«Влияние татар на жизнь русского народа»
Три года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем его интернировали в Россию, где он в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою машинопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.
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- Карандаш, арбуз и гречка: влияние татар на торговлю на Руси Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 9
- Батоги, правеж и кандалы: как татарские ханы научили русских пыткам и казням Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 7
- Тюркские надписи на монетах Дмитрия Донского, «мода на все восточное» и старые счеты Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 5
- «Татар и речь их любишь вверх меры, а христиан томишь без милости!» Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 3
- «О порче наших нравов под воздействием татар» Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 1