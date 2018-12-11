Как Золотая Орда научила Русь «тарханить», «тамжить» и «закабалять»

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 4

Фото: «Оборона Москвы от войск хана Тохтамыша». Миниатюра из Лицевого летописного свода ( bigenc.ru

Три года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии. Предыдущие части: часть 1, часть 2 , часть 3.

II. Влияние татар на административное управление, финансы и военное устройство русских княжеств

1. Переписи населения и его закрепощение. Межевание земель. Тарханы. Кабальные холопы

Наиболее древним позаимствованием у татар были переписи населения. Первая монгольская перепись была произведена еще при великом князе Ярославе Всеволодовиче жителям Киева в 1245 году. При преемнике Батыя, хане Берке (1255—1266), в 1257 году были переписаны земли Суздальская, Рязанская и Муромская, а в 1269 г. — жители Новгорода. В 1273 г. при хане Менгу-Тимуре (1266—1280) упоминается в летописях в последний раз о повсеместной переписи населения в России, но, вероятно, эта перепись была не последней, так как в ярлыках, даваемых русскому духовенству ханами, есть указание на то, что переписи населения на Руси производились даже в XIV веке.

Татарские переписи послужили началом к закрепощению на службу государству всех групп населения: служилых людей, посадских и крестьян, которые вынуждены были нести в пользу государства известные обязанности. Крепостничество, как показывает профессор Леонтович, было введено на Руси под прямым влиянием татар, как следствие их финансово-административной политики. Оно существовало у монголов еще при Чингисхане и держалось затем и в Золотой Орде, где, кроме духовенства и тарханов, все несли государеву службу. Леонтович поясняет, что у монголов подлежали переписи курени (огнища) или котлы, около которых и группировались жившие вместе ближайшие родичи. Главы таких огнищных групп и были прикреплены к таким куреням в качестве тяглецов, ответственных за исправность своего огнища в ратном деле, в уплате податей и прочих повинностей, и не имели права откочевать от своего родового союза — десятка, сотни и прочих подразделений.

Подобно этому учреждению монголы, введя на Руси подворную перепись населения, и группировали его по тепловым дворам, соответствующим монгольским куреням, учитывая при этом глав семейств, которые стали называться «численными» или «письменными» людьми. Исчисление населения по семьям сохранялось в русских княжествах больше сотни лет, как это видно из жалованной грамоты велиеого князя Олега Рязанского Ольгову монастырю 1356—1387 гг.

Когда сбор дани в пользу татар перешел в руки русских князей, то последние время от времени сами стали устраивать переписи населения. «Переписанное население, — говорит Милюков, — организовывалось в податные «сотни», каждою из которой заведовал местный начальник — «сотник». Записанные в книги плательщики составляли сословие «письменных» или «тяглых» людей, которых строго запрещалось принимать в другие сотни, кроме той сотни, к которой «они тянули дань». Податной единицей уже в очень давнее время было земледельческое орудие «соха», приравнивавшееся к двум работникам. Так, в 1276 году великий князь Василий Ярославич привез дань хану «по полу-гривке о сохи или с двух работников». Затем соха в Московском княжестве стала приравниваться к 32 рабочим, при Иване IV она была приравнена к определенному количеству земли, а в XVII в. московское правительство уже перешло к подворному обложению в его чистом виде.

Здесь уместно отметить и о татарском влиянии на приемы межевания земли в древней Руси, о чем говорит профессор Лаппо-Данилевский, находя указание на это влияние в «Повести об ордынском царевиче Петре». Царевич Петр, по принятии им христианства во второй половине XIII столетия, поселился в Ростове, где он решил построить на берегу Ростовского озера церковь во имя св. Петра и Павла. Для этой цели ему надо было приобрести у ростовского князя землю. Князь для того, чтобы отвести Петру соответствующее количество земли, «повеле… извлещи вервь от ворот до воды и от ворот до угла, от угла возле озера, ее место великое». Петр при этом подсказал князю: «да повелиши, княже, ров копати, яхо же в Орде бывает, да не будет погибели месту сему», и «граждане… в тот час ископати ров». Здесь мы видим указание на известный татарам прием строгого ограничения измеряемой площади надежным мероприятием — искусственной межой.

Влияние татар на развитие русского межевания признает и историк русского межевания И.Е. Герман.

Писцовая книга конца XV века. Фото tatarincevo.ortox.ru

Одновременно с появлением на Руси «численных» или «тяглых» людей в русских княжествах появились и «тарханы», т. е. лица, освобожденные от податей и других повинностей в пользу государства.

Институт родовой зависимости (genti ad scriptio), существовавший у монголов и заключавшийся в закрепощении роду всех его членов, что было связано с несением обязательного, бессменного родового тягла, освобождал от этой зависимости только верховных вождей-ханов, духовенство и лиц, получивших это право за важные ратные подвиги или иные не ратные заслуги. Люди, освобожденные от родовой зависимости, назывались у монголов дарханами, или тарханами. Тарханство для знатных людей выражалось в свободе от несения обязательной личной службы, а для простолюдинов — в освобождении от податей и других тягловых обязанностей. Понятие тарханства и само слово «тархан» было заимствовано русскими у монголов. Все грамоты, по которым отдельные лица на Руси стали получать полное освобождение от «тягостей суда и дани», получили названия тарханных или, просто, тарханов. Льготные грамоты от податей назывались по-русски также «обельными», а понятие «освободить от податей» выражалось термином «обелить», или татарским словом «старханить». Хотя тарханы и были отменены царским Судебником 1550 г., но они просуществовали до второй половины XVII столетия и были уничтожены указами царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича.

При татарах возникла новая категория несвободных людей, получивших название кабальных холопов. Кабальные холопы — это должники, поступившие на службу к кредитору и личным трудом оплачивавшие проценты по займу. Уплатив свой долг, кабальный холоп освобождался от зависимости своего хозяина и вновь становился свободным человеком. Арабское слово «кабала» означало у арабов договор купли-продажи, а у татар оно получило значение заемной расписки. Заемные расписки или кабалы появились у нас в конце XIII века. Так как практически уплатить долг должнику, труд которого шел только в уплату процентов, было почти невозможно, то кабальное холопство прекращалось для них только со смертью их господина. Слова «кабала» в смысле полной рабской зависимости и «закабалить» в значении поработить, поставить от себя в полную зависимость, бытуют в нашем языке до настоящего времени.

Репродукция гравюры «Крестьяне в летней одежде». Фото russian7.ru

2. Десятина ясак. Откупная система. Таможенные сборы. Ям. Кормление. Казна и казначеи

Главным видом дани, собираемой монголами с покоренных ими народов, была десятина, или ясак. Когда татары появились на Руси, они, по словам Новгородской летописи, «послаша послы… к князем Рязанским, просяче у них десятины во всем: и в людях, и в князех, и в коних, во всяком десятое». Такую дань они собирали с русского населения в первые годы своего владычества над Русью. Собиралась она первоначально натурой. По свидетельству Плано Карпини, наместник Батыя в России уводил в Орду людей, а остальных пересчитал, приказав, чтобы всякий, старый и малый, бедный и богатый, платил в виде дани шкуры белого медведя, черного бобра, черного соболя, лисицы и хорька. Затем эта дань была переведена на деньги, но русские князья, позаимствовав этот вид дани от татар, сохранили ее в натуральном виде для народностей Поволжья и Сибири, оставив для нее и татарское название «ясак». Ясачный сбор просуществовал в Сибири с различными видоизменениями до XX столетия и был окончательно отменен лишь великой Октябрьской Революцией.

Уже в первые десятилетия своего господства над Русью татары начали собирать дань с русского населения при помощи откупщиков. Насилия, производимые последними, вызывали против них восстания в целом ряде городов Ростовской земли, как свидетельствует об этом летопись под 1262 г.

Институт откупов, т. е. предоставления государственной властью частным лицам — откупщикам — за известное вознаграждение права взимать налоги с населения в свою пользу, возник у монголов и получил широкое развитие в царствование императора Гуюка (1241—1248) под влиянием реформаторской деятельности заведующего финансами Монгольской империи купца-магометанина Абдур-Рахмана. Будучи усвоена русским правительством, эта система в дальнейшем стала широко применяться в Московском государстве, особенно с XVII века, и просуществовала в России до 1860 года в виде отдачи на откуп питейного сбора, т. е. права продажи крепких напитков.

От татар же, одновременно с десятиной, была заимствована и система косвенных налогов — таможенных сборов. Так, в Новгородской летописи под 1257 годом мы читаем: «хотят татарове тамгы (пошлины) и десятины». Таможня — учреждение, возникшее из практики взимания налогов с привозимых на рынки товаров. Современное татарское слово «тамга» значит: «метка», «печать», «клеймо». В ярлыке Менгу-Тимура (1267 г.) это слово употреблено в значении подати, в документах XIV века оно встречается в значении торговой пошлины, клейма, печати. XVI век сохранил нам глагол «тамжить» — «ставить клеймо, печать», откуда и произошло современное слово таможня.

Миниатюра из Радзивилловской летописи. Илл. wikipedia.org

К татарам восходит и особый вид налога, собираемый ими для поддерживания почтовой организации в Орде, а впоследствии поступивший в княжескую казну. Этот вид налога назывался татарским словом «ям», которым позже на Руси стали называться и почтовые учреждения «ямы», о которых будет сказано ниже.

Леонтович считает позаимствованием у татар и систему вотчинных кормлений и промысловых регалий, так называемых «путей». Кормлением, как известно, называлась система местного управления в княжеской Руси, при которой служилые люди, назначавшиеся на административные должности, за свою службу получали, вместо определенного денежного вознаграждения, часть доходов с подведомственного им населения. Старинное слово «путь» равносильно нашему «доход» (от слова «доходить»). Путный боярин имел право на получение дохода с известных княжеских статей, которые назывались путями. Кормление у монголов практиковалось издавна, а монгольские ханы и другие родоправители исстари удерживали за собою монопольное право на известные промыслы — ловитвы и прочие — по определенным кучевым «путяи».

Арабское слово хазина — «сокровище», «сокровищница», известное от персов еще половцам в форме казна (откуда половецкое казнацы — «казначей») обычно относится к татарским заимствованиям XIV века — 1379 г. Во времена домонгольские княжеская казна хранилась у ключников и тиунов, которые были по большей части княжескими рабами. Казна князей состояла из платья и драгоценных металлов и называлась просто именьем. Так, например, в Ипатьевской летописи под 1154 годом говорится, что киевский князь Ростислав «каза нести именье отца своего пред ся, и порты, и золото, и серебро». У московских князей появилось слово «казна», когда она стала богаче и разнообразнее: кроме платьев и изделий из золота и серебра, в ней мы находим иконы, драгоценные камни (лалы и яхонты), соболей и разную шелковую и иную «рухлядь». Одновременно со словом «казна» было позаимствовано от татар и слово «казначей».

Вместе с новым названием прежние ключники получили и новые обязанности. При Иоанне III должность казначея уже делается почетной и поручается придворным чинам. В XVI столетии казначеи не только хранили государеву казну, но и ведали государевы доходы и расходы, получали подати и оброки; они ведали делами о холопстве и вели книги с записями актов на холопов; они ведали также суд, имея в этой области широкие права; наконец, они принимали участие в переговорах с послами. Конечно, это обилие функций, которые выполняли казначеи в XVI в., им было поручено не сразу, и должность казначея осложнялась постепенно, и в связи с новыми обязанностями, которые стали возлагаться на ключников, потребовались и новые слова для обозначения их должности и предмета их ведения.

Продолжение следует

Сергей Аверкиев