно, в Московском государстве) арбузов и дынь родится множество отменной доброты и необыкновенной величины.

Когда в XVII столетии царь Алексей Михайлович, увлекшись садоводством, сделал попытку развести виноград в своих подмосковных садах, то он почти одновременно (в 1665 и 1666 годах) выписал виноградные кусты из Астрахани и из Киева. Илл. wikipedia.org



Золотницкий указывает, что первые арбузы в России были посеяны по указу 11 ноября 1660 года в Чугуеве (на Донце), причем предписывалось, чтобы, когда они поспеют, высылать их оттуда в Москву. Из Чугуева они распространились уже по всему югу.

Более осторожно, чем Умиков, высказывается относительно путей проникновения арбуза в Россию Танфильев: «В Россию арбуз проник, вероятно, через Персию или Турцию».

2. Виноград — Vites vinitera L. — дико растет в Закавказье. Уже в начале III тысячелетия до нашей эры он разводился в Египте, а во II тысячелетии проник в Грецию, а оттуда в Италию. Греки распространили культуру винограда в своих колониях по берегу Черного моря. Так, уже в IV и V столетиях нашей эры готы на Таврическом полуострове занимались земледелием и виноградарством. Несомненно, что отсюда виноград проник и в Киевскую Русь. Когда в XVII столетии царь Алексей Михайлович, увлекшись садоводством, сделал попытку развести виноград в своих подмосковных садах, то он почти одновременно (в 1665 и 1666 годах) выписал виноградные кусты из Астрахани и из Киева. Из Киева вместе с виноградными кустами и другими южными плодовыми деревьями прибыл и виноградный садовник, старец Межигорского монастыря Филарет, который в 1670 году был отпущен на родину и заменен старцами Лубенского Мгарского монастыря Геннадием и Анофрием. Эти вызовы садовников из южнорусских монастырей показывают, что в Южной Руси к XVII столетию садоводство и виноградарство получило уже широкое развитие.

В более широких размерах привозилась виноградная лоза из Астрахани. Так, в 1665 году астраханец Василий Микитин привез государю первые виноградные кусты, а в 1666 году было поручено садовнику Лариону Льгову приобрести в Астрахани для московских царских садов 2 000 виноградных черенков. Однако попытки развести виноград под Москвой в открытом грунте при Алексее Михайловиче дали небольшие результаты: в 1674 году в царских садах было на учете всего 14 кустов винограда, а после его смерти в его виноградном саду осталось только 9 кустов.

Более результатов дали заботы царя о развитии виноградарства и виноделия в Астрахани и по Тереку. В Астрахани у него был старый виноградный сад, которые строили русские люди еще в 1647 году, затем в Астрахани были сады, заведенные иностранцами — гольштинцем и французом. Иностранцы учили русских людей и виноделию. Уже в 1658 году из Астрахани в Москву на царский обиход было послано вина 1 206 ведер. Свежий виноград для царского стола привозился из Астрахани в патоке. В 1756 году у самой Москвы реки, под Донским монастырем, были устроены Демидовым громадные оранжереи для винограда. А в оранжереях другого богача того времени, Всеволжского, построенных под Петербургом, виноград получался круглый год, вызревая последовательно один за другим в разных оранжереях.

Эти вызовы садовников из южнорусских монастырей показывают, что в Южной Руси к XVII столетию садоводство и виноградарство получило уже широкое развитие. Илл. cyrillitsa.ru



3. Гречиха — Fagopyrum esculentum Moench. По мнению Баталина, была принесена в Россию из Азии монголами в средние века, в Западную же Европу она попала в XV или XVI столетии из Турции, почему и стала называться «турецким или сарацинским зерном». Одно из немецких названий гречихи Fatercon (тожественное латинскому Arumentum Tatarorum), чешские, украинские и мадьярские «татарка», финское Tattari, эстское tatri указывает на ее позаимствование от монголо-татар Восточной Европы. Русские названия этого растения «греча», «гречуха», «гречиха», украинское «гречка», польское «gryka», литовское «grikai», валахское «hrisk», мадьярское «haricska», означающие греческое хлебное растение, как будто и противоречит первому приведенному нами показанию о названиях, указывающих на татарское происхождение растения. Но надо иметь в виду, что слово «греческий» в данном случае имеет значение «чужеземный», «привезенный издалека». Подобным образом по отношению к кукурузе, привезенной из Америки, в Европе употреблялось название «турецкая пшеница»; англичане называют индюка Turkey, хотя родина его Америка, а отнюдь не Турция; в немецком языке вместо «романский» употребляется термин «валашский» — Walsch.

В России в юго-восточных районах гречиха называется простонародьем дикушей и татарским словом «курлук» и «кырлык». По словам Танфильева, этот вид гречихи — F. tataricum — более позднего происхождения; он растет в диком состоянии в Сибири.

Память о позаимствовании гречи у татар сохранилась в нижеследующей народной сказке, которую мы здесь приводим в изложении А. Коринфского: «Ходит в народе о гречихе старая сказка, повествующая о том, как впервые попала греча на Святую Русь. За синими морями, за крутыми горами жил был царь с царицей. На старость послал им Господь на утешение единое детище, дочь красоты несказанной. Возрадовался царь с царицей и не знают от радости, какое имя дать дочери, как ее прикликати: какое имячко ни вспоминается им, есть оно и в других семьях — то у барской дочери, другое у княжеской, то у посадского мужика в семье. Порешили царь с царицею снарядить посла, идти ему всех встречных поперечных спрашивать об имени, чтоб дать его красавице-царевне. Попалась послу старуха старая: на вопрос посла отвечает седая, что зовут ее Крупеничкою. Не верит боярин, никогда не слыхивал он такого имечка; но когда стала клясться-божиться старая, взял в толк посланец царский, что за таким-то неслыханным именем и послали его на поиски. Отпустил он старуху во Киев-град Богу молиться, а на отпуске наделял золотой казной. Вернулся посол к царю с царицею, поведал им обо всем, и нарекли они новорожденное свое дитя Крупеничкою. Взросла-повыросла царевна, надумали отец с матерью замуж ее отдавать, послали по всем царством-королевствам искать себе зятя. Вдруг — ни думано, ни гадано — подымалась орда бесерменская. Не посчастливилось царю в войне с ордой, положил он со всеми князьями-боярами на кровавом поле свою голову. Полонила орда все царство, и досталась царевна во полон злому татарину. Три года томилась красавица в тяжкой неволе; на четвертый шла-прошла старуха старая через Золотую орду из Киева — увидела полоняночку, увидав — пожалела да и оборотила царскую дочь в гречневое зернышко; спрятало ее в свою колиту да и пошла на Святую Русь. Идет старая, а царевна ей: «Спасла от работы великие, от неволи тяжкие; сослужи еще службу последнюю: как придешь на Святую Русь, на широкие поля привольные, схорони меня в землю». Просьба царевны была исполнена, но — как схоронила старуха гречневое зернышко — и учало то зернышко в рост иттить, и выросла из того зернышка греча, с семидесяти семи зернах. Повеяли ветры со всех со четырех сторон, разнесли те семьдесят семь зерен на семьдесят семь полей. С той поры — заканчивается сказка — на Святой Руси расплодилась греча».

4—5. Дыня — cocumis melo L, тыква — cucurbita pepo L. По словам Умикова, «в Россию дыня была занесена из малой и средней Азии в XII—XIII столетии; по другим источникам, дыня разводилась в России в XVI столетии и, по всей вероятности, была завезена в Россию или из Кавказа или из Ирана». Золотницкий о проникновении к нам дыни рассказывает иначе. Он говорит: «К нам дыни начали привозить в XVII столетии. Сначала их доставляли преимущественно из Англии в Архангельск, откуда их привозили в Москву, а затем стали разводить в парниках в Москве, причем дыни получались такой крупной величины, что им удивлялись даже приезжие иностранцы».

Сведения, сообщаемые Золотницким о завозе дынь из Англии, весьма сомнительны, что же касается парников в Москве, то их появление следует отнести только к XVIII столетию, когда у нас получило более широкое распространение стекло, а до стеклянных покрытий для растений у нас могли быть только паровые гряды.

Продолжение следует

Сергей Аверкиев