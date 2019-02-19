Батоги, правеж и кандалы: как татарские ханы научили русских пыткам и казням

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 7

Фото: historic.ru (Наказание батогами. Рисунок из альбома Э. Пальмквиста, 1674 г.)

Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии. Предыдущие части: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

II. Влияние татар на административное управление, финансы и военное устройство русских княжеств

5. Карательные мероприятия. Русские уголовные законы в старину. Уголовное законодательство татар. Казни русских князей. Батоги. Правеж. Членовредительство. Устрашающие наказания. Кандалы

Развитие в Московской Руси различного рода телесных наказаний, сопровождающихся страшной жестокостью, большинство историков объясняет влиянием татар. Противником этого мнения был С.М. Соловьев и автор «Русского уголовного права» проф. Сергеевский. Как бы то ни было, следует отметить, что усиленное распространение телесных наказаний в России началось с XIV столетия, то есть после татарского завоевания.

В «Русской правде» главными наказаниями являлись денежный штраф — вира, затем продажа в рабство и, наконец, изгнание — «поток». Здесь были, впрочем, и зачатки пыток: испытание огнем, железом и водой.

Судебник, разворот (список начала XVI века). Фото Wikipedia / Shakko



Судебники 1497 и 1549 годов главным орудием наказания установили кнут, причем наказание кнутом в XV веке, совершавшееся всенародно на торговых площадях, получило от этого времени название торговой казни. Кнут как орудие наказания был известен в русских княжествах еще до татарского ига, а само слово «кнут» объясняют позаимствованием из шведского языка, что указывает на норманнское влияние.

Уложение 1649 года внесло в систему карательных мероприятий большое разнообразие: здесь мы встречаем сожжение, окопание заживо в землю, залитие горла расплавленным металлом, отсечение рук и ног, обрезание губ и носа, выколотие глаз и т. п. Характерно, что на появление в Уложении этих статей оказали влияние не татары, а Византия с ее номоканонами, проникшими на Русь вслед за принятием христианства и еще в до монгольский период переведенными на славянский язык. Среди этого большого разнообразия наказаний нормандский кнут занял в уложении первое место. По подсчетам проф. Сергеевского, он упоминается в уложении в 140 статьях.

После Петра I уголовное законодательство стало заимствовать карательные мероприятия с Запада, и у нас появились шпицрутены, кошки и линьки (последние два вида наказаний — для флота).

Чтобы выяснить долю влияния татар на выработку карательных мероприятий в старой России, следует просмотреть, какие наказания татары употребляли в своих областях.

Основным руководством для поведения в различных случаях жизни для монголо-татар были законы Чингисхана, носившие название «Великой ясы». Законы эти были суровы, но не жестоки. Они дошли до нас в виде фрагментов в сочинениях восточных писателей. Из 33 обнаруженных европейскими учеными фрагментов 11 предписывают для виновных безусловную смертную казнь, один устанавливает наказание палками, а иногда и смертную казнь и еще один — штраф, а в случае несостоятельности повелевает виновного «зарезать самого, как барана». О смертной казни и наказаний палками у монголо-татар говорят и европейские путешественники. Палками же они добивались сознаний и у подозреваемых в преступлении. Палки были любимой мерой наказания и у крымских татар. Род смертной казни в законах Чингисхана, судя по дошедшим до нас фрагментам, указан не был (предается смерти, подвергается смерти, наказывается смертью), и только в двух случаях говорится о том, что виновного надо «зарезать самого». Поэтому умерщвление человека, приговоренного к смерти, по-видимому, происходило как попало, стихийно, в зависимости от настроения и характера судьи или даже палача.

Правеж. Рисунок из альбома Э. Пальмквиста, 1674 г. Фото helperia.ru



Вот какие известия о роде смертной казни, которой были подвергнуты во время монгольского ига наши князья, оставили нам наши летописи и западноевропейские путешественники: в 1246 году в Орде был убит черниговский князь Михаил. По словам Плано Карпини, телохранитель Батыя, по приказанию последнего, бил князя пяткой в живот против сердца до тех пор, пока Михаил не скончался. В 1270 году рязанский князь Роман Олегович был казнен татарами в Орде за хуление хана и татарской веры следующим образом: татары отрезали ему язык, потом пальцы на руках и на ногах и, наконец, голову, которую воткнули на копье. В 1319 году в Орде был казнен тверской князь Михаил Ярославович по доносу на него московского князя Юрия Даниловича. Во время суда его держали в ручных колодках, а на суд вызывали с тяжелой колодой на шее и выставляли в таком виде на позор на торгу. Во время его казни его предварительно ударили о стену, затем, повалив на землю, нещадно топтали ногами, после чего один из палачей ударил Михаила большим ножом под ребро и вырезал сердце. В 1339 году в Орде был казнен Александр Михайлович Тверской, соперничавший с Иваном Калитой Московским: татары разняли его на части, «по суставам», вместе с сыном. Какие же телесные наказания можно отнести на счет татар? Прежде всего, вероятно, палки, или по-русски батоги.

О палках как о наиболее распространенной мере наказания у татар рассказывает писатель середины XV столетия Михалон Литвин. Возможно, что это карательное мероприятие татары позаимствовали у китайцев еще в то время, когда существовала единая монгольская империя, основанная Чингисханом. У русских сближение с Крымом началось во второй половине XV столетия. Но батоги стали применяться за мелкие провинности только в XVI веке, а свое широкое применение они получили уже в XVII столетии.

Русские батоги представляли из себя длинные палки толщиной в палец. При наказании ими виновного клали на землю лицом вниз, один из исполнителей наказания садился в головах наказуемого, обхватив его шею коленками, другой садился на ноги, а третий бил по спине батогом. Битье производилось или по голому телу или через рубашку.

Сродным с батогами наказанием был правеж. Так называлось наказание палками, тростью или прутом, применявшееся главным образом к должникам и злостным неплательщикам налога. Во время правежа били по обнаженным икрам или, как сообщает Балтин, по щиколоткам и пяткам. Правеж производился у присутственного места каждый день, пока не выплачивался долг или не проходил месячный срок, назначенный для правежа. Обычно правеж продолжался от солнечного восхода до 10—11 часов утра, причем каждый должник подвергался правежу по часу в день. Часто наказуемых приходилось отвозить домой на телегах. Правеж являлся мерой взысканий, позаимствованной у татар. Сведения о его применении в России восходят, по Тимофееву, к XVI столетию, а по Срезневскому, к началу XV века.

Отправление на казнь Степана Разина. Английская гравюра. 1670-е гг. Фото wikipedia.org

Битье палками по пяткам или подошвам как наказание существовало на всем мусульманском Востоке до самого последнего времени. Оно было в большом употреблении и в школах. Самое орудие наказания называлось фалакой. Фалака состояла из длинной палки с веревкой, привязанной к ее концам. Между палкой и веревкой продевались ноги наказуемого и поднимались на фалаке для нанесения ударов по голым пяткам или подошвам.

Правеж в России был уничтожен Петром I указами 1711, 1720 и 1722 годов, но в царствование Анны Иоанновны снова был восстановлен и окончательно был уничтожен уже при Елизавете Петровне.

Тимофеев, автор «Истории телесных наказаний в русском праве», относит к татарскому влиянию отсечение носа в виде наказания. Он приводит в виде примера отсечение носов при Александре Невском в XIII веке и при Василии Темном в XV веке за государственные преступления. В XVI столетии, по сообщениям иностранцев, носы отсекались за кражу, а по уложению 1649 года за употребление табака. Однако в подтверждение своего мнения Тимофеев никаких доводов не приводит, и этого вида наказания у татар ни из каких источников мы не знаем.

Было ли характерным для татар наказанием вырезывание языка, которое они применяли к рязанскому князю Роману Ольговичу, сказать трудно. Таким наказанием грозил Татищеву еще Иоанн III, а в 1545 году у Афанасия Бутурлина был отрезан язык за «невежливые слова». Вырезывание языка практиковалось в России в XVI и XVIII столетиях.

Рассечение тела на части, по отдельным членам, которое применили татары при убийстве князей Романа Ольговича Рязанского и Александра Михайловича Тверского вместе с сыном, возможно, было прототипом четвертования, то есть последовательного отсечения у присужденного к смерти рук, ног, а затем головы. Четвертование, равно как и посажение на кол как карательные мероприятия, хотя и не упоминаются в Уложении, но были на практике уже давно: в 1497 году были четвертованы в Москве, по повелению в.к. Иоанна III, сторонники сына его Василия, в первой половине XVII столетия четвертованием был казнен самозванец Анкудинов (лже-Шуйский) и при Алексее Михайловиче Степан Разин. В 1598 году был посажен на кол атаман «воровских казаков», в 1606 году — мятежник Аничкин, а в 1614 году — сообщник Марины Мнишек Заруцкий.

Воинский устав Петра I, 1716 год. Фото Sergeev Pavel / wikipedia.org

При Петре I все виды жестоких казней достигли своего апогея. Мстительная болезненная фантазия законодателя изыскивает наиболее мучительные способы наказания, а также и такие, которые рассчитаны на устрашение народа. Воинский устав 1716 года санкционирует четвертование и колесование и назначает широко даже посмертные казни: убитого на дуэли вешают за ноги, труп самоубийцы палач волочит по улицам, после чего бросает его в «бесчестном месте». В 1696 году по приказанию Петра I совершена была казнь над умершим за 13 лет перед этим боярином И.М. Милославским: его тело было выкопано из могилы, привезено на телеге, запряженной свиньями, в знаменитый Преображенский приказ, где оно было облито кровью казненных и затем рассечено на части. Любимым наказанием Петра I было вырезывание ноздрей. В его бумагах остались собственноручные заметки о том, чтобы инструмент для вырывания ноздрей был устроен так, чтобы он вырывал мясо до кости.

Эти жестокие казни и наказания, рассчитанные на устрашение населения, продолжали и при ближайших преемниках Петра I: сожжение на костре, закапывание в землю, наказание кнутом и ссылка на каторгу, наконец, повешение за ребро. Последний вид казни был подтвержден в 1731 году, и даже в 1775 году, в царствование Екатерины II, поклонницы гуманных идей Беккарии и Монтескье, при подавлении пугачевского восстания, граф Панин приказал во всех селениях, которые бунтовали, поставить… по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания за ребра.

Так как наибольший расцвет телесных наказаний и устрашающих жестоких казней приходится на то время, когда Россия окончательно повернулась лицом к Западу и спиной к Востоку, то, казалось бы, ясно, что обвинять татар в развитии на Руси телесных наказаний и жестоких казней не приходится. Из рассмотренных вышеприведенных случаев убийства в Орде русских князей, засвидетельствованных летописями, можно вывести заключение, что для осужденных татарами на смерть не был установлен вид казни и виновных лишали жизни, как придется.

В случае с Михаилом Ярославичем Тверским мы видим, что во время суда на него надевали ручные колодки и выставляли на позор с тяжелой колодой на шее. По-видимому, этот вид наказания — держать человека в колодках — и можно было бы отнести на счет татарского влияния, равно как и описанные выше правеж и батоги. Подтверждением сказанному о колодках как будто служит арабское слово кандалы, усвоенное русским законодательством и заимствованное у турок. (Арабское двойственное число «кайдани» от единственного «канд» — «узы, оковы» — было заимствовано турками через итальянцев и употреблялось в форме «кадана» в значении «ножные кандалы»). Однако ни деревянные колодки, ни железные кандалы нельзя считать позаимствованием у турецких народов. «Клады» (колодки) и «железа» (сковы) издавна применялись на Руси как мера пресечения побега пленников и лиц, обвиняемых в преступлении или уже присужденных к наказанию. Таким образом, русское законодательство позднейшего времени позаимствовало у турок не самый род наказаний или меру пресечения побега, а только видоизмененное его название.

Продолжение следует

Сергей Аверкиев