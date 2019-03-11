Подрывник «невменяем»: виновного во взрыве девятиэтажки в Ижевске не посадят

Александра Копытова направят на принудительное психиатрическое лечение

Фото: Михаил Красильников

Александр Копытов, устроивший взрыв газа в ижевской девятиэтажке в ноябре 2017 года, отправится на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Ранее судебно-медицинская экспертиза признала его невменяемым. В Верховном суде Удмуртии сегодня состоялось оглашение приговора по делу о трагедии, жертвами которой стали семь человек, а 11 — получили ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Суд без зрителей

Оглашение постановления суда по уголовному делу о взрыве газа в Ижевске, в результате которого в ноябре 2017 года обрушился угловой подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, проходило практически в пустом зале Верховного суда Удмуртии. Помимо непосредственных участников процесса, присутствовали только журналисты. Самого 27-летнего подсудимого на заседаниях не было, так как он уже проходит принудительное лечение в Республиканской клинической психиатрической больнице. Ни пострадавшие от взрыва жители, ни родственники погибших на оглашение приговора также не пришли, так как решение судьи Сергея Колегова было ожидаемым.

Следствием и судом установлено, что 9 ноября 2017 года Александр Копытов «на почве личной неприязни к жителям дома», в котором проживал сам, в 11.43 в своей квартире на третьем этаже отсоединил газовый шланг от газового крана на отводе газовой трубы, открыл газовый кран, чем обеспечил свободное поступление бытового газа в помещение квартиры и его смешение с воздухом. Затем он закрыл окна, оставил включенным холодильник и уехал на дачу. Его мать в это время находилась на работе.

Около половины пятого вечера скопившаяся газовоздушная смесь взорвалась. Это привело к тому, что обрушился угловой пятый подъезд шестиподьездного дома. В результате семь человек погибли под завалами, 11 человек получили травмы. Оставшуюся часть пятой секции впоследствии полностью демонтировали, а стены четвертой и шестой укрепили и утеплили. Дом признали пригодным для проживания.

Обрушился угловой пятый подъезд шестиподьездного дома. В результате семь человек погибли под завалами, 11 человек получили травмы



Версия взрыва бытового газа в качестве основной звучала с самого начала. Информация о задержании подозреваемого, Александра Копытова, появилась вечером следующего дня. При этом сразу же возник вопрос о его психическом здоровье. Во время задержания он пытался воспрепятствовать этому с помощью ножа, но не сумел. В показаниях он утверждал, что совершить преступление его заставили «голоса». Первоначально Копытова поместили в СИЗО, однако затем перевели в психоневрологический стационар.

Постановление вместо приговора

Первое судебное заседание состоялось 8 октября 2018 года. Всего было заявлено 459 потерпевших и 24 свидетеля. Постановление суда было зачитано 11 марта. Суд установил причастность Копытова к совершению преступлений.

— С учетом характера психического расстройства Копытова, подтвержденного заключениями экспертов, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, суд признает, что уголовно наказуемое деяние совершено Копытовым в состоянии невменяемости, в соответствии с ч. 1 ст. 21 УК РФ Копытов не подлежит уголовной ответственности, — зачитал судья Сергей Колегов. — Суд считает необходимым применить к Копытову меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Гражданские иски потерпевших, заявленные в ходе рассмотрения уголовного дела о взыскании имущественного ущерба и компенсации морального вреда, рассмотрению не подлежат.

Как пояснила журналистам представитель прокуратуры Эльвира Юсупзянова, в последующем потерпевшие вправе сами обратиться с исковыми заявлениями к лицу, причинившему вред.

Суд установил причастность Копытова к совершению преступлений

— Иски были поданы. Суммы варьируются от 5 тыс. рублей до 20 млн. Фактически все потерпевшие, которым причинен как моральный, так и физический вред, данным правом воспользовались, подали соответствующие исковые заявления в рамках уголовного дела. Вместе с тем, как я говорю, они уже предметом судебного разбирательства не являлись, мы их не рассматривали, — рассказала Юсупзянова.

При этом отвечать по искам будет законный представитель Копытова.