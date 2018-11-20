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«О порче наших нравов под воздействием татар»

07:00, 20.11.2018 6

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 1

«О порче наших нравов под воздействием татар» Фото: arzamas.academy

Три года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (18861963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем его интернировали в Россию, где он в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою машинопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

I. ВВЕДЕНИЕ

<…>

2. Мнения дореволюционных историков о влиянии татар на жизнь русского народа

За время долгой совместной жизни с татарами, сначала в положении порабощенного народа, а затем в качестве пользующихся их услугами, особенно в ратном деле, русский народ сжился с татарами, привык к ним и позаимствовал от них многое в своей жизни. Однако влияние татар на жизнь русского народа мало изучено историками. Обычно последние ограничиваются лишь рассмотрением общих вопросов о влиянии на русский народ татарского ига.

Так, Карамзин, отмечая, что многовековое господство татар благоприятствовало власти государей — развитию самодержавия, в то же время говорит, что оно имело вредные последствия для нравственности народа, содействуя «нравственному унижению людей». У русских людей, по словам Карамзина, развилась склонность к лжи и обману не только по отношению к поработителям, но и по отношению друг к другу; у них выработалось бесчувственное отношение к обидам и утратилось чувство стыда; развилось корыстолюбие; люди научились пресмыкаться и раболепствовать перед высшими и проявлять гордость и высокомерие перед низшими; утратилось чувство свободы и независимости; нравы огрубели; стали применяться в широких размерах телесные наказания; была введена смертная казнь. Одновременно с этим Карамзин отрицает влияние татар на народные обычаи, на гражданское законодательство, на домашний быт, на русский язык.

Костомаров всецело разделял мнение Карамзина о порче у русских нравов под воздействием татар. Кроме того, он приписывал влиянию татар развитие у русского народа религиозной нетерпимости. «Долгое унижение под властью чужеземцев и иноплеменников, — говорит Костомаров, — выражалась теперь высокомерием и унижением других. Освобожденный раб способнее всего отличаться надменностью». Поэтому «московские русские считали себя единственным избранным народом в вере и даже не вполне были расположены к единоверным народам — к грекам и малороссиянам: чуть только что-нибудь было несходно с их народностью, то заслуживало презрения, считалось ересью; на все не свое они смотрели свысока». Татары, по Костомарову, косвенным образом содействовали объединению Руси, развитию на Руси единодержавия и взгляда у русских царей на русскую землю как на свою вотчину, т. е. свою личную собственность.

Об отрицательном влиянии татар на нравы русских резко высказывался и Иловайский. Описывая время Ивана Грозного, он в самом Иване видит «отражение татарщины» и продукт многовекового господства татар.

По мнению Соловьева, монголы не содействовали и не препятствовали зародившемуся еще до них в северной Руси новому порядку вещей: переходу родовых отношений между князьями в государственные. Они «остались жить вдали, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешивались во внутренние отношения, оставляя все как было, следовательно, оставляя в полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них».

В своей «Истории России» Соловьев отмечает лишь большие материальные тяготы, которые нес русский народ, уплачивая не только дань — «выход», но еще и другого рода издержки на татар — «ордынские тягости и проторы». Затем он довольно подробно останавливается на развитии восточной торговли при татарах, которая должна была содействовать развитию ремесел и искусств. Далее, как бы мимоходом, в двух словах, он упоминает о заимствовании учреждения почты у татар, о вхождении татарских отрядов в состав русского войска и о сопровождении татарской охраной русских послов в Крым. Влияние татар на огрубение нравов русского народа Соловьев отрицает. Он говорит, что телесные наказания существовали везде в средние века, существовали они и во времена «Русской правды», и «нет основания предполагать, что прежде было много лучше, и чтобы в других христианских странах в описываемое время было также много лучше». Затворничество женщин у высших классов Соловьев объясняет «известной нравственной экономией в народном теле», не допуская влияния ни татарского, ни византийского.

«Карамзин, отмечая, что многовековое господство татар благоприятствовало власти государей — развитию самодержавия, в то же время говорит, что оно имело вредные последствия для нравственности народа, содействуя «нравственному унижению людей». Фото culture.ru

Бестужев-Рюмин считает вышеизложенные взгляды Карамзина и Костомарова с одной стороны и Соловьева с другой — крайностями. Он говорит о существовании следов прямого татарского влияния в административном и военном устройстве и особенно в финансовой системе древней Руси; отмечает косвенное влияние татар на развитие русской жизни, а именно: на отделение Руси Западной от Восточной, на остановку в развитии просвещения и на огрубение нравов. Но в то же время Бестужев-Рюмин указывает, что телесные наказания существовали и в дотатарский период и проникли к нам из Византии. Происхождение понятия о царской власти тоже, по мнению Бестужева-Рюмина, не следует приписывать татарскому влиянию, равно как и затворничество женщин.

Историк русского государственного права Н.П. Загоскин, отмечая взгляды С.М. Соловьева и Н.И. Костомарова на степень влияния татар на развитие русской государственной жизни как диаметрально противоположные и одинаково уязвимые со стороны научной критики, свое собственное мнение по данному вопросу выразил следующими словами: «Владычество татар способствовало развитию самодержавной власти государей Московских — об этом не может быть и спора, — но оно способствовало только развитию ее, — сама же идея самодержавия государственной власти существовала в русской земле еще задолго до погрома татарского». По мнению Загоскина, эта идея была «впервые навеяна византийскими воззрениями, принесенными греческим духовенством еще в эпоху крещения земли русской».

Забелин вопросу о развитии московского единодержавия посвятил большую статью, в которой доказывал, что московское единодержавие было обусловлено уменьем московских князей опереться на земскую силу, для чего князья стремились установить в Земле тишину и оберегать общеземские выгоды. Народные массы, которые жили в постоянных заботах о насущном хлебе и в заботах о безопасности от сильных людей, охотно поддерживали московских князей в их стремлении к единению русской земли, а последнее было связано с единовластием князей. Идея самодержавной царской власти развилась на русской почве постепенно и укрепилась, по словам Забелина, «не от татар, как поверхностно думают иные», а «от Западной Европы» через греков и итальянцев, прибывших на Русь вместе с Софьей Палеолог, невестой Ивана III.

Впрочем, Забелин, впадая с собою в противоречие, указывал и на роль татар, которую они сыграли в поддержке московских князей в их стремлении к единовластию. «Многолетний опыт, — писал он, — показывал татарам, что Москва не столько ищет завоеваний, сколько усмиряет непокорных, напр. псковичей и новгородцев… что она вообще умеет держать землю в тишине. Эти заслуги Москвы, очевидные перед всею Землею, были поддержаны и ординскими царями. Вот почему московские князья, как заботливые и надежные хозяева-домодержцы, выдвинулись вперед перед всеми остальными». Самая «тишина», по словам Забелина, была выгодна татарам, так как она способствовала «наращению населения, а, стало быть, и наращению даней, хоты бы только от одних торговых дел, в которых принимали деятельное участие и ординские купцы».

Проф. М. Дьяконов, говоря о взглядах русских историков на татарские (монгольские) влияния на русскую жизнь, причисляет к сторонникам взгляда С.М. Соловьева, не придававшему монгольскому игу решающего значения, Бестужева-Рюмина, Забелина и Владимирского-Буданова, а к сторонникам взглядов Карамзина («Москва обязана своим величием ханам») и Костомарова — профессоров: Загоскина, Энгельмана и Сергеевича. Еще дальше Костомарова, по словам Дьяконова, пошел Ф.И. Леонтович. Он на основании памятников монгольского права пытался указать целый ряд заимствований у татар (монголов) в политической, общественной и административной жизни Московской Руси. Но, добавляет Дьяконов, «автору, однако, не удалось найти каких-либо указаний на то, что в руках московского правительства действительно находились изученные автором монгольские уставы».

Но такой аргумент, высказанный Дьяконовым против Леонтовича, нисколько не является убедительным. Разве при решении вопроса о заимствованиях необходимо доказывать, что в руках у заимствующих обязательно должны были находиться соответствующие документы — письменные или вещественные памятники? Разве при решении этого вопроса за отсутствием подобных памятников недостаточно выяснить, у какого народа сходные явления возникли раньше, и знать, что данные народы были друг с другом в постоянной и тесной связи? Не правильнее ли в том случае, когда есть основания считать сходные явления возникшими самобытно, без всяких влияний и позаимствований, представлять доказательства этому положению или, вернее, предположению?

«Н.П. Загоскин <...> свое собственное мнение по данному вопросу выразил следующими словами: «Владычество татар способствовало развитию самодержавной власти государей Московских — об этом не может быть и спора, — но оно способствовало только развитию ее, — сама же идея самодержавия государственной власти существовала в русской земле еще задолго до погрома татарского». Фото wikipedia.org

Сам проф. Дьяконов в соотношениях татар к завоеванному ими русскому народу видел одни отрицательные влияния, как например, разорение страны и огрубение нравов. Татары, по мнению Дьяконова, оказали Москве положительные услуги лишь постольку, поскольку московское правительство сумело воспользоваться помощью ханов в борьбе за преобладание с другими княжениями.

Кроме указанных выше историков о влиянии татар на государственное и общественное устройство древней Руси на крупных представителей дореволюционной исторической науки высказывались еще Ключевский, Платонов, Любавский и Багалей.

Ключевский по поводу татарских влияний в своем «Курсе» ограничился только замечанием, что «ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, и даже плохо вникали в порядок, там действовавший».

По мнению Платонова, татары не изменили даже старого родового порядка княжеского престолонаследия, которое и после татарского завоевания существовало еще около 100 лет. Они также не оказали влияния и на новый зародившийся и развивающийся в XIII и XIV столетиях порядок престолонаследия, заключившийся в пренебрежении родовым единством и в развитии вотчинного наследия. Господство татар, по словам Платонова, содействовало лишь окончательному разделению Руси на две половины: северо-восточную и юго-западную.

Любавский в своей «Древней русской истории до конца XVI века» говорит только о дани, собираемой татарами. Дань эта называлась «выходом». «Это слово, замечает Любавский, как нельзя лучше характеризует ее значение. Дань эта была действительно выходом, ежегодным изъятием из народного обращения значительной части капитала, успевшего за это время накопиться в стране… Татары брали дань не натурой, как князья, а серебром, для чего обязали русских князей чеканить серебряные «деньги» с ханским штемпелем или тамгою. Благодаря этому серебро стало очень редко на Руси». (Старинный термин «выход», по-видимому, является буквальным переводом тюркского существительного чыкыш, которое означает и «выход» и «расход» и происходит от глагола чыкмак (çikmak) «выходить»).

Багалей вкратце отмечает следующие влияния татар на политическую и государственную жизнь древней Руси: усиление власти князей и эмансипацию их от власти веча; усвоение русским законодательством суровых наказаний (смертная казнь, телесные наказания), которых не знала «Русская Правда»; заимствования в области финансового обложения. Прямое влияние татар на быт русского народа Багалей отрицает. Косвенное же влияние он видит лишь в задержке культурного развития и огрубении нравов.

«Ключевский по поводу татарских влияний в своем «Курсе» ограничился только замечанием, что «ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, и даже плохо вникали в порядок, там действовавший». Фото festima.ru

В 1908 г. историк русского права С.А. Корф в своей «Истории русской государственности» монгольскому игу посвятил особую главу. Корф признает, что татарское иго оставило глубокие следы на всем строе русской жизни: «и в системе администрации, и в положении органов местного управления, и в финансах, и в государственном хозяйстве, равно и в военном деле и в военной организации; не осталась незатронутой и культурная сторона русской жизни». Корф также признает, что татары содействовали усилению княжеской власти, но отрицает их роль в развитии на Руси единодержавия и в развитии у князей стремления к «собиранию» земли. Взгляд князей на русскую землю как на свою вотчину, возникший под влиянием монгольского права, получил, по Корфу, полное развитие в русском государстве поздно, уже в так называемый московский период русской истории.

Продолжение следует

Сергей Аверкиев
Справка

С.С. Аверкиев
ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА
Казань 2015

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Составитель доктор исторических наук И.В. Зайцев
Ответственный редактор кандидат исторических наук И.М. Миргалеев
© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015
© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015
© Институт российской истории РАН, 2015
© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015
© Издательство «ЯЗ», 2015

ОбществоИстория
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 07:38
    Замечательная книга - жаль, что тираж всего 100 экземпляров.

    Без всякого сомнения Российская империя много взяла от Монгольской империи в целом и от Золотой Орды в частности.

    Несколько уточнений - автор автоматически путает понятия "монголы" и "татары".
    "Монголы" это элита Монгольской империи и Золотой Орды.
    Монголом был Чингизхан и только его потомки монголы-чингизиды могли стать ханами Монгольской империи и Золотой Орды.

    Под термином "татары" автор понимает многочисленные тюркские племена.
    Ни одно из этих тюркских племён СЕБЯ "татарами" во времена Золотой Орды НЕ называло.
    Более того монгол "Чингизхан" в самом начале своего правления вырезал племя "татар" за подлое убийство своего отца.

    Например казанские мусульмане стали называть САМИ СЕБЯ "татарами" лишь после 1920 года.

    Влияние Монгольской империи и Золотой Орды ощущается на Российской Федерации до сих пор - например жёсткая "вертикаль власти" оттуда.
    Влияние Византийской империи на РФ это второе "крыло" на котором держится Россия.

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    Анонимно 09:15

    опять у тебя все всё путают. может всё гораздо проще - ты сам всё путаешь, так как не знаешь историю?

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    Анонимно 09:16
    В переписи Казанской губернии 1897 года - указаны татары, в реестре 1748 г. в Татарской слободе посчитали татар, башкирцев и калмыков. Во всех документах, где упоминается население Казанской губернии, значатся "татары". И только по умозаключениям некоторых любителей старины татары в Казани "появились" после 1920 г. Вы действительно считаете, что мы не общались со своими родителями, бабушками и дедушками, а наши родители с прадедами? Мои деды родились до 1920 г., а прадеды 1880-х годов рождения и все были татарами. Знаю и имена своих предков и вероисповедание и национальность. Перестаньте уже нести эту чушь!
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  • Анонимно 07:59
    Каждому родителю известно что ребёнок лучше всего перенимает плохое.Так и с народами и с царями.Что такого хорошего могли мы перенять от полудиких кочевников.Дикость.Вот она и правит нами до сих пор.Не приживаются у нас западные ценности потому что народ начали дрессировать ещё при Батые.Большое спасибо за это потомкам Чингисхана и всей Золотой орде.
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    Анонимно 08:30
    Прочитайте вначале книгу, а потом пытайтесь оскорбить.
    Православный русский.

    Кстати, русская православная церковь стала активно развиваться именно благодаря помощи, "защитным" ярлыкам монголов-чингизидов.
    Многие монголы и тюрки Золотой Орды стали русскими православными святыми.

    Похоже оскорбления пишет не русский и тем более не православный.
    А какой-то провокатор без национальности и конфессиональной принадлежности.

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    Анонимно 09:38
    На единственной территории где не побывали монголы правил выборный князь Александр Невский и на площади висел вечевой колокол.Потом князь странным образом умер возвращаясь из орды.Ну а ещё через некоторое время Ваня Грозный оторвал у колокола язык да и сам колокол взял в полон посчитав что есть одно мнение правильное царское а не холопье.
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