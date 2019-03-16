Скандалы недели: права «Барбоскиных», взятка за дипломы вузов и борьба АСВ за конкурсную массу ТФБ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе казанская предпринимательница пошла на мировое соглашение с правообладателем мультфильма «Барбоскины». Частный детсад «Счастливое детство» выиграл суд у правительства Татарстана. Завершилась неделя расследованием уголовного дела о взятках за дипломы четырех вузов — КНИТУ-КАИ, Казанского медуниверситета, КНИТУ-КХТИ и ТИПКА. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

За взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение

В начале недели Верховный суд Удмуртии отправил Александра Копытова, устроившего взрыв газа в ижевской девятиэтажке в ноябре 2017 года, на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Оглашение постановления суда по уголовному делу проходило практически в пустом зале. 27-летнего подсудимого на заседаниях не было, так как он уже проходит принудительное лечение в Республиканской клинической психиатрической больнице. Ни пострадавшие от взрыва жители, ни родственники погибших на оглашение приговора также не пришли, так как решение судьи Сергея Колегова было ожидаемым.

Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2017 года Александр Копытов «на почве личной неприязни к жителям дома», в котором проживал сам, в 11.43 в своей квартире на третьем этаже отсоединил газовый шланг от газового крана на отводе газовой трубы, открыл газовый кран, чем обеспечил свободное поступление бытового газа в помещение квартиры и его смешение с воздухом. Затем он закрыл окна, оставил включенным холодильник и уехал на дачу. Подробности оглашения судебного решения — в материале «Реального времени».

В начале недели Верховный суд Удмуртии отправил Александра Копытова, устроившего взрыв газа в ижевской девятиэтажке в ноябре 2017 года, на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Фото Михаила Красильникова

Виновный в смертельном наезде на пешеходов вновь на больничной койке

Второй раз отложили суд над 70-летним Дамиром Гатиным, который полгода назад насмерть сбил на проспекте Ибрагимова 36-летнюю Наталью Холкину с 10-летней дочкой, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Мицубиси Паджеро», дожидающийся судебного разбирательства под домашним арестом и перенесший вскоре после трагедии инсульт, вновь оказался на больничной койке, и, по словам его сына, врачи относительно его выздоровления дают не лучшие прогнозы. Получив справку из больницы, суд приостановил дело до выписки Гатина.

В первый раз — 19 декабря — судебное заседание не состоялось, потому что следствием было допущено процессуальное нарушение: в обвинительном заключении указали статью, но забыли указать пункт. Выяснилось это в суде: представитель прокуратуры Московского района сообщил, что хотя обвинительное заключение прокуратурой Московского района утверждено, конкретизировать обвинение невозможно. И дело из зала суда вернули в прокуратуру. Подробности — в материале «Реального времени».

Игорь Комаров призвал удерживать талантливую молодежь в регионах

Как удержать талантливую молодежь в регионах, во вторник обсуждали в Ижевске на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО — «О реализации в регионах ПФО мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению». Полпред Игорь Комаров отметил необходимость создания стратегии работы с талантливой молодежью, чтобы ее потенциал мог быть раскрыт в полную силу и нашел применение. По его словам, в каждом регионе ПФО есть свои методы работы, при этом полноценная система, начиная с выявления одаренных детей в юном возрасте, помощи в их развитии, получении качественного образования и заканчивая трудоустройством по выбранной профессии, создана в Татарстане. Успешным опытом в этой части на заседании совета уже в режиме закрытых для прессы дверей поделились президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Очередное заседание в арбитраже, где опрашивали экспертов «Средне-Волжского экспертного бюро» Юлию Рослякову и Александра Фалалеева, прошло при полном аншлаге и длилось около двух часов. Фото Васили Ширшовой

Борьба АСВ за конкурсную массу ТФБ усиливается

Пострадавшие вкладчики с неослабевающим вниманием продолжают следить за судебным спором о дате неплатежеспособности «Татфондбанка». Очередное заседание в арбитраже, где опрашивали экспертов «Средне-Волжского экспертного бюро» Юлию Рослякову и Александра Фалалеева, прошло при полном аншлаге и длилось около двух часов. Напомним, одним из основных аргументов аудиторов в тяжбе «Татэнергосбыта» и АСВ о том, что банк оставался платежеспособным до 8 декабря, а не до 29 ноября 2016 года, как установили в АСВ, является письмо от 6 декабря того же года об отзыве платежки Зеленодольского завода им. Горького на 220 млн рублей. На кону не только 1,5 млрд рублей, за которые бьются энергетики, — еще многие крупные татарстанские компании спасали свои средства из «тонущего» банка в указанный период. Так что если дату платежеспособности удастся отодвинуть на более поздний срок, конкурсная масса потеряет миллиарды рублей. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

«Конкурсник» «Татфондбанка» АСВ также продолжает борьбу против упрощенной схемы банкротства близкого к «Нэфису» завода СМС, чтобы не допустить потерь для конкурсной массы «Татфондбанка» ценой в 3,4 млрд рублей. Ранее «Реальное время» писало, как стартовала процедура признания финансовой несостоятельности ЗСМС по заявлению тверской компании «Анкор» с суммой требований 355 тыс. рублей. Тогда же «конкурсник» ТФБ уже высказывал свое отношение к истцу: никому не известная тверская фирма, скорее всего, «подставной казачок», с помощью которого должник избежит уплаты всех долгов, и права кредиторов ТФБ будут нарушены.

Основным доводом для претензий АСВ было то, что долг завода перед «Анкором» выкупил сам учредитель завода — Юрий Ляшенко (экс-совладелец «Нэфиса»). ТФБ, желая взять банкротство ЗСМС под свой контроль, также выкупил этот долг, перечислив деньги в адрес «Анкора» через тверского нотариуса. Подробности — в материале «Реального времени».

Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям обсудили на этой неделе на заседании комитета Госсовета Татарстана. Фото gossov.tatarstan.ru



Многодетным семьям дали участки без коммуникаций

Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям обсудили на этой неделе на заседании комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Выяснилось, что на 1 марта в регионе более 50 тысяч многодетных семей были включены в списки на получение участков. Но счастливчиков, которые сумели построить на выделенной земле дом, оказалось в разы меньше. Например, в поселке Каймары возведено всего 12 домов, хотя участков выделено больше 100, а в Сокурах не построено ни одного. Как рассказал первый замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев, Казанский исполком ведет работу по выделению участков в поселках Сокуры (177 га), Каймары (53 га).

Кроме того, планируется сформировать еще более 2,5 тысячи земельных участков. Семьи, имеющие пятерых детей, получат участки в поселке Константиновка (117,8 га). Семьям с четырьмя детьми выделят участки в поселке Большие Дербышки (42,66 га и 23,18 га). В Красносельском поселении и на территории Дачного сельского поселения получат участки семьи с тремя детьми. Принцип выделения участков в данном случае можно коротко описать так: чем меньше в семье детей, тем дальше от Казани находится выделенный ей участок. Подробности — в материале «Реального времени».

«Барбоскины» отстояли свои права

В середине недели в Арбитражном суде РТ выяснилось, что казанская предпринимательница Венера Халиуллина готова пойти на мировое соглашение и заплатить правообладателю мультфильма «Барбоскины» денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие «Студии анимационного кино «Мельница». Всего же с августа 2015 года в татарстанский арбитраж правообладателями «Барбоскиных» было подано 39 исков, и тяжбы, которые к настоящему времени завершены, разрешились в пользу производителя мультика. А в России, как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», студия «Мельница» выиграла уже почти 2 тысячи подобных дел. Подробности — в материале «Реального времени».

Билась директор детсада за почти 4 млн рублей в год — столько составляют потери ее бизнеса в результате действия постановления кабмина Татарстана №1023 от 20 ноября 2018 года. Фото vk.com/raduzhnyysud



«Счастливое детство» выиграло у правительства РТ

Удивительным решением закончился в Верховном суде Татарстана процесс, истцом в котором была владелица частного детского сада «Счастливое детство», а ответчиком — кабинет министров республики. Ранее «Коммерсант» изучил судебную практику, которая показала, что граждане у государства выигрывают лишь в 9,7% случаев, и Эльвира Федорова попала в эту, можно сказать, статистическую погрешность.

Билась директор детсада за почти 4 млн рублей в год — столько составляют потери ее бизнеса в результате действия постановления кабмина Татарстана №1023 от 20 ноября 2018 года. Правительство решило, что частные детсады должны получать субсидию от государства только на одну разновозрастную группу. Такой подход Федорову не устроил, так как почти все группы в ее садики разновозрастные. Как объяснила она «Реальному времени», в ее детсад ходят дети от 1 года до 3 лет. И она физически не может собрать из них одновозрастные группы, так как для детей раннего возраста порог деления и освоения образовательных программ составляет не год, а полгода. Подробности спора — в материале «Реального времени».

Татарского языка мало, а рекламных вывесок — все больше

Закон о государственных языках в Татарстане не исполняется в полном объеме. В идеале вся информация в республике должна дублироваться на русском и татарском, но пока в 100% случаев это выполняется только в документах ЗАГС. Чиновники заявляют о том, что у них не хватает специалистов, которые могли бы переводить законы с русского на татарский. Василь Шайхразиев предложил обязать в парках и скверах включать песни на татарском языке. Рафис Бурганов заявил о дефиците педагогов для реализации концепции трехъязычных школ.

— У нас есть ответственность за неисполнение закона о двуязычии. Почему администрации районов не используют этот инструмент? Далеко ходить не надо. По Баумана иду — там 10% вывесок на татарском языке. Есть главы администраций, с них надо по полной спрашивать. Мы разные цифры рисуем, сами себя успокаиваем, что у нас все в порядке. На самом деле очень медленно дела идут, нас правильно население критикует за это, — сказал на совещании Асгат Сафаров.

На стандарты размещения вывесок на этой неделе жаловались собственники зданий, попадающих в охранную зону Казанского кремля. Мигающие медиафасады разрешены, а строгие надписи с названиями отелей и ресторанов оказались под запретом. На днях рекламная конструкция появилась на крыше «Татмедиа» аккурат напротив Кремля, но, как уточнили в исполкоме, здание не входит в охранную зону. Бизнесмены говорят о том, что конфликт с исполкомом на почве вывесок из острой стадии перешел в тлеющую: одни, несмотря на решения судов, снимать вывески не собираются, другие решили их вообще не вешать. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».



Рафкат Уразбаев (слева) в 2015 году не попал в число подозреваемых, но получил «неполное служебное» и ушел с поста прокурора Казани. Фото Ирины Плотниковой

Экс-прокурор Казани избежал суда за «Адмирал»

Неожиданно накалом страстей в суде обернулось слушание уголовного дела о трагедии в ТЦ «Адмирал». После многократных требований защиты на процесс в наручниках доставили одного VIP-свидетеля. А второй пришел сам. Рафкат Уразбаев в 2015 году не попал в число подозреваемых, но получил «неполное служебное» и ушел с поста прокурора Казани. «Непосредственной угрозы жизни людей не было», ТЦ «проработал еще около двух лет», так он объяснил свой отказ от иска 2013 года в части закрытия «Адмирала». Вопрос о возбуждении дела против самого экс-прокурора суд снял. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Взятка за дипломы четырех казанских вузов

В конце недели завершилось расследование уголовного дела о взятках за дипломы четырех вузов — КНИТУ-КАИ, Казанского медуниверситета, КНИТУ-КХТИ и ТИПКА. По версии следствия, коррупционная схема по большей части служила ширмой для продажи липовых документов о высшем образовании. Исключением стал подлинный диплом имама мечети «Аль-Марджани» Рамиля Мингараева, купленный без обучения и экзаменов за 60 тысяч рублей у проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса Элеоноры Хафизовой. По данным «Реального времени», под суд она и подельница идут в ранге безработных.

