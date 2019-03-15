Чья крыша выше: как вывеска на здании «Татмедиа» оказалась законной, а «Ривьеры» — нет

Казань, по словам отельеров, избирательно судится с бизнесом из-за рекламных конструкций в охранной зоне Кремля

Фото: Фаиль Гатаулин

На двойные стандарты в праве на размещение вывески жалуются собственники зданий, попадающих в охранную зону Казанского кремля. Мигающие медиафасады разрешены, а строгие надписи с названиями отелей и ресторанов оказались под запретом. На днях рекламная конструкция появилась на крыше «Татмедиа» аккурат напротив Кремля, но, как уточнили в исполкоме, здание не входит в охранную зону. Бизнесмены говорят о том, что конфликт с исполкомом на почве вывесок из острой стадии перешел в тлеющую: одни, несмотря на решения судов, снимать вывески не собираются, другие решили их вообще не вешать. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Охранная зона Казанского кремля обогнула «Татмедиа»

Вывеска «Кia Мotors», которая на днях появилась на крыше филиала АО «Татмедиа» — издательства «Идел-Пресс», не нарушает правила благоустройства Казани. Массивную рекламную конструкцию «Татмедиа» установило законно — с разрешения Управления наружной рекламы и информации Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани.

«Здание, на котором размещается крышная установка, не попадает в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля, XVI—XVIII вв.», утвержденных приказом Министерства культуры России от 08.09.2015 №2367. Ограничений для установки данной конструкции не имеется», — ответили в исполкоме.

Граница охранной зоны аккуратно огибает высотку «Татмедиа», при этом простирается вглубь улицы Декабристов до пересечения с проспектом Ибрагимова, полностью охватывает улицы Бондаренко, Абсалямова до перекрестка с Четаева, Меридианную до перекрестка с Чистопольской, полностью левый берег Казанки от Адмиралтейской слободы до моста Миллениум. Проект охранной зоны Кремля разработан Минкультом.

Издательство хоть и не попадает в охранную зону, но вывеска «Кia Мotors» мешает любоваться видами Кремля — корреспондент «Реального времени» запечатлел вид из окон близлежащих домов. Рекламу на крыше «Татмедиа» отлично видно и из окон Президентского дворца.

Рекламу на крыше «Татмедиа» отлично видно и из окон Президентского дворца. Фото Фаиля Гатаулина

«Ривьера» находится дальше, но включена в охранную зону

При этом находящийся дальше от Кремля отель «Ривьера» включен в охранную зону. В марте 2018 года «Ривьеру» оштрафовали за нарушение муниципальных правил благоустройства. Наказание по этой статье — штраф от 15 до 30 тыс. рублей. Взыскание отель обжаловал в Ново-Савиновском районном суде, который заменил наказание на предупреждение. Три вывески «Отель Ривьера» остались на месте. Исполком пытался заставить их снять через Арбитражный суд, иск удовлетворили. В ноябре 2018 «Ривьера» обжаловала вердикт в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, который оставил решение без изменения. Вывески тоже остались на месте. 7 марта 2019-го исполком подал заявление о взыскании денежных средств в связи с неисполнением решения Арбитражного суда, рассмотрение назначено на апрель.

— На мой взгляд, охранная зона Кремля была установлена не вполне логично, и большинство объектов, попавших в зону его защиты, обзору Кремля не препятствуют. Я, безусловно, согласна с тем, что крайне важно оберегать памятники архитектуры и исторические объекты — все это неотъемлемая часть нашей истории и культуры, однако в данном случае метод защиты выбран достаточно спорный и не самый эффективный, — говорит коммерческий директор ГРК «Казанская Ривьера» Елена Войтко.

«Сегодня от руководства города и республики, с одной стороны, исходит инициатива развития туризма в регионе, а с другой стороны, нас обязывают снимать вывески, позволяющие туристам находить наши объекты», — говорит Елена Войтко. Фото u-kon.ru



По словам отельера, закон вредит современной части города и в том числе ключевым туристическим драйверам региона.

— Сегодня от руководства города и республики, с одной стороны, исходит инициатива развития туризма в регионе, а с другой стороны, нас обязывают снимать вывески, позволяющие туристам находить наши объекты, и лишают нас современного облика. Мы с данной позицией не согласны. Экраны и вывески на других объектах зачастую находятся ближе к Кремлю, но почему-то считается, что они не мешают. Тогда как более территориально удаленные объекты со статичными вывесками, без ярких и мигающих элементов, по мнению лиц, принимающих законы, мешают больше, чем стоящие поблизости медиафасады. На данный момент найти компромисс по разрешению нашего вопроса не удалось, хотя мы продолжаем ходить по инстанциям, — говорит Войтко.

Буквы обозревать Кремль мешают, а медиафасады — нет?

Исполком рейды по проверке вывесок не проводит. Административно-техническая инспекция реагирует на них только по представлению прокуратуры или жалобам в «Народный контроль». Одна из таких появилась недавно по поводу шара на крыше аквапарка «Ривьера». В ответ на обращение АТИ пишет, что «Ривьера» оштрафована, а в службу судебных приставов Ново-Савиновского района Казани направлен исполнительный лист, информация по которому по состоянию на 01.03.2019 г. не поступила.

Жалоб на другой объект, с которым долгое время судился исполком Казани, — ООО «Корстон-Казань» — в «Народном контроле» нет, хотя три вывески на крыше со словом «Korston» на месте. Демонтировать их и вывеску «WorldTradeCenter» Вахитовский районный суд постановил в срок до сентября 2018 года. «Корстон» снял только «WorldTradeCenter».

Напротив того же «Корстона» размещен на законной основе медиафасад высотой с девятиэтажный дом. Визуальный «шум» от него больше, чем от светящихся букв. Фото vk.com/mediafasadkzn



Охранная зона ансамбля «Казанский кремль» простирается дальше исторического центра. С юга включает Ново-Татарское кладбище, на юго-востоке проходит по улицам Абжалилова, Академической, Груздева, Рощи Фрунзе.

Под запретом конструкции в виде объемных букв и знаков высотой более 1 метра, установленные выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания. При этом напротив того же «Корстона» размещен на законной основе медиафасад высотой с девятиэтажный дом. Визуальный «шум» от него больше, чем от светящихся букв.

Новый тренд — отказаться от вывески

Судя по тому, что тяжбы длятся годами, штрафы заменяются на предупреждения, вывески остаются на месте, конфликт между исполкомом и собственниками помещений перешел в тлеющую стадию. Об этом говорит и руководитель Ассоциации отельеров и рестораторов Казани Галина Шарафутдинова.

— Какие-то пути решения найдены, во всяком случае, город нас пока не третирует. Накал страстей, который был год назад, снят. Конфликт заключался в том, что был не очень плавный переход от вывесок, которые заведения придумывали, к вывескам, соответствующим новому градостроительному кодексу. Сейчас же эти правила отельеры и рестораторы приняли, убедились, что это красиво, стильно, не аляписто, и новые рестораны и отели в центре проектируются в новом формате, — говорит Шарафутдинова.

По ее словам, некоторые заведения открываются вообще без вывесок.

— Может быть, это новый тренд, дань моде, а может быть, люди поняли, что вывески не играют большой роли. И без вывески посетители их знают и находят, — говорит Шарафутдинова.